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الرئاسة الفلسطينية: إصرار إسرائيل على تنظيم "مسيرة الأعلام" تقود إلى التوتر وتفجير الأوضاع
الرئاسة الفلسطينية: إصرار إسرائيل على تنظيم "مسيرة الأعلام" تقود إلى التوتر وتفجير الأوضاع
حذرت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية من "الإصرار على تنظيم مسيرة الأعلام الاستفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، المقررة يوم غد... 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T11:55+0000
2023-05-17T11:55+0000
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وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن "دعوات المتطرفين لاقتحام المسيرة للمسجد الأقصى سيشعل المنطقة وستكون العواقب وخيمة لمثل هذه المحاولات"، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الذي سيؤدي إلى تفجير الأوضاع، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.وأكد أن "الشعب الفلسطيني وقيادته قادرون على حماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وستبقى القدس بمقدساتها عاصمة دولة فلسطين الأبدية"، مطالبا الإدارة الأمريكية باتخاذ موقف واضح وصريح من هذه الاستفزازات الإسرائيلية، وتحويل أقوالها إلى أفعال.يأتي ذلك بعدما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "مسيرة الأعلام ستجري في مسارها كما هو معد لها"، فيما حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية بأنه حال تم تجاوز الخطوط الحمر والاعتداء على المقدسات لن تتهاون في الرد وأنها في حالة ترقب وانعقاد.من جانبه، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إنه "يجب التصدي والعمل على الحد من جميع تهديدات الإرهابيين والبلطجية، وأي تهديدات استفزازية من أي نوع".
https://sputnikarabic.ae/20230513/قناة-إسرائيلية-الجهاد-تريد-استمرار-إطلاق-النار-حتى-مسيرة-الأعلام-1076991591.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الرئاسة الفلسطينية: إصرار إسرائيل على تنظيم "مسيرة الأعلام" تقود إلى التوتر وتفجير الأوضاع

11:55 GMT 17.05.2023
© AFP 2023 / ABBAS MOMANIنبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية
نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
© AFP 2023 / ABBAS MOMANI
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حذرت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية من "الإصرار على تنظيم مسيرة الأعلام الاستفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، المقررة يوم غد الخميس"، مؤكدة أنها "لن تقود إلا إلى التوتر وتفجير الأوضاع".
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن "دعوات المتطرفين لاقتحام المسيرة للمسجد الأقصى سيشعل المنطقة وستكون العواقب وخيمة لمثل هذه المحاولات"، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الذي سيؤدي إلى تفجير الأوضاع، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.
وأكد أن "الشعب الفلسطيني وقيادته قادرون على حماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وستبقى القدس بمقدساتها عاصمة دولة فلسطين الأبدية"، مطالبا الإدارة الأمريكية باتخاذ موقف واضح وصريح من هذه الاستفزازات الإسرائيلية، وتحويل أقوالها إلى أفعال.
مسيرة الأعلام الإسرائيلية تجوب القدس الشرقية 29 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
قناة إسرائيلية: "الجهاد" تريد استمرار إطلاق النار حتى "مسيرة الأعلام"
13 مايو, 13:51 GMT
يأتي ذلك بعدما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "مسيرة الأعلام ستجري في مسارها كما هو معد لها"، فيما حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية بأنه حال تم تجاوز الخطوط الحمر والاعتداء على المقدسات لن تتهاون في الرد وأنها في حالة ترقب وانعقاد.
من جانبه، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إنه "يجب التصدي والعمل على الحد من جميع تهديدات الإرهابيين والبلطجية، وأي تهديدات استفزازية من أي نوع".
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