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https://sputnikarabic.ae/20230517/حزب-كليجدار-أوغلو-رصدنا-مخالفات-لدى-2269-صندوق-اقتراع-في-الانتخابات-الرئاسية--1077131936.html
حزب كليجدار أوغلو: رصدنا "مخالفات" لدى 2269 صندوق اقتراع في الانتخابات الرئاسية
حزب كليجدار أوغلو: رصدنا "مخالفات" لدى 2269 صندوق اقتراع في الانتخابات الرئاسية
أعلن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض الذي ينتمي له كمال كليجدار أوغلو منافس أردوغان، اليوم الأربعاء، أنه تم رصد مخالفات في صناديق الاقتراع في الانتخابات... 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T10:31+0000
2023-05-17T10:41+0000
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وقال محرم إركيك، نائب رئيس الحزب، للصحفيين، إن هناك مخالفات في 2269 صندوق اقتراع في الانتخابات الرئاسية و4825 صندوقا في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد الماضي.وأضاف أن المخالفات في كل صندوق تتراوح مئات الأصوات غير الصحيحة.وأكد أن الحزب "يتتبع كل صوت وإن لم يغير النتيجة النهائية".وذكر أن عدد صناديق الاقتراع المخصصة للانتخابات في الداخل والخارج بلغ 201807 صناديق في المجمل.وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا قد أعلنت، الاثنين، أنه من المقرر إجراء جولة الإعادة في 28 مايو/أيار الجاري، حيث لم يحصل أي مرشح رئاسي على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات.تقدم أردوغان بنسبة 49.51 في المئة، وحصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 44.88 في المئة، وحصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 في المئة.وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكليجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي يحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل، وفقا للقانون التركي.
https://sputnikarabic.ae/20230516/الرئاسة-التركية-الجولة-الثانية-من-الانتخابات-محسومة-لصالح-أردوغان-1077107620.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان, الأخبار

حزب كليجدار أوغلو: رصدنا "مخالفات" لدى 2269 صندوق اقتراع في الانتخابات الرئاسية

10:31 GMT 17.05.2023 (تم التحديث: 10:41 GMT 17.05.2023)
© Sputnik . Sertaç Kayar / بدء عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا
بدء عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
© Sputnik . Sertaç Kayar /
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أعلن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض الذي ينتمي له كمال كليجدار أوغلو منافس أردوغان، اليوم الأربعاء، أنه تم رصد مخالفات في صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقال محرم إركيك، نائب رئيس الحزب، للصحفيين، إن هناك مخالفات في 2269 صندوق اقتراع في الانتخابات الرئاسية و4825 صندوقا في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد الماضي.
وأضاف أن المخالفات في كل صندوق تتراوح مئات الأصوات غير الصحيحة.
وأكد أن الحزب "يتتبع كل صوت وإن لم يغير النتيجة النهائية".
وذكر أن عدد صناديق الاقتراع المخصصة للانتخابات في الداخل والخارج بلغ 201807 صناديق في المجمل.
لافتات دعائية تحمل صورة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الانتخابات الرئاسية، اسطنبول، 12 مايو/ أيار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
الرئاسة التركية: الجولة الثانية من الانتخابات محسومة لصالح أردوغان
أمس, 15:52 GMT
وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا قد أعلنت، الاثنين، أنه من المقرر إجراء جولة الإعادة في 28 مايو/أيار الجاري، حيث لم يحصل أي مرشح رئاسي على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات.
تقدم أردوغان بنسبة 49.51 في المئة، وحصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 44.88 في المئة، وحصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 في المئة.
وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكليجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي يحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل، وفقا للقانون التركي.
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