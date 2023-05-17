https://sputnikarabic.ae/20230517/بوتين-يوجه-رسالة-إلى-اليهود-ويربطها-بالعملية-العسكرية-الخاصة-الروسية-في-أوكرانيا-1077125846.html
بوتين يوجه رسالة إلى اليهود ويربطها بالعملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا
بوتين يوجه رسالة إلى اليهود ويربطها بالعملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، اليهود الروس وكل من يحتفل بيوم الخلاص والتحرير، (ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية... 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T08:11+0000
2023-05-17T08:11+0000
2023-05-17T08:11+0000
روسيا
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وجاء في برقية التهنئة التي نشرت على موقع الكرملين الإلكتروني: "اليوم في روسيا ودول أخرى، يتم الاحتفال رسميًا باليوم السادس والعشرين من أيار (اليهودي)، يوم الخلاص والتحرير، ويجب علينا نحن والأجيال القادمة أن نحافظ على الحقيقة التاريخية عن الحرب العالمية الثانية".وتابع بوتين بالقول: "علينا أن نفهم العواقب المدمرة التي يؤدي إليها أي تساهل مع القومية المتشددة ومعاداة السامية وكراهية الأجانب، إن مقاتلينا وضباطنا يقاتلون اليوم في سياق العملية العسكرية الخاصة أتباع النازية المباشرين".وأشار إلى أن هذا التاريخ يحتل مكانة خاصة في التقويم الديني اليهودي في الحفاظ على ذكرى الإنجاز الذي قام به جنود الجيش الأحمر وجيوش دول الحلفاء في التحالف المناهض لهتلر، الذين أنقذوا اليهود وغيرهم من الشعوب من النازية.
https://sputnikarabic.ae/20230512/بوتين-العقوبات-غير-المشروعة-وتجاهل-مبدأ-المساواة-يضر-بالقانون-الدولي-1076959568.html
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روسيا
بوتين يوجه رسالة إلى اليهود ويربطها بالعملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، اليهود الروس وكل من يحتفل بيوم الخلاص والتحرير، (ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية وخلاص الشعب اليهودي من الإبادة)، قائلا إن المقاتلين والضباط الروس يقاتلون اليوم، خلال العملية العسكرية الخاصة، أتباع النازية المباشرين.
وجاء في برقية التهنئة التي نشرت على موقع الكرملين الإلكتروني: "اليوم في روسيا ودول أخرى، يتم الاحتفال رسميًا باليوم السادس والعشرين من أيار (اليهودي)، يوم الخلاص والتحرير، ويجب علينا نحن والأجيال القادمة أن نحافظ على الحقيقة التاريخية عن الحرب العالمية الثانية".
وتابع بوتين بالقول: "علينا أن نفهم العواقب المدمرة التي يؤدي إليها أي تساهل مع القومية المتشددة ومعاداة السامية وكراهية الأجانب، إن مقاتلينا وضباطنا يقاتلون اليوم في سياق العملية العسكرية الخاصة أتباع النازية المباشرين".
وأشار إلى أن هذا التاريخ يحتل مكانة خاصة في التقويم الديني اليهودي في الحفاظ على ذكرى الإنجاز الذي قام به جنود الجيش الأحمر وجيوش دول الحلفاء في التحالف المناهض لهتلر، الذين أنقذوا اليهود وغيرهم من الشعوب من النازية.