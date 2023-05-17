https://sputnikarabic.ae/20230517/بايدن-يعلن-عن-لقاء-قريبًا-جدًا-مع-شي-جين-بينغ-1077146559.html
بايدن يعلن عن لقاء "قريبًا جدًا" مع شي جين بينغ
بايدن يعلن عن لقاء "قريبًا جدًا" مع شي جين بينغ
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنه "سيلتقي قريبا" مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T16:04+0000
2023-05-17T16:04+0000
2023-05-17T16:04+0000
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وقال بادين للصحفيين: "قريبا جدا سوف نلتقي".وتصاعدت التوترات بين الصين والولايات المتحدة حول تايوان، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي، تايبيه في أغسطس/آب 2022، الأمر الذي نددت به بكين، واعتبرته تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد.ووصلت العلاقات الثنائية بين الصين وأمريكا إلى نقطة منخفضة أخرى خلال العام الحالي، بعد أن أسقطت الولايات المتحدة منطاد تجسس صيني مزعوم، وبعد أن زعم مسؤولون أمريكيون أن بكين تدرس تقديم مساعدة فتاكة لموسكو في عمليتها العسكرية الخاصة بأوكرانيا.ويعكس ذلك التدهور الأوسع في العلاقات بين البلدين، بعد سلسلة من الأزمات في الأشهر الأخيرة، أدت إلى تصاعد الخطاب العدواني من كلا الجانبين.
https://sputnikarabic.ae/20230517/بعد-صفقة-الأسلحة-الأمريكية-الصين-تتوعد-بسحق-أي-تحرك-لانفصال-تايوان-1077120179.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
بايدن يعلن عن لقاء "قريبًا جدًا" مع شي جين بينغ
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنه "سيلتقي قريبا" مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وقال بادين للصحفيين: "قريبا جدا سوف نلتقي".
وسأل الصحفيون بايدن أثناء مغادرته القاعة التي تحدث فيها للصحافة ما إذا كان لقاء أم محادثات، لكن بايدن لم يرد على السؤال.
وتصاعدت التوترات بين الصين والولايات المتحدة حول تايوان، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي، تايبيه في أغسطس/آب 2022، الأمر الذي نددت به بكين، واعتبرته تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد.
ووصلت العلاقات الثنائية بين الصين وأمريكا إلى نقطة منخفضة أخرى خلال العام الحالي، بعد أن أسقطت الولايات المتحدة منطاد
تجسس صيني مزعوم، وبعد أن زعم مسؤولون أمريكيون أن بكين تدرس تقديم مساعدة فتاكة لموسكو في عمليتها العسكرية الخاصة بأوكرانيا.
ويعكس ذلك التدهور الأوسع في العلاقات بين البلدين، بعد سلسلة من الأزمات في الأشهر الأخيرة، أدت إلى تصاعد الخطاب العدواني من كلا الجانبين.