https://sputnikarabic.ae/20230517/روسيا-تبدأ-إنتاج-أحدث-صاروخ-خارق-للدروع-لاستخدامه-في-العملية-العسكرية-الخاصة-1077137217.html
روسيا تبدأ إنتاج أحدث صاروخ خارق للدروع لاستخدامه في العملية العسكرية الخاصة
روسيا تبدأ إنتاج أحدث صاروخ خارق للدروع لاستخدامه في العملية العسكرية الخاصة
أعلن مدير شركة "تيخماش" الروسية، ألكسندر كوتشكين، اليوم الأربعاء، أن روسيا بدأت بإنتاج صواريخ الطائرات غير الموجهة الحديثة "برونيبويشيك". 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T11:55+0000
2023-05-17T11:55+0000
2023-05-17T11:55+0000
رصد عسكري
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وقال كوتشكين لوكالة "سبوتنيك": "لقد تم وضع الصاروخ الخارق للدروع "برونيبويشيك" في الخدمة ودخل حيز الإنتاج، وبالفعل هناك طلبات أولية على هذا النوع من الصواريخ".وأضاف كوتشكين، بالقول إنه خلال هذا العام ستكون القوات المسلحة الروسية قادرة على استخدامه في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وتم تصميم صاروخ "برانيبويشيك" الخارق للدروع لطائرات "سو-25" ومروحيات "مي-8".ويبلغ عيار صاروخ "برونيبويشيك" 80 ملم، وقادر على اختراق العوائق أمام الأهداف المخصصة له دون تدميرها واستمرار تحليقه.
https://sputnikarabic.ae/20210423/روستيخ-تسلم-القوات-الجوية-الروسية-صاروخ-برونيبويشيك-1048776990.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
روسيا تبدأ إنتاج أحدث صاروخ خارق للدروع لاستخدامه في العملية العسكرية الخاصة
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أعلن مدير شركة "تيخماش" الروسية، ألكسندر كوتشكين، اليوم الأربعاء، أن روسيا بدأت بإنتاج صواريخ الطائرات غير الموجهة الحديثة "برونيبويشيك".
وقال كوتشكين لوكالة "سبوتنيك": "لقد تم وضع الصاروخ الخارق للدروع "برونيبويشيك" في الخدمة ودخل حيز الإنتاج، وبالفعل هناك طلبات أولية على هذا النوع من الصواريخ".
وأضاف كوتشكين، بالقول إنه خلال هذا العام ستكون القوات المسلحة الروسية قادرة على استخدامه في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وتم تصميم صاروخ "برانيبويشيك" الخارق للدروع لطائرات "سو-25" ومروحيات "مي-8".
ويبلغ عيار صاروخ "برونيبويشيك" 80 ملم، وقادر على اختراق العوائق أمام الأهداف المخصصة له دون تدميرها واستمرار تحليقه.