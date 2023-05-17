https://sputnikarabic.ae/20230517/القوات-الأوكرانية-تقصف-جمهورية-دونيتسك--59-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1077153821.html
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 59 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 59 مرة خلال اليوم الماضي
أطلقت القوات الأوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 59 هجومًا على جمهورية دونيتسك الشعبية، بحسب سلطات دونيتسك. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T22:56+0000
2023-05-17T22:56+0000
2023-05-17T23:48+0000
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وحسبما أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لرصد وتنسيق قضايا الجرائم العسكرية المتعلقة بأوكرانيا، صباح اليوم الخميس، في بيان عبر موقع تلغرام: "خلال الساعات الماضية، أبلغت الممثلية عن 59 حادثة لإطلاق النار من جانب قوات الدفاع الأوكرانية".وأضاف البيان "تم إطلاق 368 قذيفة من أنواع مختلفة في المجمل".وتعرضت تسع مناطق سكنية للنيران، بما في ذلك غورلوفكا وياكوفليفكا وياسينوفاتا ودونيتسك وماكيفكا وأليكساندروفكا وييلينوفكا وبلاجاتنوي وفلاديميروفكا.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230517/إعلام-أوكراني-انفجار-في-خاركوف-ودوي-صافرات-الإنذار-الجوي-بضواحي-المدينة-1077153107.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 59 مرة خلال اليوم الماضي
22:56 GMT 17.05.2023 (تم التحديث: 23:48 GMT 17.05.2023) تابعنا عبر
أطلقت القوات الأوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 59 هجومًا على جمهورية دونيتسك الشعبية، بحسب سلطات دونيتسك.
وحسبما أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لرصد وتنسيق قضايا الجرائم العسكرية المتعلقة بأوكرانيا، صباح اليوم الخميس، في بيان عبر موقع تلغرام: "خلال الساعات الماضية، أبلغت الممثلية عن 59 حادثة لإطلاق النار من جانب قوات الدفاع الأوكرانية".
وأضاف البيان "تم إطلاق 368 قذيفة من أنواع مختلفة في المجمل".
وتعرضت تسع مناطق سكنية للنيران، بما في ذلك غورلوفكا وياكوفليفكا وياسينوفاتا ودونيتسك وماكيفكا وأليكساندروفكا وييلينوفكا وبلاجاتنوي وفلاديميروفكا.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.