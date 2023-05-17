https://sputnikarabic.ae/20230517/بلينكن-يعلن-مقتل-4-أشخاص-في-هجوم-على-قافلة-أمريكية-جنوب-شرقي-نيجيريا------1077150909.html
بلينكن يعلن مقتل 4 أشخاص في هجوم على قافلة أمريكية جنوب شرقي نيجيريا
بلينكن يعلن مقتل 4 أشخاص في هجوم على قافلة أمريكية جنوب شرقي نيجيريا
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، مقتل 4 نيجيريين في هجوم شنه مسلحون، أمس الثلاثاء، على موكب سيارات تابع للبعثة الأمريكية في جنوب شرقي... 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T19:22+0000
2023-05-17T19:22+0000
2023-05-17T19:22+0000
العالم
أخبار نيجيريا
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وقال بلينكن في بيان نشرته الخارجية الأميركية: "هاجم مجهولون، يوم أمس، قافلة من سيارتين تابعتين للحكومة الأمريكية في منطقة الحكومة المحلية أوغبارو في ولاية أنامبرا في نيجيريا".وأشار إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 4 أشخاص غير أميركيين، وخطف 3 آخرين.وأضاف بلينكن أن "القافلة كانت تقل 9 نيجيريين، منهم 5 من موظفي البعثة الأمريكية في نيجيريا و4 من أفراد قوة الشرطة النيجيرية.وتابع: "لا نعرف حتى الآن دوافع الهجوم، لكن ليس لدينا ما يشير إلى أن الهجوم كان يستهدف بعثتنا. لقد قتل المهاجمون ما لا يقل عن 4 أشخاص من أفراد القافلة، فيما يعمل أفراد البعثة الأميركية بشكل عاجل مع نظرائهم النيجريين للتأكد من مكان وحالة أفراد القافلة الذين لم يعرف مصيرهم".وأكّد المتحدث باسم الشرطة النيجيرية، إيكينغا توتشوكو، عدم وجود "أي مواطن أمريكي في الموكب".وتخوض قوات الأمن النيجيرية في عدة مناطق متفرقة بالبلاد، مواجهات ضد مسلحين متطرفين من جماعات إرهابية، فيما يخوض الجيش مواجهات ضد عصابات "قطاع الطرق" التي ترهب سكان الولايات الواقعة شمال غربي البلاد ووسطها، بهجمات وعمليات خطف جماعية.
https://sputnikarabic.ae/20230513/أمريكا-تعلن-تدمير-ترسانتها-من-الأسلحة-الكيميائية-بحلول-الخريف-1076982011.html
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العالم, أخبار نيجيريا
بلينكن يعلن مقتل 4 أشخاص في هجوم على قافلة أمريكية جنوب شرقي نيجيريا
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، مقتل 4 نيجيريين في هجوم شنه مسلحون، أمس الثلاثاء، على موكب سيارات تابع للبعثة الأمريكية في جنوب شرقي نيجيريا.
وقال بلينكن في بيان نشرته الخارجية الأميركية: "هاجم مجهولون، يوم أمس، قافلة من سيارتين تابعتين للحكومة الأمريكية في منطقة الحكومة المحلية أوغبارو في ولاية أنامبرا في نيجيريا".
وأشار إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 4 أشخاص غير أميركيين، وخطف 3 آخرين.
وأضاف بلينكن أن "القافلة كانت تقل 9 نيجيريين، منهم 5 من موظفي البعثة الأمريكية في نيجيريا و4 من أفراد قوة الشرطة النيجيرية.
وتابع: "لا نعرف حتى الآن دوافع الهجوم، لكن ليس لدينا ما يشير إلى أن الهجوم كان يستهدف بعثتنا. لقد قتل المهاجمون ما لا يقل عن 4 أشخاص من أفراد القافلة، فيما يعمل أفراد البعثة الأميركية بشكل عاجل مع نظرائهم النيجريين للتأكد من مكان وحالة أفراد القافلة الذين لم يعرف مصيرهم".
وأكّد المتحدث باسم الشرطة النيجيرية، إيكينغا توتشوكو، عدم وجود "أي مواطن أمريكي في الموكب".
وتخوض قوات الأمن النيجيرية في عدة مناطق متفرقة بالبلاد، مواجهات ضد مسلحين متطرفين من جماعات إرهابية، فيما يخوض الجيش مواجهات ضد عصابات "قطاع الطرق" التي ترهب سكان الولايات الواقعة شمال غربي البلاد ووسطها، بهجمات وعمليات خطف جماعية.