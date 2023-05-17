عربي
https://sputnikarabic.ae/20230517/روسيا-تبدأ-إنتاج-أحدث-صاروخ-خارق-للدروع-لاستخدامه-في-العملية-العسكرية-الخاصة-1077137217.html
روسيا تبدأ إنتاج أحدث صاروخ خارق للدروع لاستخدامه في العملية العسكرية الخاصة
روسيا تبدأ إنتاج أحدث صاروخ خارق للدروع لاستخدامه في العملية العسكرية الخاصة
أعلن مدير شركة "تيخماش" الروسية، ألكسندر كوتشكين، اليوم الأربعاء، أن روسيا بدأت بإنتاج صواريخ الطائرات غير الموجهة الحديثة "برونيبويشيك". 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T11:55+0000
2023-05-17T11:55+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104483/46/1044834679_0:23:3227:1838_1920x0_80_0_0_82963eb86732dc888083770ff3d80e30.jpg
وقال كوتشكين لوكالة "سبوتنيك": "لقد تم وضع الصاروخ الخارق للدروع "برونيبويشيك" في الخدمة ودخل حيز الإنتاج، وبالفعل هناك طلبات أولية على هذا النوع من الصواريخ".وأضاف كوتشكين، بالقول إنه خلال هذا العام ستكون القوات المسلحة الروسية قادرة على استخدامه في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وتم تصميم صاروخ "برانيبويشيك" الخارق للدروع لطائرات "سو-25" ومروحيات "مي-8".ويبلغ عيار صاروخ "برونيبويشيك" 80 ملم، وقادر على اختراق العوائق أمام الأهداف المخصصة له دون تدميرها واستمرار تحليقه.
https://sputnikarabic.ae/20210423/روستيخ-تسلم-القوات-الجوية-الروسية-صاروخ-برونيبويشيك-1048776990.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104483/46/1044834679_373:0:2852:1859_1920x0_80_0_0_546401d1197911cc7e2edffb32dd96d3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

روسيا تبدأ إنتاج أحدث صاروخ خارق للدروع لاستخدامه في العملية العسكرية الخاصة

11:55 GMT 17.05.2023
© AP Photoصاروخ روسي خارق
صاروخ روسي خارق - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
© AP Photo
تابعنا عبرTelegram
أعلن مدير شركة "تيخماش" الروسية، ألكسندر كوتشكين، اليوم الأربعاء، أن روسيا بدأت بإنتاج صواريخ الطائرات غير الموجهة الحديثة "برونيبويشيك".
وقال كوتشكين لوكالة "سبوتنيك": "لقد تم وضع الصاروخ الخارق للدروع "برونيبويشيك" في الخدمة ودخل حيز الإنتاج، وبالفعل هناك طلبات أولية على هذا النوع من الصواريخ".
صاروخ روسي خارق - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2021
"روستيخ" تسلم القوات الجوية الروسية صاروخ "برونيبويشيك"
23 أبريل 2021, 04:53 GMT
وأضاف كوتشكين، بالقول إنه خلال هذا العام ستكون القوات المسلحة الروسية قادرة على استخدامه في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وتم تصميم صاروخ "برانيبويشيك" الخارق للدروع لطائرات "سو-25" ومروحيات "مي-8".
ويبلغ عيار صاروخ "برونيبويشيك" 80 ملم، وقادر على اختراق العوائق أمام الأهداف المخصصة له دون تدميرها واستمرار تحليقه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:37 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:18 GMTАртиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала