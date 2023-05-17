https://sputnikarabic.ae/20230517/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-تدمير-محطة-رادار-متعددة-الوظائف-و5-صواريخ-باتريوت-في-كييف-1077150360.html
الدفاع الروسية تعلن عن تدمير محطة رادار متعددة الوظائف و5 قاذفات لنظام "باتريوت" في كييف
الدفاع الروسية تعلن عن تدمير محطة رادار متعددة الوظائف و5 قاذفات لنظام "باتريوت" في كييف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت محطة رادار متعددة الوظائف و5 قاذفات لنظام "باتريوت" يوم أمس الثلاثاء في كييف باستخدام صواريخ... 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T18:22+0000
2023-05-17T18:22+0000
2023-05-17T18:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "بحسب معطيات موثوقة، في 16 مايو/أيار، نتيجة لضربة صاروخية تم تنفيذها باستخدام صواريخ "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في كييف، أصيبت محطة رادار متعددة الوظائف ودمرت بالكامل، بالإضافة إلى 5 قاذفات لنظام الدفاع الجوي "باتريوت" الأمريكي".وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، أن ضربة مركزة ليلا بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى موجهة بدقة، تم تنفيذها في نقاط انتشار وحدات القوات الأوكرانية، وكذلك في أماكن تخزين الذخائر والأسلحة والمعدات التي يتم تسليمها من الدول الغربية.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضُربت جميع الأهداف، ومن بينها نظام الدفاع الجوي الأمريكي "باتريوت"، الذي دمر في كييف بصاروخ فرط صوتي من طراز "كينجال".
https://sputnikarabic.ae/20230516/شويغو-لم-نطلق-العديد-من-صواريخ-كيجنال-كما-تزعم-كييف-أنها-أسقطتها-1077114643.html
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روسيا
الدفاع الروسية تعلن عن تدمير محطة رادار متعددة الوظائف و5 قاذفات لنظام "باتريوت" في كييف
18:22 GMT 17.05.2023 (تم التحديث: 18:40 GMT 17.05.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت محطة رادار متعددة الوظائف و5 قاذفات لنظام "باتريوت" يوم أمس الثلاثاء في كييف باستخدام صواريخ من طراز "كيجنال".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "بحسب معطيات موثوقة، في 16 مايو/أيار، نتيجة لضربة صاروخية تم تنفيذها باستخدام صواريخ "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في كييف، أصيبت محطة رادار متعددة الوظائف ودمرت بالكامل، بالإضافة إلى 5 قاذفات لنظام الدفاع الجوي "باتريوت" الأمريكي".
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، أن ضربة مركزة ليلا بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى موجهة بدقة، تم تنفيذها في نقاط انتشار وحدات القوات الأوكرانية، وكذلك في أماكن تخزين الذخائر والأسلحة والمعدات التي يتم تسليمها من الدول الغربية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضُربت جميع الأهداف، ومن بينها نظام الدفاع الجوي الأمريكي "باتريوت"، الذي دمر في كييف بصاروخ فرط صوتي من طراز "كينجال".