https://sputnikarabic.ae/20230517/باحث-اقتصادي-لـسبوتنيك-مؤشرات-عدة-قد-تدفع-المركزي-المصري-لهذا-السيناريو-في-اجتماعه-القادم-1077144703.html

باحث اقتصادي لـ"سبوتنيك": مؤشرات عدة قد تدفع "المركزي المصري" لهذا السيناريو في اجتماعه القادم

باحث اقتصادي لـ"سبوتنيك": مؤشرات عدة قد تدفع "المركزي المصري" لهذا السيناريو في اجتماعه القادم

توقع أبوبكر الديب، الباحث المصري في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، أن يتجه البنك المركزي المصري في اجتماعه القادم إلى تثبيت سعر الفائدة وربما يكون هناك... 17.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-17T15:14+0000

2023-05-17T15:14+0000

2023-05-17T15:14+0000

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وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن هناك عدة أسباب من وجهة نظري قد تدفع لجنة السياسات في البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها المقبل من بينها التراجع الملموس في معدل التضخم.وأضاف: "من المعروف أن الهدف من رفع سعر الفائدة في أي اقتصاد هو كبح جماح التضخم، وسحب السيولة من السوق والسيطرة على القدرات الشرائية للمواطنين، وأنه لأول مرة منذ شهور متعددة، رأينا تراجعا ملموسا في معدلات التضخم في مصر، بالتالي الاتجاه يذهب إلى التثبيت بشكل كبير."وأضاف الديب، أن هناك توافق أو تناغم بين السياسات النقدية في مصر"البنك المركزي والسياسات المالية عبر المجموعة الاقتصادية في الحكومة"، ما أدى إلى التزام البنك المركزي بسعر صرف مرن، مشيرا إلى أن المستثمر المصري أو الأجنبي دائما لا ينظر إلى سعر الفائدة أكثر من سعر الصرف السائد، لأن سعر الصرف هو المؤثر الأكبر في اتخاذ القرار الاستثماري بدخول سوق ما من عدمه.وأشار الديب إلى أنه خلال الفترة القريبة الماضية كانت هناك مؤشرات إيجابية في الأسواق المصرية، فقد أعلنت الحكومة عن صفقة بيع 10 في المئة من شركة المصرية للاتصالات، وهى خطوة مهمة جدا تتلوها خطوات في إطار البرامج أو الطروحات الحكومية والتي تعطي نوعا من المؤشرات الإيجابية في سوق المال المصري بشكل عام، علاوة على ذلك فإن الانخفاض في سعر الذهب خلال الأيام الماضية بعد القرار الحكومي بالسماح بدخول الذهب من الخارج بدون جمارك سيكون له انعكاسات أيضا.كان البنك المركزي المصري، قد قرر نهاية مارس/آذار الماضي رفع سعر الفائدة بقيمة 200 نقطة أساس (2%) لعمليات الإيداع والإقراض.جاء الإعلان عن القرار في بيان صادر عن لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، بحسب موقع "بوابة الأهرام".وقال البيان إن اللجنة خلال اجتماعها قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25 %،19.25 % و18.75 % على الترتيب.وعن أسباب هذا القرار، قال البنك إنه "على الصعيد العالمي، تراجعت حدة توقعات أسعار السلع العالمية وذلك بالمقارنة بالتوقعات التي عرضت على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق."وأضاف البيان أنه: "على الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار، وتتمثل أهمها في اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة."وأشار بيان البنك المركزي إلى أن هذه التطورات انعكست في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين الخاصة بالاقتصاد العالمي.

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