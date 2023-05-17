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الأمم المتحدة: نتوقع أن يبلغ عدد الفارين من السودان مليون لاجئ هذا العام
الأمم المتحدة: نتوقع أن يبلغ عدد الفارين من السودان مليون لاجئ هذا العام
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن الوضع في السودان يتحول إلى "أزمة إقليمية" بوتيرة سريعة، لافتةً إلى أنها تتوقع أن يصل عدد اللاجئين السودانيين هذا العام... 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T09:23+0000
2023-05-17T09:23+0000
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وذكرت الأمم المتحدة أنها تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار حجم المساعدات التي يحتاج إليها السودان في المجال الإنساني وللاجئين.وفي مراجعة لخطتها من أجل السودان، أوضحت أنها تحتاج إلى 2.6 مليار دولار، مقابل 1.75 مليار دولار في تقديرات ديسمبر/كانون الأول.وأشارت إلى حاجتها إلى 470.4 مليون دولار إضافية للاجئين الذين فروا من البلاد.وأضافت: "نتوقع أن يبلغ عدد الفارين من السودان مليون لاجئ هذا العام".كما لفتت إلى أن نحو 25 مليون شخص يمثلون أكثر من نصف سكان السودان بحاجة للمساعدات الإنسانية بشكل سريع.يذكر أنه منذ منتصف أبريل/ نيسان، تدور اشتباكات في السودان، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي.وتستضيف جدة ممثلين عن طرفي الصراع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، لإجراء محادثات يأمل المجتمع الدولي أن تضع حدا للمعارك المستمرة منذ 4 أسابيع.وجاءت المحادثات في جدة في إطار مبادرة سعودية أمريكية، تسعى لإنهاء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، الذي حول أجزاء من العاصمة الخرطوم إلى مناطق حرب، وتسبب في مقتل المئات وفرار عشرات الآلاف.
https://sputnikarabic.ae/20230511/الصحة-العالمية-أنباء-عن-تفشي-الملاريا-وحمى-الضنك-والحصبة-في-السودان-1076926205.html
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أخبار السودان اليوم, منظمة الأمم المتحدة, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, منظمة الأمم المتحدة, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار

الأمم المتحدة: نتوقع أن يبلغ عدد الفارين من السودان مليون لاجئ هذا العام

09:23 GMT 17.05.2023
© AFP 2023أشخاص يحملون أمتعتهم يسيرون على طول أحد شوارع الخرطوم في 16 أبريل / نيسان 2023 ، مع استمرار القتال بين قوات الجنرالات المتناحرين.
أشخاص يحملون أمتعتهم يسيرون على طول أحد شوارع الخرطوم في 16 أبريل / نيسان 2023 ، مع استمرار القتال بين قوات الجنرالات المتناحرين. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
© AFP 2023
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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن الوضع في السودان يتحول إلى "أزمة إقليمية" بوتيرة سريعة، لافتةً إلى أنها تتوقع أن يصل عدد اللاجئين السودانيين هذا العام إلى نحو المليون.
وذكرت الأمم المتحدة أنها تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار حجم المساعدات التي يحتاج إليها السودان في المجال الإنساني وللاجئين.
وفي مراجعة لخطتها من أجل السودان، أوضحت أنها تحتاج إلى 2.6 مليار دولار، مقابل 1.75 مليار دولار في تقديرات ديسمبر/كانون الأول.
وأشارت إلى حاجتها إلى 470.4 مليون دولار إضافية للاجئين الذين فروا من البلاد.
وأضافت: "نتوقع أن يبلغ عدد الفارين من السودان مليون لاجئ هذا العام".
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كما لفتت إلى أن نحو 25 مليون شخص يمثلون أكثر من نصف سكان السودان بحاجة للمساعدات الإنسانية بشكل سريع.
يذكر أنه منذ منتصف أبريل/ نيسان، تدور اشتباكات في السودان، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي.
وتستضيف جدة ممثلين عن طرفي الصراع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، لإجراء محادثات يأمل المجتمع الدولي أن تضع حدا للمعارك المستمرة منذ 4 أسابيع.
وجاءت المحادثات في جدة في إطار مبادرة سعودية أمريكية، تسعى لإنهاء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، الذي حول أجزاء من العاصمة الخرطوم إلى مناطق حرب، وتسبب في مقتل المئات وفرار عشرات الآلاف.
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