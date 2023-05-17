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الأمم المتحدة.. مقتل 31 على الأقل في اليمن جراء السيول في أبريل

الأمم المتحدة.. مقتل 31 على الأقل في اليمن جراء السيول في أبريل

أفادت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، بأن 31 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في اليمن جراء السيول التي ضربت البلد العربي في شهر أبريل/نيسان الماضي. 17.05.2023, سبوتنيك عربي

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وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو/ FAO"، في تقرير لها، إنه في شهر أبريل تم الإبلاغ عن هطول أمطار قصيرة الأمد مكثفة في معظم أنحاء اليمن.وأضافت "دمرت الفيضانات البنية التحتية للري السيول عبر الأودية الرئيسية في البلاد".كما تسببت الأمطار الغزيرة في سقوط صخور خطيرة في مديرية يريم بمحافظة إب شمالي البلاد، وفق تقرير الفاو.وأضاف التقرير أنه "وفقًا للتقارير الميدانية، قُتل 31 شخصًا، وأصيب 37، وفُقد 3 في أعقاب فيضانات أبريل".وشهدت محافظات المحويت، وحجة، وذمار، وإب، وأمانة العاصمة، وصنعاء، وريمة، أكبر نسبة من هطول الأمطار خلال الشهر الماضي.وتشهد عدة محافظات يمنية منذ بداية مارس/آذار الماضي أمطارا غزيرة وسيول أدت إلى مقتل وإصابة العشرات، وتسببت في أضرار مادية كبيرة في المنازل ومخيمات النازحين وجرفت العديد من الأراضي الزراعية.وفاقمت الفيضانات من الأوضاع في البلد الذي يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم منذ نحو 9 سنوات جراء حرب مستمرة بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا مدعومة بتحالف عربي بقيادة السعودية وبين جماعة "أنصار الله".

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