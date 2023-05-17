https://sputnikarabic.ae/20230517/الخارجية-الروسية-تؤكد-تمديد-صفقة-الحبوب-لمدة-شهرين--1077146075.html
الخارجية الروسية تؤكد تمديد صفقة الحبوب لمدة شهرين
الخارجية الروسية تؤكد تمديد صفقة الحبوب لمدة شهرين
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن موسكو تؤكد تمديد مبادرة "حبوب البحر الأسود" لمدة شهرين إضافيين. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T15:16+0000
2023-05-17T15:16+0000
2023-05-17T15:16+0000
روسيا
العالم
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وقالت زاخاروفا للصحفيين: "نؤكد إعلان الرئيس التركي عن تمديد مبادرة البحر الأسود لمدة شهرين، وهذا يوفر فرصة، ليس بالقول، ولكن بالأفعال، للمساعدة في ضمان الأمن الغذائي العالمي".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن أنه سيتم تمديد اتفاقية تصدير الحبوب لمدة شهرين إضافيين.وشكر أردوغان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على دعم مبادرات أنقرة بشأن هذه القضية، ووعد بأن تركيا ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ الصفقة بالكامل.وتتضمن مبادرة "البحر الأسود" لتصدير الحبوب، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو/ تموز 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا. يتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن.
https://sputnikarabic.ae/20230517/أردوغان-يعلن-تمديد-اتفاقية-تصدير-الحبوب-لمدة-شهرين-إضافيين-1077142751.html
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روسيا, العالم
الخارجية الروسية تؤكد تمديد صفقة الحبوب لمدة شهرين
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن موسكو تؤكد تمديد مبادرة "حبوب البحر الأسود" لمدة شهرين إضافيين.
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "نؤكد إعلان الرئيس التركي عن تمديد مبادرة البحر الأسود لمدة شهرين، وهذا يوفر فرصة، ليس بالقول، ولكن بالأفعال، للمساعدة في ضمان الأمن الغذائي العالمي".
وأضافت زاخاروفا: "تقييماتنا الأساسية لاتفاقيات إسطنبول لعام 2022 لم تتغير، وينبغي تصحيح المشاكل في التنفيذ بأسرع وقت ممكن".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن أنه سيتم تمديد اتفاقية تصدير الحبوب لمدة شهرين إضافيين.
وشكر أردوغان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على دعم مبادرات أنقرة بشأن هذه القضية، ووعد بأن تركيا ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ الصفقة بالكامل.
وتتضمن مبادرة "البحر الأسود"
لتصدير الحبوب، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو/ تموز 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا. يتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن.