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القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 63 مرة خلال 24 ساعة
Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230517/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-63-مرة-خلال-24-ساعة-1077118016.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 63 مرة خلال 24 ساعة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 63 مرة خلال 24 ساعة
أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت... 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T01:48+0000
2023-05-17T02:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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سلاح روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
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دونيتسك - سبوتنيك. وأكد بيان صدر عن الممثلية ونشر في صفحتها الرسمية على "تلغرام"، أنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت البعثة عن 63 واقعة قصف من جانب القوات الأوكرانية ... وأطلق العدو 357 قذيفة من عيارات مختلفة".وأوضح بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية، غورلوفكا، زايتسيفو، ياسينوفاتايا، دونيتسك، أوزيريانوفكا، بانتيليموفكا، كراسني بارتيزان، ألكساندروفكا، يفغينوفكا.ويشار إلى أنه، أمس الثلاثاء، تم تسجيل 53 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230515/دوي-صافرات-الإنذار-في-عدة-مقاطعات-أوكرانية-1077081312.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 63 مرة خلال 24 ساعة

01:48 GMT 17.05.2023 (تم التحديث: 02:00 GMT 17.05.2023)
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
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أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 63 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 357 قذيفة من عيارات مختلفة .
دونيتسك - سبوتنيك. وأكد بيان صدر عن الممثلية ونشر في صفحتها الرسمية على "تلغرام"، أنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت البعثة عن 63 واقعة قصف من جانب القوات الأوكرانية ... وأطلق العدو 357 قذيفة من عيارات مختلفة".
منظر لساحة سفوبودا (الحرية) في أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دوي صافرات الإنذار في عدة مقاطعات أوكرانية
15 مايو, 23:48 GMT
وأوضح بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية، غورلوفكا، زايتسيفو، ياسينوفاتايا، دونيتسك، أوزيريانوفكا، بانتيليموفكا، كراسني بارتيزان، ألكساندروفكا، يفغينوفكا.
ويشار إلى أنه، أمس الثلاثاء، تم تسجيل 53 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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