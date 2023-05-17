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الرئيس العراقي: ينبغي تعزيز العلاقات مع إقليم كردستان
الرئيس العراقي: ينبغي تعزيز العلاقات مع إقليم كردستان
شدد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، على أهمية تعزيز العلاقات بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T14:55+0000
2023-05-17T14:55+0000
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جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن رشيد استقبل في قصر بغداد، وفد الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بليسه جبار فرمان، وناقشا مجمل الأوضاع في إقليم كردستان.وقال الرئيس العراقي إنه من الضروري اعتماد مبدأ الحوار البنّاء وتعزيز العلاقات بين الحكومة في بغداد وحكومة أربيل.وأرى أن الحوار بين الجانبين يسهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية للمواطنين في جميع أنحاء العراق.بدورها عبرت بليسه فرمان عن شكرها لتوجيهات الرئيس العراقي وحرصه واهتمامه بكل أبناء الشعب.وأكدت على أهمية "التنسيق والتعاون بين المنظمات المعنية في شؤون المرأة".
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

الرئيس العراقي: ينبغي تعزيز العلاقات مع إقليم كردستان

14:55 GMT 17.05.2023
© AFP 2023 / ISMAEL ADNANالرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد
الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
© AFP 2023 / ISMAEL ADNAN
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شدد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، على أهمية تعزيز العلاقات بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان.
جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وقال البيان إن رشيد استقبل في قصر بغداد، وفد الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بليسه جبار فرمان، وناقشا مجمل الأوضاع في إقليم كردستان.
وقال الرئيس العراقي إنه من الضروري اعتماد مبدأ الحوار البنّاء وتعزيز العلاقات بين الحكومة في بغداد وحكومة أربيل.
وأرى أن الحوار بين الجانبين يسهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية للمواطنين في جميع أنحاء العراق.
بدورها عبرت بليسه فرمان عن شكرها لتوجيهات الرئيس العراقي وحرصه واهتمامه بكل أبناء الشعب.
وأكدت على أهمية "التنسيق والتعاون بين المنظمات المعنية في شؤون المرأة".
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