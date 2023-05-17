https://sputnikarabic.ae/20230517/بوتين-يدرج-وثيقة-لحماية-الأطفال-ضد-التوسع-الأيديولوجي-والفكر-الخارجي-1077143902.html
بوتين يدرج وثيقة لحماية الأطفال ضد التوسع الأيديولوجي والفكر الخارجي
بوتين يدرج وثيقة لحماية الأطفال ضد التوسع الأيديولوجي والفكر الخارجي
أدرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، مسألة حماية الأطفال من التوسع الأيديولوجي والغزو الفكري الخارجي في قائمة المهام الرئيسية في استراتيجية سلامة... 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T14:59+0000
2023-05-17T14:59+0000
2023-05-17T14:59+0000
روسيا
العالم
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وبحسب الوثيقة: "تتمثل المهام الرئيسية في مجال إنشاء بيئة معلوماتية آمنة للأطفال، تتمثل في حماية الأطفال من المعلومات الخارجية المدمرة والتأثير النفسي، والتوسع الأيديولوجي والفكر الخارجي، وتحسين آليات اكتشاف ومنع انتشار المحتوى غير القانوني في مجال المعلومات".وتشمل المهام الرئيسية أيضا، إنشاء منتجات إعلامية للأطفال تعزز نموهم الروحي والأخلاقي والشخصي، وتكوين مهارات الأطفال في الاستخدام المستقل الواعي والمسؤول لمنتجات المعلومات، ودعم الدولة لإنشاء أعمال الأدب والفن والسينما والمسرح والمنتجات الصوتية والمطبوعة التي تهدف إلى الحفاظ على القيم الروحية والأخلاقية الروسية التقليدية.ومن بين المهام "تحديد ومنع وقمع التهديدات التي يتعرض لها أمن معلومات الأطفال، والتي يتم تنفيذها، بما في ذلك بمشاركة المنظمات التي تهدف أنشطتها إلى تحقيق أهداف مهمة اجتماعية، باستخدام وسائل تقنية حديثة والكشف المبكر وقمع الجرائم والجرائم المرتكبة باستخدام تكنولوجيا المعلومات ضد الأطفال".
https://sputnikarabic.ae/20230517/أبو-الغيط-علينا-العمل-ككتلة-واحدة-تنسق-مواقفها-وتخرج-بموقف-موحد-1077139826.html
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روسيا, العالم
بوتين يدرج وثيقة لحماية الأطفال ضد التوسع الأيديولوجي والفكر الخارجي
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أدرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، مسألة حماية الأطفال من التوسع الأيديولوجي والغزو الفكري الخارجي في قائمة المهام الرئيسية في استراتيجية سلامة الطفل الشاملة في روسيا حتى عام 2030.
وبحسب الوثيقة: "تتمثل المهام الرئيسية في مجال إنشاء بيئة معلوماتية آمنة للأطفال، تتمثل في حماية الأطفال من المعلومات الخارجية المدمرة والتأثير النفسي، والتوسع الأيديولوجي والفكر الخارجي، وتحسين آليات اكتشاف ومنع انتشار المحتوى غير القانوني في مجال المعلومات".
وتشمل المهام الرئيسية أيضا، إنشاء منتجات إعلامية للأطفال تعزز نموهم الروحي والأخلاقي والشخصي، وتكوين مهارات الأطفال في الاستخدام المستقل الواعي والمسؤول لمنتجات المعلومات، ودعم الدولة لإنشاء أعمال الأدب والفن والسينما والمسرح والمنتجات الصوتية والمطبوعة التي تهدف إلى الحفاظ على القيم الروحية والأخلاقية الروسية التقليدية.
ومن بين المهام "تحديد ومنع وقمع التهديدات التي يتعرض لها أمن معلومات الأطفال، والتي يتم تنفيذها، بما في ذلك بمشاركة المنظمات التي تهدف أنشطتها إلى تحقيق أهداف مهمة اجتماعية، باستخدام وسائل تقنية حديثة والكشف المبكر وقمع الجرائم والجرائم المرتكبة باستخدام تكنولوجيا المعلومات ضد الأطفال".