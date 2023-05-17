https://sputnikarabic.ae/20230517/الأمم-المتحدة-نتوقع-أن-يبلغ-عدد-الفارين-من-السودان-مليون-لاجئ-هذا-العام-1077129196.html

الأمم المتحدة: نتوقع أن يبلغ عدد الفارين من السودان مليون لاجئ هذا العام

الأمم المتحدة: نتوقع أن يبلغ عدد الفارين من السودان مليون لاجئ هذا العام

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن الوضع في السودان يتحول إلى "أزمة إقليمية" بوتيرة سريعة، لافتةً إلى أنها تتوقع أن يصل عدد اللاجئين السودانيين هذا العام... 17.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-17T09:23+0000

2023-05-17T09:23+0000

2023-05-17T09:23+0000

أخبار السودان اليوم

منظمة الأمم المتحدة

الجيش السوداني

قوات الدعم السريع السودانية

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/11/1076003685_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a47f2b24836fcdf233c6a3ab20a69b26.jpg

وذكرت الأمم المتحدة أنها تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار حجم المساعدات التي يحتاج إليها السودان في المجال الإنساني وللاجئين.وفي مراجعة لخطتها من أجل السودان، أوضحت أنها تحتاج إلى 2.6 مليار دولار، مقابل 1.75 مليار دولار في تقديرات ديسمبر/كانون الأول.وأشارت إلى حاجتها إلى 470.4 مليون دولار إضافية للاجئين الذين فروا من البلاد.وأضافت: "نتوقع أن يبلغ عدد الفارين من السودان مليون لاجئ هذا العام".كما لفتت إلى أن نحو 25 مليون شخص يمثلون أكثر من نصف سكان السودان بحاجة للمساعدات الإنسانية بشكل سريع.يذكر أنه منذ منتصف أبريل/ نيسان، تدور اشتباكات في السودان، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي.وتستضيف جدة ممثلين عن طرفي الصراع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، لإجراء محادثات يأمل المجتمع الدولي أن تضع حدا للمعارك المستمرة منذ 4 أسابيع.وجاءت المحادثات في جدة في إطار مبادرة سعودية أمريكية، تسعى لإنهاء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، الذي حول أجزاء من العاصمة الخرطوم إلى مناطق حرب، وتسبب في مقتل المئات وفرار عشرات الآلاف.

https://sputnikarabic.ae/20230511/الصحة-العالمية-أنباء-عن-تفشي-الملاريا-وحمى-الضنك-والحصبة-في-السودان-1076926205.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, منظمة الأمم المتحدة, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار