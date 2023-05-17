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https://sputnikarabic.ae/20230517/الكرملين-يعلق-على-معلومات-حول-دعوات-سرية-أوروبية-مزعومة-لإنهاء-الصراع-في-أوكراينا--1077136789.html
الكرملين يعلق على معلومات حول "دعوات سرية أوروبية مزعومة" لإنهاء الصراع في أوكراينا
الكرملين يعلق على معلومات حول "دعوات سرية أوروبية مزعومة" لإنهاء الصراع في أوكراينا
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن تدفق إمدادات الأسلحة والذخيرة إلى كييف آخذ في الازدياد. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T11:52+0000
2023-05-17T11:52+0000
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العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على معلومات للصحفي الأمريكي سيمور هيرش، المتعلقة بدعوة سرية مزعومة لمجموعة من البلدان، بما في ذلك بولندا لإنهاء الصراع في أوكرانيا: "لا أعرف كيف أتصور بيانات هذا الصحفي، نحن ندرك الحقائق الملموسة، ونرى أن تدفق الأسلحة وتدفق الذخيرة إلى أوكرانيا آخذ في الازدياد، ونرى مستوى الخصائص التكتيكية والتقنية للأسلحة الموردة يتزايد أيضًا. هذه هي الحقيقة التي نلاحظها".وفي وقت سابق، نشر هيرش تقريرا في مجلة "Substack"، كشف فيه أن مجموعة من الدول تقودها بولندا تدعو سرا الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لإنهاء الصراع.وأشار هيرش في تقريره، إلى أن بولندا ودولا أخرى بدأت تدعو زيلينسكي لإيجاد طريقة لإنهاء الحرب حتى لو كان ذلك من خلال إعلان استقالته.وبحسب هيرش، فإن مجموعة الدول التي تتصدرها بولندا تشمل أيضًا المجر وليتوانيا وإستونيا ولاتفيا.
https://sputnikarabic.ae/20230517/صحفي-أمريكي-يكشف-معلومات-مهمة-تتعلق-بمطالب-دول-أوروبية-من-زيلينسكي-1077126882.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

الكرملين يعلق على معلومات حول "دعوات سرية أوروبية مزعومة" لإنهاء الصراع في أوكراينا

11:52 GMT 17.05.2023
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
© Sputnik . Alexei Maishev
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صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن تدفق إمدادات الأسلحة والذخيرة إلى كييف آخذ في الازدياد.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على معلومات للصحفي الأمريكي سيمور هيرش، المتعلقة بدعوة سرية مزعومة لمجموعة من البلدان، بما في ذلك بولندا لإنهاء الصراع في أوكرانيا: "لا أعرف كيف أتصور بيانات هذا الصحفي، نحن ندرك الحقائق الملموسة، ونرى أن تدفق الأسلحة وتدفق الذخيرة إلى أوكرانيا آخذ في الازدياد، ونرى مستوى الخصائص التكتيكية والتقنية للأسلحة الموردة يتزايد أيضًا. هذه هي الحقيقة التي نلاحظها".
وفي وقت سابق، نشر هيرش تقريرا في مجلة "Substack"، كشف فيه أن مجموعة من الدول تقودها بولندا تدعو سرا الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لإنهاء الصراع.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
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08:37 GMT
وأشار هيرش في تقريره، إلى أن بولندا ودولا أخرى بدأت تدعو زيلينسكي لإيجاد طريقة لإنهاء الحرب حتى لو كان ذلك من خلال إعلان استقالته.
وبحسب هيرش، فإن مجموعة الدول التي تتصدرها بولندا تشمل أيضًا المجر وليتوانيا وإستونيا ولاتفيا.
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