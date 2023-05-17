https://sputnikarabic.ae/20230517/حزب-كليجدار-أوغلو-رصدنا-مخالفات-لدى-2269-صندوق-اقتراع-في-الانتخابات-الرئاسية--1077131936.html

حزب كليجدار أوغلو: رصدنا "مخالفات" لدى 2269 صندوق اقتراع في الانتخابات الرئاسية

حزب كليجدار أوغلو: رصدنا "مخالفات" لدى 2269 صندوق اقتراع في الانتخابات الرئاسية

أعلن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض الذي ينتمي له كمال كليجدار أوغلو منافس أردوغان، اليوم الأربعاء، أنه تم رصد مخالفات في صناديق الاقتراع في الانتخابات... 17.05.2023, سبوتنيك عربي

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وقال محرم إركيك، نائب رئيس الحزب، للصحفيين، إن هناك مخالفات في 2269 صندوق اقتراع في الانتخابات الرئاسية و4825 صندوقا في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد الماضي.وأضاف أن المخالفات في كل صندوق تتراوح مئات الأصوات غير الصحيحة.وأكد أن الحزب "يتتبع كل صوت وإن لم يغير النتيجة النهائية".وذكر أن عدد صناديق الاقتراع المخصصة للانتخابات في الداخل والخارج بلغ 201807 صناديق في المجمل.وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا قد أعلنت، الاثنين، أنه من المقرر إجراء جولة الإعادة في 28 مايو/أيار الجاري، حيث لم يحصل أي مرشح رئاسي على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات.تقدم أردوغان بنسبة 49.51 في المئة، وحصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 44.88 في المئة، وحصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 في المئة.وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكليجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي يحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل، وفقا للقانون التركي.

https://sputnikarabic.ae/20230516/الرئاسة-التركية-الجولة-الثانية-من-الانتخابات-محسومة-لصالح-أردوغان-1077107620.html

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