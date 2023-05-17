https://sputnikarabic.ae/20230517/القوات-الروسية-المحمولة-جوا-تدمر-معقلا-للقوات-الأوكرانية--فيديو-1077130484.html
القوات الروسية المحمولة جوا تدمر معقلا للقوات الأوكرانية ... فيديو
القوات الروسية المحمولة جوا تدمر معقلا للقوات الأوكرانية ... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع فيديو توثق عمل أطقم عربات إنزال جوي من طراز "بي-إم-دي4" في أثناء تنفيذ مهمة تدمير موقع تابع للقوات المسلحة الأوكرانية. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T09:53+0000
2023-05-17T09:53+0000
2023-05-17T09:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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جنود القوات المحمولة جواً العاملة على مركبات مدرعات "بي إم دي -4" بعد أن تلقوا مهمة تدمير مشاة القوات المسلحة الأوكرانيا في الغابة انتقلوا على الفور إلى المنطقة المحددة لإجراء الاستطلاع وتدمير الأهداف المحددة.وعثرت قوات مجموعة الاستطلاع المحمولة جواً بمساعدة الطائرات دون طيار على معقل للقوات المسلحة الأوكرانية في الغابة، ودمرته.قامت طواقم الآليات العسكرية القتالية الروسية على معدات عادية بالاقتراب من القوات الأوكرانية وأطلقت عليهم نيرانا كثيفة مباشرة من مدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم، وكذلك من مواقع إطلاق مغلقة لمدفع عيار 100 ملم، مما أدى إلى تدمير أفراد القوات المسلحة لأوكرانيا في المواقع المحصنة.وبعد الانتهاء من المهمة، تراجعت المجموعة على الفور إلى منطقة آمنة.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية المحمولة جوا تدمر معقلا للقوات الأوكرانية ... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع فيديو توثق عمل أطقم عربات إنزال جوي من طراز "بي-إم-دي4" في أثناء تنفيذ مهمة تدمير موقع تابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
جنود القوات المحمولة جواً العاملة على مركبات مدرعات "بي إم دي -4" بعد أن تلقوا مهمة تدمير مشاة القوات المسلحة الأوكرانيا في الغابة انتقلوا على الفور إلى المنطقة المحددة لإجراء الاستطلاع وتدمير الأهداف المحددة.
وعثرت قوات مجموعة الاستطلاع المحمولة جواً بمساعدة الطائرات دون طيار على معقل للقوات المسلحة الأوكرانية في الغابة، ودمرته.
قامت طواقم الآليات العسكرية القتالية الروسية على معدات عادية بالاقتراب من القوات الأوكرانية وأطلقت عليهم نيرانا كثيفة مباشرة من مدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم، وكذلك من مواقع إطلاق مغلقة لمدفع عيار 100 ملم، مما أدى إلى تدمير أفراد القوات المسلحة لأوكرانيا في المواقع المحصنة.
وبعد الانتهاء من المهمة، تراجعت المجموعة على الفور إلى منطقة آمنة.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية
العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.