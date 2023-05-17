https://sputnikarabic.ae/20230517/المبعوث-الصيني-لشؤون-أوراسيا-يعتزم-زيارة-بروكسل-قبل-توجهه-إلى-موسكو-1077154072.html

المبعوث الصيني لشؤون أوراسيا يعتزم زيارة بروكسل قبل توجهه إلى موسكو

المبعوث الصيني لشؤون أوراسيا يعتزم زيارة بروكسل قبل توجهه إلى موسكو

يعتزم الممثل الصيني الخاص لشؤون أوراسيا، لي هوي، زيارة بروكسل قبل وصوله إلى موسكو ضمن جولة أوروبية تهدف إلى حل النزاع في أوكرانيا. 17.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-17T23:33+0000

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موسكو - سبوتنيك. أفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، نقلاً عن مصادر مطلعة أن لي هوي يعتزم زيارة مسؤولين في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل في الأسبوع المقبل قبل التوجه إلى موسكو. ولم يتم ذكر بروكسل في جدول الجولة الأوروبية التي أعلنتها وزارة الخارجية الصينية.وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية قد أعلنت أن لي هوي قام بزيارة أوكرانيا واجتمع مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.وأشارت الوزارة إلى أن كوليبا أعرب عن عدم قبول كييف لأي اقتراح يتضمن فقدان جزء من الأراضي أو تجميد الصراع.ومن المتوقع أن يلتقي لي هوي بمدير شؤون آسيا والمحيط الهادي في المفوضية الأوروبية، جونار ويجاند، في العاصمة البلجيكية، وفقًا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أنه من المقرر أن يعود لي هوي من أوكرانيا إلى بولندا في 18 مايو/آيار ويبقى هناك حتى 21 مايو/آيار.

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