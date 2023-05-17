https://sputnikarabic.ae/20230517/تقرير-سوق-النفط-في-أرقام-1077128976.html
تقرير سوق النفط في أرقام
تقرير سوق النفط في أرقام
أفاد تقرير "أوبك" لشهر أبريل/ نيسان الماضي، وفقا لمصادر ثانوية، متوسط إنتاج 13 دولة من دول أوبك، في مارس/ آذار 2023، بلغ 28.8 مليون برميل يوميا؛ أي أقل بمقدار... 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T09:31+0000
2023-05-17T09:31+0000
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وبشكل رئيسي، ارتفع إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية، بينما انخفض، في أنغولا والعراق ونيجيريا.وتشاهدون في الرسم البياني تقرير سوق النفط في أرقام الذي أعده فريق"سبوتنيك" حول أكبر عشر دول في "أوبك" و"أوبك+" من حيث إنتاج النفط.اقرأ أيضا - أسعار النفط تنخفض بأكثر من 1% بعد تقرير عن أرباح أرامكو السعودية
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تقرير سوق النفط في أرقام
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أفاد تقرير "أوبك" لشهر أبريل/ نيسان الماضي، وفقا لمصادر ثانوية، متوسط إنتاج 13 دولة من دول أوبك، في مارس/ آذار 2023، بلغ 28.8 مليون برميل يوميا؛ أي أقل بمقدار 86 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق.
وبشكل رئيسي، ارتفع إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية، بينما انخفض، في أنغولا والعراق ونيجيريا.
وتشاهدون في الرسم البياني تقرير سوق النفط في أرقام الذي أعده فريق"سبوتنيك" حول أكبر عشر دول في "أوبك" و"أوبك+" من حيث إنتاج النفط.