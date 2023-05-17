https://sputnikarabic.ae/20230517/جيم-روجرز-لـسبوتنيك-الدولار-الأمريكي-بدأ-يفقد-مكانته-كعملة-رائدة-في-العالم-ويقترب-من-نهايته-1077117865.html

جيم روجرز لـ"سبوتنيك": الدولار الأمريكي بدأ يفقد مكانته كعملة رائدة في العالم ويقترب من نهايته

جيم روجرز لـ"سبوتنيك": الدولار الأمريكي بدأ يفقد مكانته كعملة رائدة في العالم ويقترب من نهايته

قال المستثمر الدولي المعروف جيم روجرز، اليوم الأربعاء، إن الدولار الأمريكي يقترب من نهايته وبدأ يفقد مكانته كعملة رائدة في العالم، لأن الولايات المتحدة لديها... 17.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-17T01:04+0000

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2023-05-17T01:04+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وأوضح جيم روجرز لوكالة "سبوتنيك" حول أفق استخدام الدولار في المستقبل، أن "الناس بدأوا بالامتناع عن استخدام الدولار، خاصة وأن الولايات المتحدة هي الدولة صاحبة أكبر دين في التاريخ".وأضاف المستثمر الأمريكي أن "الكثيرين بدأوا يفكرون إذا كانوا يرغبون باستخدام هذه العملة لأنها قد تواجه مشاكل في المستقبل. كما تعلمون أن العملة الدولية يجب أن تكون حيادية تماما".وتابع المستثمر الدولي المعروف جيم روجرز، أنه "رغم ذلك، وحتى الآن، لم يجد العالم شيئا ليحل محل الدولار أو حتى ينافسه".وكان جيم روجرز، قد صرح، أمس الثلاثاء، لوكالة "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتخلف عن سداد ديونها، لكن الدين القومي المتزايد لن يسمح للبلاد بتجنب مشاكل اقتصادية خطيرة في المستقبل.وأضاف المستثمر الأمريكي المعروف أن "الأمريكيون لن يتخلفوا عن سداد ديونهم. لن يتصلوا بكل بنك في العالم ويقولون لن ندفع لك، ذلك لن يحدث. قد يخدعون الجميع بالتظاهر بأنهم سيتخلفون عن السداد، لكنهم لن يفعلوا ذلك".وأعرب روجرز عن ثقته في أن عواقب هذه الاتجاهات ستؤثر بشكل أكبر على قطاع الشباب في أمريكا عندما يكبرون.واستشهد جيم روجرز بما حدث في بريطانيا العظمى، حيث أدت سلسلة من المشاكل الاقتصادية المتراكمة في النهاية إلى أزمة مالية واسعة النطاق في عام 1976.وبحسب تقرير لمعهد "بروكينغز" الأمريكي، بلغت الحكومة الأمريكية سقف الدين في يناير/ كانون الثاني الماضي، واضطرت للتخلي عن بعض الالتزامات التي كان يجب تنفيذها، مقابل توفير المال اللازم لسداد الديون حتى لا تتخلف عن السداد.وبلغت ديون الولايات المتحدة الأمريكية 31.4 تريليون دولار في يناير 2023، متجاوزة سقف الدين الذي تم تحديده في 2021، ومنذ هذا العام أصبح إنفاق أمريكا يسجل عجزا سنويا لأسباب مختلفة، بعضها مرتبط بالقرارات السياسية التي يتم اتخاذها.

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