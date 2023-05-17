https://sputnikarabic.ae/20230517/صاحب-المركز-الثالث-في-الانتخابات-التركية-يكشف-لمن-سيصوت-في-الجولة-الثانية-1077122141.html
صاحب المركز الثالث في الانتخابات التركية يكشف لمن ينوي التصويت في الجولة الثانية
صاحب المركز الثالث في الانتخابات التركية يكشف لمن ينوي التصويت في الجولة الثانية
أكد المرشح الذي حل ثالثا في الانتخابات الرئاسية التركية، سنان أوغان، "انفتاحه على الحوار مع كلا المرشّحين للدورة الثانية"، مشيرا إلى أنه قد يدعو ناخبيه لدعم... 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T07:29+0000
2023-05-17T07:29+0000
2023-05-17T07:50+0000
أخبار تركيا اليوم
الانتخابات الرئاسية التركية 2023
كمال كليجدار أوغلو
رجب طيب أردوغان
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وقال أوغان، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، إنه "لم يتفاجأ بعدد الأصوات التي حصل عليها والتي ينسبها إلى قوميين أتراك وشباب يعتبروه أكثر ثقافة وسئموا من الوجوه السياسية"، مؤكدا أنه يؤيد اعتماد موقف حازم من القضية الكردية ويعارض الإرهاب بجميع أشكاله.وأضاف: "سيتم اتخاذ قرار بعد محادثات مع أردوغان وكيلجدار أوغلو"، متابعا: "يمكننا القول إننا لا ندعم أياً من المرشحين".ويوم الأحد، أجريت في تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، تنافس في الانتخابات الرئاسية كل من رجب طيب أردوغان مرشح "التحالف الجمهوري"، وزعيم حزب "تحالف الأمة" (تحالف الشعب) المعارض كليجدار أوغلو، وسنان أوغان مرشح "تحالف الأجداد"، والذي حصل على 5.17% من الأصوات.وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات رسميا إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات.
https://sputnikarabic.ae/20230516/الرئاسة-التركية-الجولة-الثانية-من-الانتخابات-محسومة-لصالح-أردوغان-1077107620.html
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أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, كمال كليجدار أوغلو, رجب طيب أردوغان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, كمال كليجدار أوغلو, رجب طيب أردوغان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
صاحب المركز الثالث في الانتخابات التركية يكشف لمن ينوي التصويت في الجولة الثانية
07:29 GMT 17.05.2023 (تم التحديث: 07:50 GMT 17.05.2023) تابعنا عبر
أكد المرشح الذي حل ثالثا في الانتخابات الرئاسية التركية، سنان أوغان، "انفتاحه على الحوار مع كلا المرشّحين للدورة الثانية"، مشيرا إلى أنه قد يدعو ناخبيه لدعم الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال أوغان، في مقابلة مع وكالة
"فرانس برس"، إنه "لم يتفاجأ بعدد الأصوات التي حصل عليها والتي ينسبها إلى قوميين أتراك وشباب يعتبروه أكثر ثقافة وسئموا من الوجوه السياسية"، مؤكدا أنه يؤيد اعتماد موقف حازم من القضية الكردية ويعارض الإرهاب بجميع أشكاله.
وأضاف: "سيتم اتخاذ قرار بعد محادثات مع أردوغان وكيلجدار أوغلو"، متابعا: "يمكننا القول إننا لا ندعم أياً من المرشحين".
ويوم الأحد، أجريت في تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، تنافس في الانتخابات الرئاسية
كل من رجب طيب أردوغان مرشح "التحالف الجمهوري"، وزعيم حزب "تحالف الأمة" (تحالف الشعب) المعارض كليجدار أوغلو، وسنان أوغان مرشح "تحالف الأجداد"، والذي حصل على 5.17% من الأصوات.
وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات رسميا إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات.