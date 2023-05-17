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https://sputnikarabic.ae/20230517/الرئيس-الفنلندي-يعلق-على-خطوة-موسكو-بتجميد-الحسابات-المصرفية-لبعثات-بلاده-في-روسيا-1077138028.html
الرئيس الفنلندي يعلق على خطوة موسكو بتجميد الحسابات المصرفية لبعثات بلاده في روسيا
الرئيس الفنلندي يعلق على خطوة موسكو بتجميد الحسابات المصرفية لبعثات بلاده في روسيا
رد الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، على خطوة تجميد الحسابات المصرفية للبعثات الفنلندية في روسيا بالقول إن إجراء موسكو مفرط للغاية ويتجاوز الحدود المفروضة على... 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T12:21+0000
2023-05-17T12:21+0000
العالم
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وقال الرئيس الفنلندي لوكالة أنباء "إس تي تي" إن تجميد الحسابات كإجراء انتقامي من قبل روسيا مفرط وفي ظل ظروف الحجب من الضروري التفكير في عمل البعثات الدبلوماسية في روسيا.وأضاف سولي نينيستو، قائلا: "الآن يجب أن نفكر مليا في كيفية ضمان عمل السفارة الفنلندية في موسكو والقنصلية في سان بطرسبورغ".وفي نيسان/أبريل الماضي، قام مكتب المحضرين القضائيين الفنلندي، بتجميد الحسابات المصرفية للمركز الروسي للعلوم والثقافة، في مصرف "نورديا".وأكدت السفارة الروسية في فنلندا، أنها على اتصال مع السلطات المحلية، للبحث في السبل الممكنة، لضمان عمل مكتب التمثيل الروسي، الذي يقوم بمهمة إنسانية، في ظل الظروف الصعبة الحالية.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه، بعد انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، ستضطر روسيا الاتحادية إلى اتخاذ إجراءات ذات طبيعة عسكرية تقنية وغيرها، من أجل وقف التهديدات.
https://sputnikarabic.ae/20230517/هلسينكي-روسيا-تجمد-الحسابات-المصرفية-للمكاتب-التمثيلية-الفنلندية-لديها-1077126621.html
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العالم
العالم

الرئيس الفنلندي يعلق على خطوة موسكو بتجميد الحسابات المصرفية لبعثات بلاده في روسيا

12:21 GMT 17.05.2023
© Sputnik . Михаил Климентьевالرئيس الفنلندي ساولي نييستيو
الرئيس الفنلندي ساولي نييستيو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
© Sputnik . Михаил Климентьев
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رد الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، على خطوة تجميد الحسابات المصرفية للبعثات الفنلندية في روسيا بالقول إن إجراء موسكو مفرط للغاية ويتجاوز الحدود المفروضة على العمليات المالية للسفارة الروسية في هلسنكي.
وقال الرئيس الفنلندي لوكالة أنباء "إس تي تي" إن تجميد الحسابات كإجراء انتقامي من قبل روسيا مفرط وفي ظل ظروف الحجب من الضروري التفكير في عمل البعثات الدبلوماسية في روسيا.
وأضاف سولي نينيستو، قائلا: "الآن يجب أن نفكر مليا في كيفية ضمان عمل السفارة الفنلندية في موسكو والقنصلية في سان بطرسبورغ".
فنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
هلسنكي: روسيا تجمد الحسابات المصرفية للمكاتب التمثيلية الفنلندية لديها
08:31 GMT
وفي نيسان/أبريل الماضي، قام مكتب المحضرين القضائيين الفنلندي، بتجميد الحسابات المصرفية للمركز الروسي للعلوم والثقافة، في مصرف "نورديا".
وأكدت السفارة الروسية في فنلندا، أنها على اتصال مع السلطات المحلية، للبحث في السبل الممكنة، لضمان عمل مكتب التمثيل الروسي، الذي يقوم بمهمة إنسانية، في ظل الظروف الصعبة الحالية.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه، بعد انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، ستضطر روسيا الاتحادية إلى اتخاذ إجراءات ذات طبيعة عسكرية تقنية وغيرها، من أجل وقف التهديدات.
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