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https://sputnikarabic.ae/20230517/روسيا-وإيران-تناقشان-التسويات-المتبادلة-باليوان-الصيني-1077149085.html
روسيا وإيران تناقشان التسويات المتبادلة باليوان الصيني
روسيا وإيران تناقشان التسويات المتبادلة باليوان الصيني
أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا وإيران تناقشان التسويات المتبادلة باليوان الصيني، وأن أكثر من 80% من تسويات البلدين تتم بالعملات الوطنية. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T17:50+0000
2023-05-17T17:50+0000
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وقال نوفاك ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن تحقيق تقارب في موضوع التسويات بالعملات الوطنية أو عملات الدول ثالثة: "اليوم ناقشنا هذه القضايا بتفصيل كبير، بحضور وزارة المالية والبنك المركزي من جانبنا ومن جانب الزملاء الإيرانيين".وأضاف نوفاك: "لدينا بالفعل نحو 80% من التسويات بالعملات الوطنية، بالريال والروبل، وحصة اليورو والدولار والعملات الأخرى أقل من 20%".وتابع نوفاك: "ندرس عملات الدول الأخرى بما في ذلك اليوان، وهذا أيضًا أحد الاتجاهات، ومصارفنا تعمل في هذا الاتجاه".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن نوفاك أن روسيا ستخصص قرضًا بقيمة 1.3 مليار يورو لإنشاء مشروع السكك الحديدية "رشت – أستارا".وفي السياق نفسه، أشار نوفاك إلى أن روسيا وإيران تناقشان إنشاء منصة تداول إلكترونية لمبيعات الغاز جنوبي إيران.ووصل ألكسندر نوفاك، أمس الثلاثاء، إلى إيران في زيارة تستغرق يومين، حيث التقى بوزير النفط الإيراني، مؤكدا أن قطاع النفط والغاز أحد القطاعات الرئيسية للتفاعل بين الجانبين الروسي والإيراني.
https://sputnikarabic.ae/20230517/نوفاك-روسيا-ستخصص-13-مليار-يورو-لإنشاء-مشروع-السكك-الحديدية--رشت---أستارا-1077147480.html
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روسيا, إيران, الصين
روسيا, إيران, الصين

روسيا وإيران تناقشان التسويات المتبادلة باليوان الصيني

17:50 GMT 17.05.2023
© Sputnik . Alexander Demyanchuk / الانتقال إلى بنك الصورالعملة الصينية اليوان
العملة الصينية اليوان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
© Sputnik . Alexander Demyanchuk
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أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا وإيران تناقشان التسويات المتبادلة باليوان الصيني، وأن أكثر من 80% من تسويات البلدين تتم بالعملات الوطنية.
وقال نوفاك ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن تحقيق تقارب في موضوع التسويات بالعملات الوطنية أو عملات الدول ثالثة: "اليوم ناقشنا هذه القضايا بتفصيل كبير، بحضور وزارة المالية والبنك المركزي من جانبنا ومن جانب الزملاء الإيرانيين".
وأضاف نوفاك: "لدينا بالفعل نحو 80% من التسويات بالعملات الوطنية، بالريال والروبل، وحصة اليورو والدولار والعملات الأخرى أقل من 20%".
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، روسيا 1 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
نوفاك: روسيا ستخصص 1.3 مليار يورو لإنشاء مشروع السكك الحديدية "رشت - أستارا"
16:51 GMT
وتابع نوفاك: "ندرس عملات الدول الأخرى بما في ذلك اليوان، وهذا أيضًا أحد الاتجاهات، ومصارفنا تعمل في هذا الاتجاه".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن نوفاك أن روسيا ستخصص قرضًا بقيمة 1.3 مليار يورو لإنشاء مشروع السكك الحديدية "رشت – أستارا".
وفي السياق نفسه، أشار نوفاك إلى أن روسيا وإيران تناقشان إنشاء منصة تداول إلكترونية لمبيعات الغاز جنوبي إيران.
ووصل ألكسندر نوفاك، أمس الثلاثاء، إلى إيران في زيارة تستغرق يومين، حيث التقى بوزير النفط الإيراني، مؤكدا أن قطاع النفط والغاز أحد القطاعات الرئيسية للتفاعل بين الجانبين الروسي والإيراني.
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