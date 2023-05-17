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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230517/الدفاع-الروسية-القضاء-على-أكثر-من-350-عسكريا-أوكرانيا-في-اتجاه-دونيتسك-1077137946.html
القوات الروسية تحيد أكثر من 350 عسكريا أوكرانيا وتدمر محطة ردار أمريكية الصنع
القوات الروسية تحيد أكثر من 350 عسكريا أوكرانيا وتدمر محطة ردار أمريكية الصنع
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم، في اتجاه دونيتسك بلغت ما يصل إلى 360 جنديا ومرتزقا، بالإضافة إلى 14 قطعة من... 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T12:15+0000
2023-05-17T12:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونفذ الطيران في منطقة أرتيوموفسك 7 طلعات جوية خلال اليوم، ونفذ رجال المدفعية 64 عملية إطلاق.وبحسب البيان: "في اتجاه دونيتسك، فقدت القوات الأوكرانية خلال اليوم، 360 جنديا ومرتزقا أوكرانيا، و4 ناقلات جند مدرعة، و5 مركبات عسكرية مدرعة، ومدفع هاوتزر بريطاني الصنع من طراز "إل-119" ومدفعا ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا".وأضاف البيان: "تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 110 للجيش الأوكراني في منطقة أفدييفكا، ودمرت محطة رادار أوكرانية من طراز "أن/تي بي كيو-50" أمريكية الصنع في منطقة ستوبوشيك.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230517/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-تدمير-مستودع-ضخم-للذخيرة-في-مدينة-نيكولايف-الأوكرانية--1077137749.html
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روسيا

القوات الروسية تحيد أكثر من 350 عسكريا أوكرانيا وتدمر محطة ردار أمريكية الصنع

12:15 GMT 17.05.2023 (تم التحديث: 12:40 GMT 17.05.2023)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم، في اتجاه دونيتسك بلغت ما يصل إلى 360 جنديا ومرتزقا، بالإضافة إلى 14 قطعة من المعدات ومستودعا للذخيرة.
ونفذ الطيران في منطقة أرتيوموفسك 7 طلعات جوية خلال اليوم، ونفذ رجال المدفعية 64 عملية إطلاق.
وبحسب البيان: "في اتجاه دونيتسك، فقدت القوات الأوكرانية خلال اليوم، 360 جنديا ومرتزقا أوكرانيا، و4 ناقلات جند مدرعة، و5 مركبات عسكرية مدرعة، ومدفع هاوتزر بريطاني الصنع من طراز "إل-119" ومدفعا ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا".
وأضاف البيان: "تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 110 للجيش الأوكراني في منطقة أفدييفكا، ودمرت محطة رادار أوكرانية من طراز "أن/تي بي كيو-50" أمريكية الصنع في منطقة ستوبوشيك.
صاروخ باليستي ينطلق من سفينة غريمياشي الحربية متعددة الأغراض خلال التدريبات - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن عن تدمير مستودع ضخم للذخيرة في مدينة نيكولايف الأوكرانية
12:06 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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