https://sputnikarabic.ae/20230517/الجيش-الإسرائيلي-يجري-مناورة-عسكرية-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-1077118977.html
الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية بالقرب من الحدود اللبنانية
الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية بالقرب من الحدود اللبنانية
أعلن الجيش الإسرائيلي إجراء مناورة عسكرية في مناطق الشمال بالبلاد، بالقرب من الحدود اللبنانية، اليوم الأربعاء. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T04:46+0000
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ونشر الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، بيانا عسكريا على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلاله أنه سيجري، اليوم الأربعاء، مناورة للتعامل مع سقوط صواريخ وقذائف على الداخل الإسرائيلي.وأكد البيان العسكري أن المناورة العسكرية ستجرى في منطقة "كفر فراديم" الواقعة بالشمال الإسرائيلي، والتي لا تبعد قليلا عن الحدود اللبنانية، على أن يتخللها تفعيل صافرات الإنذار في المنطقة.وذكر بيان الجيش الإسرائيلي أن هذه المناورة تأتي ضمن تدريبات عسكرية روتينية تم التخطيط لها مسبقا، باعتبارها جزءا من خطة استعداد الجبهة الداخلية لعام 2023.وفي السياق نفسه، وقعت، أمس الثلاثاء، وزارة الدفاع الإسرائيلية ونظيرتها في جمهورية الجبل الأسود، عقد بيع أسلحة بقيمة 22 مليون دولار، جاء ذلك وفق بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية، نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أول أمس الاثنين.وكجزء من الاتفاق، ستقوم شركة "أنظمة إلبيت" (Elbit Systems) الإسرائيلية بتزويد جيش الجبل الأسود بقذائف هاون عيار 120 ملم يتم تركيبها على مركبات 4X4 مصفحة.وتشمل الصفقة تدريب المقاتلين والقادة في كلية الصناعات العسكرية الإسرائيلية للأمن وتكنولوجيا المعلومات.ويقدر حجم الصفقة بنحو 80 مليون شيكل (22 مليون دولار).
https://sputnikarabic.ae/20230515/إسرائيل-توقع-على-عقد-بيع-أسلحة-للجبل-الأسود-بقيمة-22-مليون-دولار-1077038404.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار لبنان
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار لبنان
الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية بالقرب من الحدود اللبنانية
04:46 GMT 17.05.2023 (تم التحديث: 05:03 GMT 17.05.2023) تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي إجراء مناورة عسكرية في مناطق الشمال بالبلاد، بالقرب من الحدود اللبنانية، اليوم الأربعاء.
ونشر الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، بيانا عسكريا على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلاله أنه سيجري، اليوم الأربعاء، مناورة للتعامل مع سقوط صواريخ وقذائف على الداخل الإسرائيلي.
وأكد البيان العسكري أن المناورة العسكرية
ستجرى في منطقة "كفر فراديم" الواقعة بالشمال الإسرائيلي، والتي لا تبعد قليلا عن الحدود اللبنانية، على أن يتخللها تفعيل صافرات الإنذار في المنطقة.
وذكر بيان الجيش الإسرائيلي أن هذه المناورة تأتي ضمن تدريبات عسكرية روتينية تم التخطيط لها مسبقا، باعتبارها جزءا من خطة استعداد الجبهة الداخلية لعام 2023.
وفي السياق نفسه، وقعت، أمس الثلاثاء، وزارة الدفاع الإسرائيلية ونظيرتها في جمهورية الجبل الأسود، عقد بيع أسلحة بقيمة 22 مليون دولار، جاء ذلك وفق بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية، نقلته صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية، أول أمس الاثنين.
وكجزء من الاتفاق، ستقوم شركة "أنظمة إلبيت" (Elbit Systems) الإسرائيلية بتزويد جيش الجبل الأسود
بقذائف هاون عيار 120 ملم يتم تركيبها على مركبات 4X4 مصفحة.
وتشمل الصفقة تدريب المقاتلين والقادة في كلية الصناعات العسكرية الإسرائيلية للأمن وتكنولوجيا المعلومات.
ويقدر حجم الصفقة بنحو 80 مليون شيكل (22 مليون دولار).