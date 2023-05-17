https://sputnikarabic.ae/20230517/رئيس-الوزراء-العراقي-نتابع-النزاعات-العشائرية-ونلاحق-المتسببين-فيها-1077151366.html
رئيس الوزراء العراقي: نتابع النزاعات العشائرية ونلاحق المتسببين فيها
رئيس الوزراء العراقي: نتابع النزاعات العشائرية ونلاحق المتسببين فيها
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن حكومته تتابع النزاعات العشائرية وتلاحق المتسبّبين بها. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T19:30+0000
2023-05-17T19:30+0000
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جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال السوداني خلال استقباله لوجهاء وممثلي عشائر عتّاب في الناصرية، إن الحكومة تتابع النزاعات العشائرية وتلاحق المتسبّبين فيها.وشدد رئيس الوزراء العراقي على أهمية بذل المزيد من الجهود للحد من هذه النزاعات، وذلك لأنها تتسبب في إخلال بالأمن المجتمعي وتهديد أمن المواطن.وأوضح أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على أحد المشاركين في جريمة اغتيال الشيخ جميل آل بورهن العتابي.وأكد أن قوات الأمن تواصل تعقب الجناة الآخرين المتورطين في هذه الجريمة النكراء.
https://sputnikarabic.ae/20230516/العراق-انطلاق-عملية-أمنية-واسعة-شمالي-بغداد-1077083364.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
رئيس الوزراء العراقي: نتابع النزاعات العشائرية ونلاحق المتسببين فيها
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أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن حكومته تتابع النزاعات العشائرية وتلاحق المتسبّبين بها.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال السوداني خلال استقباله لوجهاء وممثلي عشائر عتّاب في الناصرية، إن الحكومة تتابع النزاعات العشائرية وتلاحق المتسبّبين فيها.
وشدد رئيس الوزراء العراقي
على أهمية بذل المزيد من الجهود للحد من هذه النزاعات، وذلك لأنها تتسبب في إخلال بالأمن المجتمعي وتهديد أمن المواطن.
وأوضح أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على أحد المشاركين في جريمة اغتيال الشيخ جميل آل بورهن العتابي.
وأكد أن قوات الأمن تواصل تعقب الجناة الآخرين المتورطين في هذه الجريمة النكراء.