https://sputnikarabic.ae/20230517/إعلام-كوريا-الشمالية-تقترب-من-إطلاق-أول-قمر-صناعي-للاستطلاع-العسكري-1077119123.html
إعلام: كوريا الشمالية تقترب من إطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري
إعلام: كوريا الشمالية تقترب من إطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري
تفقد الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اليوم الأربعاء، موقعا لأول قمر صناعي للاستطلاع العسكري في البلاد. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T04:53+0000
2023-05-17T04:53+0000
2023-05-17T05:04+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
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وأفادت وكالة "يونهاب"، صباح اليوم الأربعاء، بأن الزعيم الكوري الشمالي قد أعطى الضوء الأخضر لـ"خطة العمل المستقبلية"، إذ تفقد كيم جونغ أون محطة للأقمار الصناعية العسكرية، أمس الثلاثاء، في وقت تستعد فيه بلاده لإطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري.وأكدت أن "كيم جونغ أون أجرى التفتيش الموقعي أمام اللجنة التحضيرية غير الدائمة لإطلاق الأقمار الصناعية في اليوم السابق للتحقق من الوضع العام للقمر الصناعي للتجسس الجاهز للتركيب".وأضافت أنه "بعد الإطلاع بشكل مفصل على عمل اللجنة، قام بتفقد قمر الاستطلاع العسكري رقم 1 الجاهز للتحميل بعد خضوعه للفحص النهائي للجمعية العمومية واختبار بيئة الفضاء".وشدد الزعيم الكوري الشمالي على أنه "[كلما زادت يأس الإمبرياليين الأمريكيين والأشرار الدمى في كوريا الجنوبية]، صعدوا تحركاتهم للمواجهة ضد كوريا الشمالية، كلما مارسنا حقنا العادل في الدفاع عن النفس لردعهم".وكان زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قد صرّح في وقت سابق، بأن القمر الصناعي الاستطلاعي العسكري لكوريا الشمالية قد تم إنشاؤه بالفعل اعتباراً من نيسان/أبريل، وأمر بضمان إطلاقه في الوقت المحدد، حيث زار كيم جونغ أون، برفقة طاقم قيادة مديرية المخابرات الفنية التابعة لمديرية المخابرات الرئيسية للجيش الشعبي الكوري، إدارة الدولة لاستكشاف الفضاء في 18 نيسان/ أبريل، وتفقد أكاديمية علوم الفضاء وقاعدة الاختبار في ظروف الفضاء.
https://sputnikarabic.ae/20230419/خبير-كوريا-الشمالية-بصدد-إطلاق-النجم-الساطع-للاستطلاع-العسكري-1076080309.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, العالم, الأخبار
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, العالم, الأخبار
إعلام: كوريا الشمالية تقترب من إطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري
04:53 GMT 17.05.2023 (تم التحديث: 05:04 GMT 17.05.2023) تابعنا عبر
تفقد الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اليوم الأربعاء، موقعا لأول قمر صناعي للاستطلاع العسكري في البلاد.
وأفادت وكالة
"يونهاب"، صباح اليوم الأربعاء، بأن الزعيم الكوري الشمالي قد أعطى الضوء الأخضر لـ"خطة العمل المستقبلية"، إذ تفقد كيم جونغ أون محطة للأقمار الصناعية العسكرية، أمس الثلاثاء، في وقت تستعد فيه بلاده لإطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري.
وأكدت أن "كيم جونغ أون
أجرى التفتيش الموقعي أمام اللجنة التحضيرية غير الدائمة لإطلاق الأقمار الصناعية في اليوم السابق للتحقق من الوضع العام للقمر الصناعي للتجسس الجاهز للتركيب".
وأضافت أنه "بعد الإطلاع بشكل مفصل على عمل اللجنة، قام بتفقد قمر الاستطلاع العسكري رقم 1 الجاهز للتحميل بعد خضوعه للفحص النهائي للجمعية العمومية واختبار بيئة الفضاء".
وشدد الزعيم الكوري الشمالي على أنه "[كلما زادت يأس الإمبرياليين الأمريكيين والأشرار الدمى في كوريا الجنوبية]، صعدوا تحركاتهم للمواجهة ضد كوريا الشمالية، كلما مارسنا حقنا العادل في الدفاع عن النفس لردعهم".
وكان زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قد صرّح في وقت سابق، بأن القمر الصناعي الاستطلاعي
العسكري لكوريا الشمالية قد تم إنشاؤه بالفعل اعتباراً من نيسان/أبريل، وأمر بضمان إطلاقه في الوقت المحدد، حيث زار كيم جونغ أون، برفقة طاقم قيادة مديرية المخابرات الفنية التابعة لمديرية المخابرات الرئيسية للجيش الشعبي الكوري، إدارة الدولة لاستكشاف الفضاء في 18 نيسان/ أبريل، وتفقد أكاديمية علوم الفضاء وقاعدة الاختبار في ظروف الفضاء.