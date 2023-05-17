https://sputnikarabic.ae/20230517/رئيس-المخابرات-الأوكرانية-يحاول-تبرير-تصريحاته-حول-قتل-الروس-1077125084.html
رئيس المخابرات الأوكرانية يحاول تبرير تصريحاته حول "قتل الروس"
رئيس المخابرات الأوكرانية يحاول تبرير تصريحاته حول "قتل الروس"
حاول رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، اليوم الأربعاء، تبرير تصريحاته حول "قتل الروس في أي مكان في العالم"، زاعما أنه قصد مجرمي الحرب. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T07:57+0000
2023-05-17T07:57+0000
2023-05-17T07:57+0000
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وقال بودانوف، إنه تم تحرير جزء من مقابلته مع ياهو نيوز، والتي تشير إلى قتل الروس.وقال بودانوف، لقناة "أيسلندا" على "يوتيوب": "هذه نسخة مقطوعة مما قلته عنهم. تم اقتطاع الجزء الأكثر أهمية. إذا جاز التعبير، الروس الذين هم مجرمو الحرب"، وفق تعبيره.وصرح رئيس المخابرات الأوكرانية، يوم أمس الثلاثاء، بأن كييف متورطة في قتل المشاهير الروس، وقتلت كييف وستقتل الروس في أي مكان في العالم حتى "النصر الكامل لأوكرانيا"، ذلك في سياق رده على سؤال حول تورط محتمل للجانب الأوكراني في مقتل الخبيرة السياسة الروسية، داريا دوغينا، طالبا عدم الحديث في هذا الموضوع.ووصف الكرملين هذه الكلمات بأنها وحشية، وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن نظام كييف لا يرعى النشاط الإرهابي فحسب، بل هو المنظم المباشر لهذا النشاط.وأشار بيسكوف إلى أن روسيا ستتابع باهتمام ردود أفعال الدول الأخرى على التصريحات التي أدلى بها بودانوف، موضحا أن موسكو تتوقع إدانة هذه التصريحات.
https://sputnikarabic.ae/20230516/أوكرانيا-تنضم-إلى-مركز-الناتو-السيبراني-1077100428.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
رئيس المخابرات الأوكرانية يحاول تبرير تصريحاته حول "قتل الروس"
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حاول رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، اليوم الأربعاء، تبرير تصريحاته حول "قتل الروس في أي مكان في العالم"، زاعما أنه قصد مجرمي الحرب.
وقال بودانوف، إنه تم تحرير جزء من مقابلته مع ياهو نيوز، والتي تشير إلى قتل الروس.
وقال بودانوف، لقناة "أيسلندا" على "يوتيوب": "هذه نسخة مقطوعة مما قلته عنهم. تم اقتطاع الجزء الأكثر أهمية. إذا جاز التعبير، الروس الذين هم مجرمو الحرب"، وفق تعبيره.
وصرح رئيس المخابرات الأوكرانية، يوم أمس الثلاثاء، بأن كييف متورطة في قتل المشاهير الروس، وقتلت كييف وستقتل الروس في أي مكان في العالم حتى "النصر الكامل لأوكرانيا"، ذلك في سياق رده على سؤال حول تورط محتمل للجانب الأوكراني في مقتل الخبيرة السياسة الروسية، داريا دوغينا، طالبا عدم الحديث في هذا الموضوع.
ووصف الكرملين هذه الكلمات بأنها وحشية، وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن نظام كييف لا يرعى النشاط الإرهابي فحسب، بل هو المنظم المباشر لهذا النشاط.
وأشار بيسكوف إلى أن روسيا ستتابع باهتمام ردود أفعال الدول الأخرى على التصريحات التي أدلى بها بودانوف، موضحا أن موسكو تتوقع إدانة هذه التصريحات.