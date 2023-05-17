https://sputnikarabic.ae/20230517/الرئيس-العراقي-ينبغي-تعزيز-العلاقات-مع-إقليم-كردستان-1077144012.html
الرئيس العراقي: ينبغي تعزيز العلاقات مع إقليم كردستان
الرئيس العراقي: ينبغي تعزيز العلاقات مع إقليم كردستان
شدد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، على أهمية تعزيز العلاقات بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T14:55+0000
2023-05-17T14:55+0000
2023-05-17T14:55+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/15/1070391193_0:0:2864:1611_1920x0_80_0_0_a3113902b3dc50f659cf9b320d5abb88.jpg
جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن رشيد استقبل في قصر بغداد، وفد الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بليسه جبار فرمان، وناقشا مجمل الأوضاع في إقليم كردستان.وقال الرئيس العراقي إنه من الضروري اعتماد مبدأ الحوار البنّاء وتعزيز العلاقات بين الحكومة في بغداد وحكومة أربيل.وأرى أن الحوار بين الجانبين يسهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية للمواطنين في جميع أنحاء العراق.بدورها عبرت بليسه فرمان عن شكرها لتوجيهات الرئيس العراقي وحرصه واهتمامه بكل أبناء الشعب.وأكدت على أهمية "التنسيق والتعاون بين المنظمات المعنية في شؤون المرأة".
https://sputnikarabic.ae/20230509/الرئيس-العراقي-يعلن-استعادة-6-آلاف-قطعة-أثرية-من-بريطانيا-1076839992.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/15/1070391193_300:0:2864:1923_1920x0_80_0_0_c73e4ee4920c2108568e818073801a89.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
الرئيس العراقي: ينبغي تعزيز العلاقات مع إقليم كردستان
تابعنا عبر
شدد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، على أهمية تعزيز العلاقات بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان.
جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن رشيد استقبل في قصر بغداد، وفد الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بليسه جبار فرمان، وناقشا مجمل الأوضاع في إقليم كردستان.
وقال الرئيس العراقي
إنه من الضروري اعتماد مبدأ الحوار البنّاء وتعزيز العلاقات بين الحكومة في بغداد وحكومة أربيل.
وأرى أن الحوار بين الجانبين يسهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية للمواطنين في جميع أنحاء العراق.
بدورها عبرت بليسه فرمان عن شكرها لتوجيهات الرئيس العراقي وحرصه واهتمامه بكل أبناء الشعب.
وأكدت على أهمية "التنسيق والتعاون بين المنظمات المعنية في شؤون المرأة".