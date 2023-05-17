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إعلام أوكراني: انفجار في خاركوف ودوي صافرات الإنذار الجوي بضواحي المدينة
Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230517/إعلام-أوكراني-انفجار-في-خاركوف-ودوي-صافرات-الإنذار-الجوي-بضواحي-المدينة-1077153107.html
إعلام أوكراني: انفجار في خاركوف ودوي صافرات الإنذار الجوي بضواحي المدينة
إعلام أوكراني: انفجار في خاركوف ودوي صافرات الإنذار الجوي بضواحي المدينة
تناقلت وسائل الإعلام الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، أنباء عن وقوع انفجار في مقاطعة خاركوف، وتم إعلان حالة التأهب الجوي في المقاطعة. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T21:21+0000
2023-05-17T21:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
العالم
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وجاء في بيان منشور في قناة "هيئة البث العامة الأوكرانية" على تطبيق تلغرام: "تم سماع انفجار في خاركوف". ووفقًا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم إعلان حالة تأهب لغارة جوية في منطقة خاركوف.وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت حالة التأهب الجوي في عدد من مناطق وسط أوكرانيا، بما في ذلك مقاطعة كييف والعاصمة كييف.ووفقًا لبيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم إعلان حالة التأهب أيضًا في مقاطعات تشيركاسي وجيتومير وكييف، بالإضافة إلى العاصمة كييف.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230517/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-المناطق-الوسطى-من-أوكرانيا-وكييف-1077152976.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم

إعلام أوكراني: انفجار في خاركوف ودوي صافرات الإنذار الجوي بضواحي المدينة

21:21 GMT 17.05.2023 (تم التحديث: 21:43 GMT 17.05.2023)
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورقصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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تناقلت وسائل الإعلام الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، أنباء عن وقوع انفجار في مقاطعة خاركوف، وتم إعلان حالة التأهب الجوي في المقاطعة.
وجاء في بيان منشور في قناة "هيئة البث العامة الأوكرانية" على تطبيق تلغرام: "تم سماع انفجار في خاركوف".
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في المناطق الوسطى من أوكرانيا والعاصمة كييف
21:10 GMT
ووفقًا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم إعلان حالة تأهب لغارة جوية في منطقة خاركوف.
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت حالة التأهب الجوي في عدد من مناطق وسط أوكرانيا، بما في ذلك مقاطعة كييف والعاصمة كييف.
ووفقًا لبيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم إعلان حالة التأهب أيضًا في مقاطعات تشيركاسي وجيتومير وكييف، بالإضافة إلى العاصمة كييف.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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