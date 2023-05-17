https://sputnikarabic.ae/20230517/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-63-مرة-خلال-24-ساعة-1077118016.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 63 مرة خلال 24 ساعة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 63 مرة خلال 24 ساعة
أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت... 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T01:48+0000
2023-05-17T01:48+0000
2023-05-17T02:00+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وأكد بيان صدر عن الممثلية ونشر في صفحتها الرسمية على "تلغرام"، أنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت البعثة عن 63 واقعة قصف من جانب القوات الأوكرانية ... وأطلق العدو 357 قذيفة من عيارات مختلفة".وأوضح بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية، غورلوفكا، زايتسيفو، ياسينوفاتايا، دونيتسك، أوزيريانوفكا، بانتيليموفكا، كراسني بارتيزان، ألكساندروفكا، يفغينوفكا.ويشار إلى أنه، أمس الثلاثاء، تم تسجيل 53 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230515/دوي-صافرات-الإنذار-في-عدة-مقاطعات-أوكرانية-1077081312.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 63 مرة خلال 24 ساعة
01:48 GMT 17.05.2023 (تم التحديث: 02:00 GMT 17.05.2023) تابعنا عبر
يتبع
أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 63 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 357 قذيفة من عيارات مختلفة .
دونيتسك - سبوتنيك
. وأكد بيان صدر عن الممثلية ونشر في صفحتها الرسمية على "تلغرام"، أنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت البعثة عن 63 واقعة قصف من جانب القوات الأوكرانية ... وأطلق العدو 357 قذيفة من عيارات مختلفة".
وأوضح بيان ممثلية جمهورية دونيتسك
الشعبية أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية، غورلوفكا، زايتسيفو، ياسينوفاتايا، دونيتسك، أوزيريانوفكا، بانتيليموفكا، كراسني بارتيزان، ألكساندروفكا، يفغينوفكا.
ويشار إلى أنه، أمس الثلاثاء، تم تسجيل 53 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية
العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.