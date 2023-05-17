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https://sputnikarabic.ae/20230517/بولندا-تعلن-تسليم-أوكرانيا-جميع-مقاتلات-ميغ-29-1077130817.html
بولندا تعلن تسليم أوكرانيا جميع مقاتلات "ميغ-29"
بولندا تعلن تسليم أوكرانيا جميع مقاتلات "ميغ-29"
أعلن الرئيس البولندي، أندريه دودا، اليوم الأربعاء، أن بولندا سلمت أوكرانيا جميع مقاتلاتها من طراز "ميغ-29" تقريبا. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T09:55+0000
2023-05-17T09:55+0000
العالم
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وقال دودا في تصريحات نقلها التلفزيون البولندي: "لقد سلمنا أوكرانيا جميع مقاتلات ميغ-29 الخاصة بنا تقريبا والتي طلبتها أوكرانيا".وأكد دودا أن بولندا مستعدة لمواصلة إمداد كييف بطائرات "ميغ-29"، لكنها لا تخطط لتقديم مقاتلات "إف-16".وتابع قائلا: "نحن نمتلك عددا قليلا من طائرات إف-16 ومستعدون لدعم عملية تدريب الطيارين الأوكرانيين، لكن في الوقت نفسه، لا تسمح لنا كمية الطائرات التي نملكها من طراز إف-16 بالحديث اليوم عن نقل أي منها إلى أوكرانيا".وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرة من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230403/بولندا-تزود-أوكرانيا-بعدة-مقاتلات-من-طراز-ميغ-29--1075456899.html
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العالم

بولندا تعلن تسليم أوكرانيا جميع مقاتلات "ميغ-29"

09:55 GMT 17.05.2023
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورطائرة هجومية "ميغ-29" ضمن فريق الاستعراض الجوي "روسكيه فيتيازي" (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا
طائرة هجومية ميغ-29 ضمن فريق الاستعراض الجوي روسكيه فيتيازي (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
© Sputnik . Alexander Vilf
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أعلن الرئيس البولندي، أندريه دودا، اليوم الأربعاء، أن بولندا سلمت أوكرانيا جميع مقاتلاتها من طراز "ميغ-29" تقريبا.
وقال دودا في تصريحات نقلها التلفزيون البولندي: "لقد سلمنا أوكرانيا جميع مقاتلات ميغ-29 الخاصة بنا تقريبا والتي طلبتها أوكرانيا".
وأكد دودا أن بولندا مستعدة لمواصلة إمداد كييف بطائرات "ميغ-29"، لكنها لا تخطط لتقديم مقاتلات "إف-16".
مناورات لمقاتلات ميغ-29 كا في منطقة مورمانسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بولندا تزود أوكرانيا بعدة مقاتلات من طراز "ميغ-29"
3 أبريل, 06:39 GMT
وتابع قائلا: "نحن نمتلك عددا قليلا من طائرات إف-16 ومستعدون لدعم عملية تدريب الطيارين الأوكرانيين، لكن في الوقت نفسه، لا تسمح لنا كمية الطائرات التي نملكها من طراز إف-16 بالحديث اليوم عن نقل أي منها إلى أوكرانيا".
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرة من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
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