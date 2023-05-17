https://sputnikarabic.ae/20230517/السعودية-تحث-طرفي-النزاع-بالسودان-على-الانخراط-في-الحوار-بجدية-1077151760.html
السعودية تحث طرفي النزاع بالسودان على الانخراط في الحوار بجدية
السعودية تحث طرفي النزاع بالسودان على الانخراط في الحوار بجدية
حث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، طرفي الصراع في السودان على "الانخراط في الحوار بشكل جاد". 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T19:58+0000
2023-05-17T19:58+0000
2023-05-17T19:58+0000
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جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية المعنية بتطورات الوضع في السودان، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.وشهد الاجتماع استعراض أهم النقاط التي تضمنها اتفاق "إعلان جدة" ومنه الالتزام بحماية المدنيين في السودان.وأكد وزير الخارجية السعودي على ضرورة بذل كافة الجهود لتثبيت هذا الاتفاق.وحث الوزير السعودي "طرفي النزاع على الانخراط في عملية الحوار بشكلٍ جاد، مما يسهم في تخفيض معاناة الشعب السوداني الشقيق وسلامة ووحدة أراضيه".وناقش المشاركون في الاجتماع مواصلة الجهود والمساعي الحميدة مع كافة الأطراف السودانية لتغليب صوت الحكمة وإعلاء المصالح العليا للسودان.كما بحثوا التوصل لحلول تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني نحو الأمن والاستقرار والتنمية.يذكر أنه منذ منتصف أبريل/ نيسان، تدور اشتباكات في السودان، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".وتستضيف مدينة جدة السعودية ممثلين عن طرفي الصراع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، لإجراء محادثات يأمل المجتمع الدولي أن تضع حدا للمعارك المستمرة منذ نحو شهر.وجاءت المحادثات في جدة في إطار مبادرة سعودية أمريكية، تسعى لإنهاء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، الذي حول أجزاء من العاصمة الخرطوم إلى مناطق حرب، وتسبب في مقتل المئات وفرار عشرات الآلاف.
https://sputnikarabic.ae/20230517/قوات-الدعم-السريع-في-السودان-ترحب-بوساطة-جوبا-لإنهاء-القتال-1077151554.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني
السعودية تحث طرفي النزاع بالسودان على الانخراط في الحوار بجدية
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حث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، طرفي الصراع في السودان على "الانخراط في الحوار بشكل جاد".
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية المعنية بتطورات الوضع في السودان، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء السعودية
الرسمية.
وشهد الاجتماع استعراض أهم النقاط التي تضمنها اتفاق "إعلان جدة" ومنه الالتزام بحماية المدنيين في السودان.
وأكد وزير الخارجية السعودي على ضرورة بذل كافة الجهود لتثبيت هذا الاتفاق.
وحث الوزير السعودي
"طرفي النزاع على الانخراط في عملية الحوار بشكلٍ جاد، مما يسهم في تخفيض معاناة الشعب السوداني الشقيق وسلامة ووحدة أراضيه".
وناقش المشاركون في الاجتماع مواصلة الجهود والمساعي الحميدة مع كافة الأطراف السودانية لتغليب صوت الحكمة وإعلاء المصالح العليا للسودان.
كما بحثوا التوصل لحلول تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني نحو الأمن والاستقرار والتنمية.
يذكر أنه منذ منتصف أبريل/ نيسان، تدور اشتباكات في السودان، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".
وتستضيف مدينة جدة السعودية ممثلين عن طرفي الصراع في السودان
، الجيش وقوات الدعم السريع، لإجراء محادثات يأمل المجتمع الدولي أن تضع حدا للمعارك المستمرة منذ نحو شهر.
وجاءت المحادثات في جدة في إطار مبادرة سعودية أمريكية، تسعى لإنهاء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، الذي حول أجزاء من العاصمة الخرطوم إلى مناطق حرب، وتسبب في مقتل المئات وفرار عشرات الآلاف.