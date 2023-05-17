https://sputnikarabic.ae/20230517/المركزي-السوري-يعلن-تخفيضا-جديدا-في-سعر-الليرة-مقابل-الدولار-1077132989.html
المركزي السوري يعلن تخفيضا جديدا في سعر الليرة مقابل الدولار
المركزي السوري يعلن تخفيضا جديدا في سعر الليرة مقابل الدولار
خفض مصرف سوريا المركزي، اليوم الأربعاء، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T10:59+0000
2023-05-17T10:59+0000
2023-05-17T10:59+0000
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وحسب وكالة الأنباء السورية، تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار للحوالات والصرافة عند 8100 ليرة مقابل الدولار.فيما تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 8799.84 ليرة سورية لليورو الواحد.وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.وكان المركزي السوري قد حدد في الـ 11 من شهر مايو/أيار الجاري سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بـ 7800 ليرة للدولار الواحد و8536.62 ليرة سورية لليورو الواحد.يذكر أنه في 27 مارس/آذار الماضي، حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 7200 ليرة للدولار الواحد.
https://sputnikarabic.ae/20230427/وزير-الصناعة-السوري-لـ-سبوتنيك-مقبلون-على-انفتاحات-اقتصادية-مبشرة-1076368274.html
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أخبار سوريا اليوم, اقتصاد, العالم العربي, سعر الدولار اليوم, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, اقتصاد, العالم العربي, سعر الدولار اليوم, الأخبار
المركزي السوري يعلن تخفيضا جديدا في سعر الليرة مقابل الدولار
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خفض مصرف سوريا المركزي، اليوم الأربعاء، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي.
وحسب وكالة
الأنباء السورية، تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار للحوالات والصرافة عند 8100 ليرة مقابل الدولار.
فيما تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 8799.84 ليرة سورية لليورو الواحد.
وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.
وكان المركزي السوري قد حدد في الـ 11 من شهر مايو/أيار الجاري سعر صرف الليرة السورية
مقابل الدولار بـ 7800 ليرة للدولار الواحد و8536.62 ليرة سورية لليورو الواحد.
يذكر أنه في 27 مارس/آذار الماضي، حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 7200 ليرة للدولار الواحد.