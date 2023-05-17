https://sputnikarabic.ae/20230517/الاتحاد-الأوروبي-لا-ينوي-فرض-حظر-على-واردات-الغاز-عبر-خطوط-الأنابيب-من-روسيا-1077121324.html
الاتحاد الأوروبي لا ينوي فرض حظر على واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا
الاتحاد الأوروبي لا ينوي فرض حظر على واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي قد لا يفرض حظرا على استيراد الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب في الحزمة الحادية عشر من العقوبات،... 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T07:06+0000
2023-05-17T07:06+0000
2023-05-17T07:06+0000
العالم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/13/1062422934_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8141844af1fbdabf99b037c776d290fc.jpg
وذكرت مجلة أمريكية نقلا عن دبلوماسي أوروبي أنه من غير المرجح أن يتم تمرير حظر استيراد الغاز الروسي.وأشارت المجلة إلى أنه بالرغم من أن مسألة حظر استيراد الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب ستجرى مناقشتها خلال قمة مجموعة السبع المقبلة في اليابان، إلا أن مسؤولين ومحللين أوروبيين، أكدوا عدم وجود توافق في الآراء حيال الفكرة.وقال الدبلوماسي الأوروبي: "هناك مقاومة شديدة من الدول المعتمدة على الغاز المتبقي وحزمة العقوبات الحادية عشر انتهت تقريبا، وإدخال هذا الإجراء الضخم في الوقت الحالي لن ينجح".وكانت المفوضية الأوروبية، أعلنت مطلع الشهر الجاري، أنها أرسلت مقترحا يشمل الحزمة الحادية عشر من العقوبات ضد روسيا، إلى الدول الأعضاء.
https://sputnikarabic.ae/20230413/الاتحاد-الأوروبي-يستعد-لفرض-الحزمة-الحادية-عشرة-من-العقوبات-ضد-روسيا-1075885388.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/13/1062422934_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_805539900c936c463492dff03817626c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اقتصاد
الاتحاد الأوروبي لا ينوي فرض حظر على واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي قد لا يفرض حظرا على استيراد الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب في الحزمة الحادية عشر من العقوبات، نظرا إلى أن الفكرة لا تحظى بدعم في بروكسل.
وذكرت مجلة أمريكية نقلا عن دبلوماسي أوروبي أنه من غير المرجح أن يتم تمرير حظر استيراد الغاز الروسي.
وأشارت المجلة إلى أنه بالرغم من أن مسألة حظر استيراد الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب ستجرى مناقشتها خلال قمة مجموعة السبع المقبلة في اليابان، إلا أن مسؤولين ومحللين أوروبيين، أكدوا عدم وجود توافق في الآراء حيال الفكرة.
وقال الدبلوماسي الأوروبي: "هناك مقاومة شديدة من الدول المعتمدة على الغاز المتبقي وحزمة العقوبات الحادية عشر انتهت تقريبا، وإدخال هذا الإجراء الضخم في الوقت الحالي لن ينجح".
وكانت المفوضية الأوروبية، أعلنت مطلع الشهر الجاري، أنها أرسلت مقترحا يشمل الحزمة الحادية عشر من العقوبات ضد روسيا، إلى الدول الأعضاء.