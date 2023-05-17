https://sputnikarabic.ae/20230517/إعلام-أوكراني-انفجار-في-خاركوف-ودوي-صافرات-الإنذار-الجوي-بضواحي-المدينة-1077153107.html
إعلام أوكراني: انفجار في خاركوف ودوي صافرات الإنذار الجوي بضواحي المدينة
إعلام أوكراني: انفجار في خاركوف ودوي صافرات الإنذار الجوي بضواحي المدينة
تناقلت وسائل الإعلام الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، أنباء عن وقوع انفجار في مقاطعة خاركوف، وتم إعلان حالة التأهب الجوي في المقاطعة. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T21:21+0000
2023-05-17T21:21+0000
2023-05-17T21:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في بيان منشور في قناة "هيئة البث العامة الأوكرانية" على تطبيق تلغرام: "تم سماع انفجار في خاركوف". ووفقًا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم إعلان حالة تأهب لغارة جوية في منطقة خاركوف.وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت حالة التأهب الجوي في عدد من مناطق وسط أوكرانيا، بما في ذلك مقاطعة كييف والعاصمة كييف.ووفقًا لبيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم إعلان حالة التأهب أيضًا في مقاطعات تشيركاسي وجيتومير وكييف، بالإضافة إلى العاصمة كييف.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230517/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-المناطق-الوسطى-من-أوكرانيا-وكييف-1077152976.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
إعلام أوكراني: انفجار في خاركوف ودوي صافرات الإنذار الجوي بضواحي المدينة
21:21 GMT 17.05.2023 (تم التحديث: 21:43 GMT 17.05.2023) تابعنا عبر
تناقلت وسائل الإعلام الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، أنباء عن وقوع انفجار في مقاطعة خاركوف، وتم إعلان حالة التأهب الجوي في المقاطعة.
وجاء في بيان منشور في قناة "هيئة البث العامة الأوكرانية" على تطبيق تلغرام: "تم سماع انفجار في خاركوف".
ووفقًا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم إعلان حالة تأهب لغارة جوية في منطقة خاركوف.
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت حالة التأهب الجوي
في عدد من مناطق وسط أوكرانيا، بما في ذلك مقاطعة كييف والعاصمة كييف.
ووفقًا لبيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم إعلان حالة التأهب أيضًا في مقاطعات تشيركاسي وجيتومير وكييف، بالإضافة إلى العاصمة كييف.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية
العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.