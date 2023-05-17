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https://sputnikarabic.ae/20230517/تقرير-سوق-النفط-في-أرقام-1077128976.html
تقرير سوق النفط في أرقام
تقرير سوق النفط في أرقام
أفاد تقرير "أوبك" لشهر أبريل/ نيسان الماضي، وفقا لمصادر ثانوية، متوسط إنتاج 13 دولة من دول أوبك، في مارس/ آذار 2023، بلغ 28.8 مليون برميل يوميا؛ أي أقل بمقدار... 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T09:31+0000
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وبشكل رئيسي، ارتفع إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية، بينما انخفض، في أنغولا والعراق ونيجيريا.وتشاهدون في الرسم البياني تقرير سوق النفط في أرقام الذي أعده فريق"سبوتنيك" حول أكبر عشر دول في "أوبك" و"أوبك+" من حيث إنتاج النفط.اقرأ أيضا - أسعار النفط تنخفض بأكثر من 1% بعد تقرير عن أرباح أرامكو السعودية
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انفوجرافيك, اقتصاد, روسيا, أخبار روسيا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العراق, أخبار العراق اليوم, الكويت, أخبار الكويت اليوم, инфографика, إيران, أخبار إيران, أخبار ليبيا اليوم
انفوجرافيك, اقتصاد, روسيا, أخبار روسيا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العراق, أخبار العراق اليوم, الكويت, أخبار الكويت اليوم, инфографика, إيران, أخبار إيران, أخبار ليبيا اليوم

تقرير سوق النفط في أرقام

09:31 GMT 17.05.2023
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أفاد تقرير "أوبك" لشهر أبريل/ نيسان الماضي، وفقا لمصادر ثانوية، متوسط إنتاج 13 دولة من دول أوبك، في مارس/ آذار 2023، بلغ 28.8 مليون برميل يوميا؛ أي أقل بمقدار 86 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق.
وبشكل رئيسي، ارتفع إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية، بينما انخفض، في أنغولا والعراق ونيجيريا.
وتشاهدون في الرسم البياني تقرير سوق النفط في أرقام الذي أعده فريق"سبوتنيك" حول أكبر عشر دول في "أوبك" و"أوبك+" من حيث إنتاج النفط.
تقرير سوق النفط - سبوتنيك عربي
تقرير سوق النفط - سبوتنيك عربي
اقرأ أيضا - أسعار النفط تنخفض بأكثر من 1% بعد تقرير عن أرباح أرامكو السعودية
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