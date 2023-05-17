عربي
Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230517/القوات-الأوكرانية-تقصف-جمهورية-دونيتسك--59-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1077153821.html
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 59 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 59 مرة خلال اليوم الماضي
أطلقت القوات الأوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 59 هجومًا على جمهورية دونيتسك الشعبية، بحسب سلطات دونيتسك. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T22:56+0000
2023-05-17T23:48+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/18/1076218761_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_ae86bf04652b9c4043d542a2d0a453ca.jpg
وحسبما أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لرصد وتنسيق قضايا الجرائم العسكرية المتعلقة بأوكرانيا، صباح اليوم الخميس، في بيان عبر موقع تلغرام: "خلال الساعات الماضية، أبلغت الممثلية عن 59 حادثة لإطلاق النار من جانب قوات الدفاع الأوكرانية".وأضاف البيان "تم إطلاق 368 قذيفة من أنواع مختلفة في المجمل".وتعرضت تسع مناطق سكنية للنيران، بما في ذلك غورلوفكا وياكوفليفكا وياسينوفاتا ودونيتسك وماكيفكا وأليكساندروفكا وييلينوفكا وبلاجاتنوي وفلاديميروفكا.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230517/إعلام-أوكراني-انفجار-في-خاركوف-ودوي-صافرات-الإنذار-الجوي-بضواحي-المدينة-1077153107.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/18/1076218761_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_6dbb30e1847754b0480233ba062b37b7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم

القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 59 مرة خلال اليوم الماضي

22:56 GMT 17.05.2023 (تم التحديث: 23:48 GMT 17.05.2023)
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أطلقت القوات الأوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 59 هجومًا على جمهورية دونيتسك الشعبية، بحسب سلطات دونيتسك.
وحسبما أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لرصد وتنسيق قضايا الجرائم العسكرية المتعلقة بأوكرانيا، صباح اليوم الخميس، في بيان عبر موقع تلغرام: "خلال الساعات الماضية، أبلغت الممثلية عن 59 حادثة لإطلاق النار من جانب قوات الدفاع الأوكرانية".
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام أوكراني: انفجار في خاركوف ودوي صافرات الإنذار الجوي بضواحي المدينة
21:21 GMT
وأضاف البيان "تم إطلاق 368 قذيفة من أنواع مختلفة في المجمل".
وتعرضت تسع مناطق سكنية للنيران، بما في ذلك غورلوفكا وياكوفليفكا وياسينوفاتا ودونيتسك وماكيفكا وأليكساندروفكا وييلينوفكا وبلاجاتنوي وفلاديميروفكا.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:12 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала