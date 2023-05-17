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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230517/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-تدمير-مستودع-ضخم-للذخيرة-في-مدينة-نيكولايف-الأوكرانية--1077137749.html
الدفاع الروسية تعلن عن تدمير مستودع ضخم للذخيرة في مدينة نيكولايف الأوكرانية
الدفاع الروسية تعلن عن تدمير مستودع ضخم للذخيرة في مدينة نيكولايف الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت مستودعًا ضخمًا للذخيرة في مدينة نيكولايف الأوكرانية. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T12:06+0000
2023-05-17T12:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزراة الدفاع الروسية: "نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من البحر على مستودع ذخيرة ضخم مجهز على أراضي مؤسسة لإصلاح السفن في مدينة نيكولاييف".وأكد البيان أن أهداف الضربة قد تحقق، وتم تدمير الهدف المحدد.وتابع البيان: "في مناطق تيمكوفكا في مقاطعة خاركوف، وروزوفكا وستيلماخوفكا ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، تم قمع أعمال ست مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية".وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 115 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسبع سيارات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "مستا بي".وتم تحييد أكثر من 70 جنديا أوكرانيا، وتدمير دبابة واحدة، وناقلات جند مدرعة، ووحدة مدفعية من طراز "أكاسيا"، ومدافع هاوتزر من طراز "دي 30".
https://sputnikarabic.ae/20230517/الدفاع-الروسية-القضاء-على-أكثر-من-350-عسكريا-أوكرانيا-في-اتجاه-دونيتسك-1077137946.html
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الدفاع الروسية تعلن عن تدمير مستودع ضخم للذخيرة في مدينة نيكولايف الأوكرانية

12:06 GMT 17.05.2023 (تم التحديث: 12:41 GMT 17.05.2023)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ باليستي ينطلق من سفينة "غريمياشي" الحربية متعددة الأغراض خلال التدريبات
صاروخ باليستي ينطلق من سفينة غريمياشي الحربية متعددة الأغراض خلال التدريبات - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت مستودعًا ضخمًا للذخيرة في مدينة نيكولايف الأوكرانية.
وجاء في بيان وزراة الدفاع الروسية: "نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من البحر على مستودع ذخيرة ضخم مجهز على أراضي مؤسسة لإصلاح السفن في مدينة نيكولاييف".
وأكد البيان أن أهداف الضربة قد تحقق، وتم تدمير الهدف المحدد.

وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، استهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة القوات "الغربية" التابعة للقوات الروسية، القوى العاملة والمعدات المعادية في مناطق نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وأولشانا وبيتروبافلوفسك وماسيوتوفكا في مقاطعة خاركوف.

وتابع البيان: "في مناطق تيمكوفكا في مقاطعة خاركوف، وروزوفكا وستيلماخوفكا ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، تم قمع أعمال ست مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية".
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وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 115 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسبع سيارات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "مستا بي".

وأضاف البيان: "على اتجاه كراسني ليمان، هزم الطيران التكتيكي والجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات "المركزية" وحدات العدو في مناطق نيفسكوي وشيرفونايا ديبروفا من جمهورية لوغانسك الشعبية، وغريغوروفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية".

وتم تحييد أكثر من 70 جنديا أوكرانيا، وتدمير دبابة واحدة، وناقلات جند مدرعة، ووحدة مدفعية من طراز "أكاسيا"، ومدافع هاوتزر من طراز "دي 30".
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