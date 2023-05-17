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https://sputnikarabic.ae/20230517/سرب-من-النحل-يهاجم-ضابطا-أمريكيا--فيديو-1077137449.html
سرب من النحل يهاجم ضابطا أمريكيا ... فيديو
سرب من النحل يهاجم ضابطا أمريكيا ... فيديو
هاجم سرب من النحل ضابطًا متطوعًا من شرطة لوس أنجلوس الأمريكية، وعندما حاول إبعادها عن وجهه فقد توازنه وسقط أرضا. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T12:02+0000
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وبواسطة مروحية إخبارية تم تصوير اللحظة المؤلمة التي انهار فيها متطوع من الشرطة المدنية على الأرض بعد أن تعرض لهجوم من قبل سرب من النحل الغاضب يرهب أحد أحياء لوس أنجلوس.وبعد تعرضه للسع بشكل متكرر، فقد توازنه وسقط على الأرض، وحطم رأسه على الأسفلت، مما أدى إلى حدوث جروح.وأفادت شرطة لوس أنجلوس أن المتطوع نُقل إلى المستشفى، وهو الآن في حالة مستقرة بعد تعرضه للسع عشرات المرات.وفقًا لإدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، أصيب رجل آخر كان يعمل في منزل في المنطقة أيضًا بلسعات نحل متعددة.وأغلقت الشرطة الحي وأمرت السكان بالبقاء في منازلهم مع إغلاق جميع الأبواب والنوافذ حتى وصول فرق متخصصة للتعامل مع النحل.
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سرب من النحل يهاجم ضابطا أمريكيا ... فيديو

12:02 GMT 17.05.2023
© Photo / Karine Aigner/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museumصورة بعنوان "الضجة الكبيرة"، للمصورة الأمريكية كارين آيغنر، الحائز على فئة "تحت الماء" في مسابقة "جوائز مصور الحياة البرية للعام 58"
صورة بعنوان الضجة الكبيرة، للمصورة الأمريكية كارين آيغنر، الحائز على فئة تحت الماء في مسابقة جوائز مصور الحياة البرية للعام 58 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
© Photo / Karine Aigner/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum
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هاجم سرب من النحل ضابطًا متطوعًا من شرطة لوس أنجلوس الأمريكية، وعندما حاول إبعادها عن وجهه فقد توازنه وسقط أرضا.
وبواسطة مروحية إخبارية تم تصوير اللحظة المؤلمة التي انهار فيها متطوع من الشرطة المدنية على الأرض بعد أن تعرض لهجوم من قبل سرب من النحل الغاضب يرهب أحد أحياء لوس أنجلوس.
وبعد تعرضه للسع بشكل متكرر، فقد توازنه وسقط على الأرض، وحطم رأسه على الأسفلت، مما أدى إلى حدوث جروح.
وأفادت شرطة لوس أنجلوس أن المتطوع نُقل إلى المستشفى، وهو الآن في حالة مستقرة بعد تعرضه للسع عشرات المرات.
11:54 GMT
وفقًا لإدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، أصيب رجل آخر كان يعمل في منزل في المنطقة أيضًا بلسعات نحل متعددة.
وأغلقت الشرطة الحي وأمرت السكان بالبقاء في منازلهم مع إغلاق جميع الأبواب والنوافذ حتى وصول فرق متخصصة للتعامل مع النحل.
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