https://sputnikarabic.ae/20230517/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-63-مرة-خلال-24-ساعة-1077118016.html

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 63 مرة خلال 24 ساعة

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 63 مرة خلال 24 ساعة

أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت... 17.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-17T01:48+0000

2023-05-17T01:48+0000

2023-05-17T02:00+0000

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دونيتسك - سبوتنيك. وأكد بيان صدر عن الممثلية ونشر في صفحتها الرسمية على "تلغرام"، أنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت البعثة عن 63 واقعة قصف من جانب القوات الأوكرانية ... وأطلق العدو 357 قذيفة من عيارات مختلفة".وأوضح بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية، غورلوفكا، زايتسيفو، ياسينوفاتايا، دونيتسك، أوزيريانوفكا، بانتيليموفكا، كراسني بارتيزان، ألكساندروفكا، يفغينوفكا.ويشار إلى أنه، أمس الثلاثاء، تم تسجيل 53 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك