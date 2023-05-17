https://sputnikarabic.ae/20230517/الطاقة-الذرية-الإيرانية-مسؤولية-مفاوضات-الاتفاق-النووي-تقع-على-عاتق-مجموعة-51-1077127153.html

الطاقة الذرية الإيرانية: مسؤولية مفاوضات الاتفاق النووي تقع على عاتق مجموعة "5+1"

الطاقة الذرية الإيرانية: مسؤولية مفاوضات الاتفاق النووي تقع على عاتق مجموعة "5+1"

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الأربعاء، أن "الوكالة الدولية ليست طرفاً في مفاوضات الاتفاق النووي"، مشيرا إلى أن العلاقات بين إيران... 17.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-17T08:47+0000

2023-05-17T08:47+0000

2023-05-17T08:47+0000

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وقال إسلامي، على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن الوكالة غير مسؤولة عن المفاوضات، لأنها تقع المسؤولية على عاتق مجموعة "5+1"، مضيفا أن العلاقات بين إيران والوكالة قائمة على الضمانات ومعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية والمراقبة مستمرة، ولم يكن فيها أي خلل، ولم يحدث انقطاع وهي مستمرة"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وتابع: "العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قائمة ومستمرة حسب بيان طهران، ومثل هذا الأمر غير صحيح".وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة، والدول الـ 5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب طهران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

https://sputnikarabic.ae/20230508/الخارجية-الإيرانية-بوريل-يؤكد-أهمية-الاتفاق-النووي-للاتحاد-الأوروبي-1076803234.html

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