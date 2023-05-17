https://sputnikarabic.ae/20230517/زلزال-بقوة-64-درجة-على-مقياس-ريختر-يضرب-غواتيمالا-1077154199.html
زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر يضرب غواتيمالا
زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر يضرب غواتيمالا
أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، صباح اليوم الخميس، بأن زلزالًا بلغت قوته 6.4 درجة ضرب منطقة تبعد 4 كم جنوب كانيلا في غواتيمالا. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T23:46+0000
2023-05-17T23:46+0000
2023-05-17T23:53+0000
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وبحسب الهيئة، وقع الزلزال في تمام الساعة 23:02:00 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء، وتم تحديد مركز الزلزال في البداية عند 15.1212 درجة شمالاً و90.8546 درجة غرباً، وكان بعمق 266 كيلومترا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
غواتيمالا, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
غواتيمالا, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر يضرب غواتيمالا
23:46 GMT 17.05.2023 (تم التحديث: 23:53 GMT 17.05.2023) تابعنا عبر
أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، صباح اليوم الخميس، بأن زلزالًا بلغت قوته 6.4 درجة ضرب منطقة تبعد 4 كم جنوب كانيلا في غواتيمالا.
وبحسب الهيئة
، وقع الزلزال في تمام الساعة 23:02:00 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء، وتم تحديد مركز الزلزال في البداية عند 15.1212 درجة شمالاً و90.8546 درجة غرباً، وكان بعمق 266 كيلومترا.