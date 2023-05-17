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الخارجية الروسية تؤكد تمديد صفقة الحبوب لمدة شهرين
الخارجية الروسية تؤكد تمديد صفقة الحبوب لمدة شهرين
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن موسكو تؤكد تمديد مبادرة "حبوب البحر الأسود" لمدة شهرين إضافيين. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T15:16+0000
2023-05-17T15:16+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا للصحفيين: "نؤكد إعلان الرئيس التركي عن تمديد مبادرة البحر الأسود لمدة شهرين، وهذا يوفر فرصة، ليس بالقول، ولكن بالأفعال، للمساعدة في ضمان الأمن الغذائي العالمي".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن أنه سيتم تمديد اتفاقية تصدير الحبوب لمدة شهرين إضافيين.وشكر أردوغان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على دعم مبادرات أنقرة بشأن هذه القضية، ووعد بأن تركيا ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ الصفقة بالكامل.وتتضمن مبادرة "البحر الأسود" لتصدير الحبوب، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو/ تموز 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا. يتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن.
https://sputnikarabic.ae/20230517/أردوغان-يعلن-تمديد-اتفاقية-تصدير-الحبوب-لمدة-شهرين-إضافيين-1077142751.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الخارجية الروسية تؤكد تمديد صفقة الحبوب لمدة شهرين

15:16 GMT 17.05.2023
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova / الانتقال إلى بنك الصورمبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن موسكو تؤكد تمديد مبادرة "حبوب البحر الأسود" لمدة شهرين إضافيين.
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "نؤكد إعلان الرئيس التركي عن تمديد مبادرة البحر الأسود لمدة شهرين، وهذا يوفر فرصة، ليس بالقول، ولكن بالأفعال، للمساعدة في ضمان الأمن الغذائي العالمي".

وأضافت زاخاروفا: "تقييماتنا الأساسية لاتفاقيات إسطنبول لعام 2022 لم تتغير، وينبغي تصحيح المشاكل في التنفيذ بأسرع وقت ممكن".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
أردوغان يعلن عن تمديد صفقة الحبوب لمدة شهرين إضافيين
14:11 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن أنه سيتم تمديد اتفاقية تصدير الحبوب لمدة شهرين إضافيين.
وشكر أردوغان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على دعم مبادرات أنقرة بشأن هذه القضية، ووعد بأن تركيا ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ الصفقة بالكامل.
وتتضمن مبادرة "البحر الأسود" لتصدير الحبوب، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو/ تموز 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا. يتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن.
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