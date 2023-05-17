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https://sputnikarabic.ae/20230517/الاتحاد-الأوروبي-لا-ينوي-فرض-حظر-على-واردات-الغاز-عبر-خطوط-الأنابيب-من-روسيا-1077121324.html
الاتحاد الأوروبي لا ينوي فرض حظر على واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا
الاتحاد الأوروبي لا ينوي فرض حظر على واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي قد لا يفرض حظرا على استيراد الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب في الحزمة الحادية عشر من العقوبات،... 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T07:06+0000
2023-05-17T07:06+0000
العالم
اقتصاد
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وذكرت مجلة أمريكية نقلا عن دبلوماسي أوروبي أنه من غير المرجح أن يتم تمرير حظر استيراد الغاز الروسي.وأشارت المجلة إلى أنه بالرغم من أن مسألة حظر استيراد الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب ستجرى مناقشتها خلال قمة مجموعة السبع المقبلة في اليابان، إلا أن مسؤولين ومحللين أوروبيين، أكدوا عدم وجود توافق في الآراء حيال الفكرة.وقال الدبلوماسي الأوروبي: "هناك مقاومة شديدة من الدول المعتمدة على الغاز المتبقي وحزمة العقوبات الحادية عشر انتهت تقريبا، وإدخال هذا الإجراء الضخم في الوقت الحالي لن ينجح".وكانت المفوضية الأوروبية، أعلنت مطلع الشهر الجاري، أنها أرسلت مقترحا يشمل الحزمة الحادية عشر من العقوبات ضد روسيا، إلى الدول الأعضاء.
https://sputnikarabic.ae/20230413/الاتحاد-الأوروبي-يستعد-لفرض-الحزمة-الحادية-عشرة-من-العقوبات-ضد-روسيا-1075885388.html
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العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

الاتحاد الأوروبي لا ينوي فرض حظر على واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا

07:06 GMT 17.05.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي قد لا يفرض حظرا على استيراد الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب في الحزمة الحادية عشر من العقوبات، نظرا إلى أن الفكرة لا تحظى بدعم في بروكسل.
وذكرت مجلة أمريكية نقلا عن دبلوماسي أوروبي أنه من غير المرجح أن يتم تمرير حظر استيراد الغاز الروسي.
وأشارت المجلة إلى أنه بالرغم من أن مسألة حظر استيراد الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب ستجرى مناقشتها خلال قمة مجموعة السبع المقبلة في اليابان، إلا أن مسؤولين ومحللين أوروبيين، أكدوا عدم وجود توافق في الآراء حيال الفكرة.
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
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وقال الدبلوماسي الأوروبي: "هناك مقاومة شديدة من الدول المعتمدة على الغاز المتبقي وحزمة العقوبات الحادية عشر انتهت تقريبا، وإدخال هذا الإجراء الضخم في الوقت الحالي لن ينجح".
وكانت المفوضية الأوروبية، أعلنت مطلع الشهر الجاري، أنها أرسلت مقترحا يشمل الحزمة الحادية عشر من العقوبات ضد روسيا، إلى الدول الأعضاء.
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