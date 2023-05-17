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https://sputnikarabic.ae/20230517/دراسة-تحذر-من-انتهاك-الخصوصية-بعد-رصد-الحمض-النووي-البشري-في-البيئة-1077146429.html
دراسة تحذر من انتهاك الخصوصية بعد رصد الحمض النووي البشري في البيئة
دراسة تحذر من انتهاك الخصوصية بعد رصد الحمض النووي البشري في البيئة
قال باحثون إنه سيصبح من الممكن تتبع الأشخاص عن طريق تحليل البصمة الوراثية التي زرعوها في البيئة، لكنهم حذروا من استغلال ذلك لتحقيق أهداف خبيثة تتعدى على خصوصية... 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T16:01+0000
2023-05-17T16:01+0000
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جاء ذلك في دراسة حديثة حول إمكانية رصد حمض نووي بشري في الماء والهواء أو حتى في الرمال، حسبما ذكر موقع "ساينس"، أمس الاثنين، الذي أوضح أن ذلك سيعود بالنفع على مجالات عدة أبرزها الطب والطب الشرعي وعلوم البيئة.وبحسب الدراسة، فإن تقنية الحمض النووي البيئي تم تطويرها مؤخرا لفهم التنوع البيولوجي وتتبع الأنواع البرية، وتتضمن أخذ عينات للحيوانات التي تترك آثارا وراثية في بيئتها عبر خلايا الشعر والجلد والأجزاء التي تفقدها أجسامها بشكل متكرر.وتقول الدراسة أن ما يحدث مع البشر لا يختلف عما يحدث مع الحيوانات فيما يتعلق بآثار الحمض النووي التي يمكن رصدها مع الأجزاء التي تتساقط من أجسادهم خلال الأنشطة الحياتية التي يقومون بها بشكل يومي.ورغم أن الأجزاء التي يبحث عنها الباحثون تكون خفيفة جدا وتكون احتمالات العثور عليها منخفضة، فإنهم تمكنوا من رصدها خلال تتبع الحمض النووي البيئي للسلاحف البحرية في مسح مكونات الرمال، الذي تم إجراؤه بمختبر التنوع البيولوجي البحري في جامعة فلوريدا الأمريكية.وقال ديفيد دافي، الباحث في الأمراض الوراثية والمشرف على الدراسة، إنهم لم يتوقعوا أن يتم العثور على كميات كبيرة من بقايا الحمض النووي للبشر، مشيرا إلى أنهم وجدوا بصمات جينية بشرية في كل مكان حول المختبر، وشمل ذلك الرمال والمياه.وقالت جامعة فلوريدا إنه تم رصد وجود حمض نووي مطابق لأعضاء طاقم العمل ولفيروسات حيوانية خلال جمع عينات من الهواء في مستشفى بيطري، بينما قال أحد المشاركين في الدراسة إن تسلسلات الحمض النووي التي تم جمعها كانت قابلة للقراءة بما يسمح بتحديد طفرات مرتبطة بأمراض أبرزها مرض السكري.
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منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن

دراسة تحذر من انتهاك الخصوصية بعد رصد الحمض النووي البشري في البيئة

16:01 GMT 17.05.2023
© Fotolia / Dan Race / حمض نووي
حمض نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
© Fotolia / Dan Race /
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قال باحثون إنه سيصبح من الممكن تتبع الأشخاص عن طريق تحليل البصمة الوراثية التي زرعوها في البيئة، لكنهم حذروا من استغلال ذلك لتحقيق أهداف خبيثة تتعدى على خصوصية البشر.
جاء ذلك في دراسة حديثة حول إمكانية رصد حمض نووي بشري في الماء والهواء أو حتى في الرمال، حسبما ذكر موقع "ساينس"، أمس الاثنين، الذي أوضح أن ذلك سيعود بالنفع على مجالات عدة أبرزها الطب والطب الشرعي وعلوم البيئة.
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وبحسب الدراسة، فإن تقنية الحمض النووي البيئي تم تطويرها مؤخرا لفهم التنوع البيولوجي وتتبع الأنواع البرية، وتتضمن أخذ عينات للحيوانات التي تترك آثارا وراثية في بيئتها عبر خلايا الشعر والجلد والأجزاء التي تفقدها أجسامها بشكل متكرر.
وتقول الدراسة أن ما يحدث مع البشر لا يختلف عما يحدث مع الحيوانات فيما يتعلق بآثار الحمض النووي التي يمكن رصدها مع الأجزاء التي تتساقط من أجسادهم خلال الأنشطة الحياتية التي يقومون بها بشكل يومي.
ورغم أن الأجزاء التي يبحث عنها الباحثون تكون خفيفة جدا وتكون احتمالات العثور عليها منخفضة، فإنهم تمكنوا من رصدها خلال تتبع الحمض النووي البيئي للسلاحف البحرية في مسح مكونات الرمال، الذي تم إجراؤه بمختبر التنوع البيولوجي البحري في جامعة فلوريدا الأمريكية.
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وقال ديفيد دافي، الباحث في الأمراض الوراثية والمشرف على الدراسة، إنهم لم يتوقعوا أن يتم العثور على كميات كبيرة من بقايا الحمض النووي للبشر، مشيرا إلى أنهم وجدوا بصمات جينية بشرية في كل مكان حول المختبر، وشمل ذلك الرمال والمياه.
وقالت جامعة فلوريدا إنه تم رصد وجود حمض نووي مطابق لأعضاء طاقم العمل ولفيروسات حيوانية خلال جمع عينات من الهواء في مستشفى بيطري، بينما قال أحد المشاركين في الدراسة إن تسلسلات الحمض النووي التي تم جمعها كانت قابلة للقراءة بما يسمح بتحديد طفرات مرتبطة بأمراض أبرزها مرض السكري.
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