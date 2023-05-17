عربي
الدفاع الروسية تعلن عن تدمير محطة رادار متعددة الوظائف و5 قاذفات لنظام "باتريوت" في كييف
Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230517/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-تدمير-محطة-رادار-متعددة-الوظائف-و5-صواريخ-باتريوت-في-كييف-1077150360.html
الدفاع الروسية تعلن عن تدمير محطة رادار متعددة الوظائف و5 قاذفات لنظام "باتريوت" في كييف
الدفاع الروسية تعلن عن تدمير محطة رادار متعددة الوظائف و5 قاذفات لنظام "باتريوت" في كييف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت محطة رادار متعددة الوظائف و5 قاذفات لنظام "باتريوت" يوم أمس الثلاثاء في كييف باستخدام صواريخ... 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T18:22+0000
2023-05-17T18:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103226/41/1032264140_0:89:3327:1960_1920x0_80_0_0_28a038b68c9a1356263157243beccedb.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "بحسب معطيات موثوقة، في 16 مايو/أيار، نتيجة لضربة صاروخية تم تنفيذها باستخدام صواريخ "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في كييف، أصيبت محطة رادار متعددة الوظائف ودمرت بالكامل، بالإضافة إلى 5 قاذفات لنظام الدفاع الجوي "باتريوت" الأمريكي".وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، أن ضربة مركزة ليلا بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى موجهة بدقة، تم تنفيذها في نقاط انتشار وحدات القوات الأوكرانية، وكذلك في أماكن تخزين الذخائر والأسلحة والمعدات التي يتم تسليمها من الدول الغربية.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضُربت جميع الأهداف، ومن بينها نظام الدفاع الجوي الأمريكي "باتريوت"، الذي دمر في كييف بصاروخ فرط صوتي من طراز "كينجال".
https://sputnikarabic.ae/20230516/شويغو-لم-نطلق-العديد-من-صواريخ-كيجنال-كما-تزعم-كييف-أنها-أسقطتها-1077114643.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103226/41/1032264140_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_4c34b7d35304aa9e0d98c75a3f4072cf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الدفاع الروسية تعلن عن تدمير محطة رادار متعددة الوظائف و5 قاذفات لنظام "باتريوت" في كييف

18:22 GMT 17.05.2023 (تم التحديث: 18:40 GMT 17.05.2023)
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi /  / الانتقال إلى بنك الصورطائرة ميغ-31 تحمل صاروخ "كينجال" الأسرع من الصوت
طائرة ميغ-31 تحمل صاروخ كينجال الأسرع من الصوت - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi /
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت محطة رادار متعددة الوظائف و5 قاذفات لنظام "باتريوت" يوم أمس الثلاثاء في كييف باستخدام صواريخ من طراز "كيجنال".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "بحسب معطيات موثوقة، في 16 مايو/أيار، نتيجة لضربة صاروخية تم تنفيذها باستخدام صواريخ "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في كييف، أصيبت محطة رادار متعددة الوظائف ودمرت بالكامل، بالإضافة إلى 5 قاذفات لنظام الدفاع الجوي "باتريوت" الأمريكي".
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
شويغو: لم نطلق العديد من صواريخ "كيجنال" التي تزعم كييف أنها أسقطتها
أمس, 19:22 GMT
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، أن ضربة مركزة ليلا بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى موجهة بدقة، تم تنفيذها في نقاط انتشار وحدات القوات الأوكرانية، وكذلك في أماكن تخزين الذخائر والأسلحة والمعدات التي يتم تسليمها من الدول الغربية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضُربت جميع الأهداف، ومن بينها نظام الدفاع الجوي الأمريكي "باتريوت"، الذي دمر في كييف بصاروخ فرط صوتي من طراز "كينجال".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:12 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала