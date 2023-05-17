https://sputnikarabic.ae/20230517/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-تدمير-مستودع-ضخم-للذخيرة-في-مدينة-نيكولايف-الأوكرانية--1077137749.html

الدفاع الروسية تعلن عن تدمير مستودع ضخم للذخيرة في مدينة نيكولايف الأوكرانية

الدفاع الروسية تعلن عن تدمير مستودع ضخم للذخيرة في مدينة نيكولايف الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت مستودعًا ضخمًا للذخيرة في مدينة نيكولايف الأوكرانية. 17.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-17T12:06+0000

2023-05-17T12:06+0000

2023-05-17T12:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزراة الدفاع الروسية: "نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من البحر على مستودع ذخيرة ضخم مجهز على أراضي مؤسسة لإصلاح السفن في مدينة نيكولاييف".وأكد البيان أن أهداف الضربة قد تحقق، وتم تدمير الهدف المحدد.وتابع البيان: "في مناطق تيمكوفكا في مقاطعة خاركوف، وروزوفكا وستيلماخوفكا ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، تم قمع أعمال ست مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية".وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 115 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسبع سيارات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "مستا بي".وتم تحييد أكثر من 70 جنديا أوكرانيا، وتدمير دبابة واحدة، وناقلات جند مدرعة، ووحدة مدفعية من طراز "أكاسيا"، ومدافع هاوتزر من طراز "دي 30".

https://sputnikarabic.ae/20230517/الدفاع-الروسية-القضاء-على-أكثر-من-350-عسكريا-أوكرانيا-في-اتجاه-دونيتسك-1077137946.html

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