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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230517/القوات-الروسية-المحمولة-جوا-تدمر-معقلا-للقوات-الأوكرانية--فيديو-1077130484.html
القوات الروسية المحمولة جوا تدمر معقلا للقوات الأوكرانية ... فيديو
القوات الروسية المحمولة جوا تدمر معقلا للقوات الأوكرانية ... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع فيديو توثق عمل أطقم عربات إنزال جوي من طراز "بي-إم-دي4" في أثناء تنفيذ مهمة تدمير موقع تابع للقوات المسلحة الأوكرانية. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T09:53+0000
2023-05-17T09:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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جنود القوات المحمولة جواً العاملة على مركبات مدرعات "بي إم دي -4" بعد أن تلقوا مهمة تدمير مشاة القوات المسلحة الأوكرانيا في الغابة انتقلوا على الفور إلى المنطقة المحددة لإجراء الاستطلاع وتدمير الأهداف المحددة.وعثرت قوات مجموعة الاستطلاع المحمولة جواً بمساعدة الطائرات دون طيار على معقل للقوات المسلحة الأوكرانية في الغابة، ودمرته.قامت طواقم الآليات العسكرية القتالية الروسية على معدات عادية بالاقتراب من القوات الأوكرانية وأطلقت عليهم نيرانا كثيفة مباشرة من مدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم، وكذلك من مواقع إطلاق مغلقة لمدفع عيار 100 ملم، مما أدى إلى تدمير أفراد القوات المسلحة لأوكرانيا في المواقع المحصنة.وبعد الانتهاء من المهمة، تراجعت المجموعة على الفور إلى منطقة آمنة.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية المحمولة جوا تدمر معقلا للقوات الأوكرانية ... فيديو

09:53 GMT 17.05.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
© Sputnik
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع فيديو توثق عمل أطقم عربات إنزال جوي من طراز "بي-إم-دي4" في أثناء تنفيذ مهمة تدمير موقع تابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
جنود القوات المحمولة جواً العاملة على مركبات مدرعات "بي إم دي -4" بعد أن تلقوا مهمة تدمير مشاة القوات المسلحة الأوكرانيا في الغابة انتقلوا على الفور إلى المنطقة المحددة لإجراء الاستطلاع وتدمير الأهداف المحددة.
وعثرت قوات مجموعة الاستطلاع المحمولة جواً بمساعدة الطائرات دون طيار على معقل للقوات المسلحة الأوكرانية في الغابة، ودمرته.
قامت طواقم الآليات العسكرية القتالية الروسية على معدات عادية بالاقتراب من القوات الأوكرانية وأطلقت عليهم نيرانا كثيفة مباشرة من مدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم، وكذلك من مواقع إطلاق مغلقة لمدفع عيار 100 ملم، مما أدى إلى تدمير أفراد القوات المسلحة لأوكرانيا في المواقع المحصنة.
وبعد الانتهاء من المهمة، تراجعت المجموعة على الفور إلى منطقة آمنة.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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