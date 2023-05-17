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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230517/صحفي-أمريكي-يكشف-معلومات-مهمة-تتعلق-بمطالب-دول-أوروبية-من-زيلينسكي-1077126882.html
صحفي أمريكي يكشف معلومات "مهمة" تتعلق بمطالب دول أوروبية من زيلينسكي
صحفي أمريكي يكشف معلومات "مهمة" تتعلق بمطالب دول أوروبية من زيلينسكي
كشف الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، اليوم الأربعاء، في تقرير خاص له أن مجموعة من الدول تقوم بالضغط على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لإنهاء الصراع. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T08:37+0000
2023-05-17T08:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ونشر هيرش تقريرا في مجلة "Substack" كشف فيه أن مجموعة من الدول تقودها بولندا تدعو سرا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لإنهاء الصراع.وأشار هيرش في تقريره إلى أن بولندا ودولا أخرى بدأت تدعو زيلينسكي لإيجاد طريقة لإنهاء الحرب حتى لو كان ذلك من خلال إعلان الاستقالة وبدء عملية إعادة الإعمار في بلده.واستند هيرش في معلوماته إلى مصادر داخل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، التي أعلنت أن زيلينسكي لا يتحرك ومتشدد بموقفه وفي نفس الوقت بدأ بفقدان دعم جيرانه الأوروبيين.وبحسب المعلومات التي تناقلها سرا بعض مسؤولي المخابرات الأمريكية، فإن مجموعة الدول التي تتقدمها بولندا تضم ​​المجر وليتوانيا وإستونيا ولاتفيا.
https://sputnikarabic.ae/20230327/-سيمور-هيرش-غير-متفاجئ-بعدم-اعتماد-مجلس-الأمن-قرار-التحقيق-في-الهجوم-على-التيار-الشمالي-1075219671.html
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العالم

صحفي أمريكي يكشف معلومات "مهمة" تتعلق بمطالب دول أوروبية من زيلينسكي

08:37 GMT 17.05.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
© AP Photo / Leo Correa
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كشف الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، اليوم الأربعاء، في تقرير خاص له أن مجموعة من الدول تقوم بالضغط على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لإنهاء الصراع.
ونشر هيرش تقريرا في مجلة "Substack" كشف فيه أن مجموعة من الدول تقودها بولندا تدعو سرا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لإنهاء الصراع.
وأشار هيرش في تقريره إلى أن بولندا ودولا أخرى بدأت تدعو زيلينسكي لإيجاد طريقة لإنهاء الحرب حتى لو كان ذلك من خلال إعلان الاستقالة وبدء عملية إعادة الإعمار في بلده.
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واستند هيرش في معلوماته إلى مصادر داخل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، التي أعلنت أن زيلينسكي لا يتحرك ومتشدد بموقفه وفي نفس الوقت بدأ بفقدان دعم جيرانه الأوروبيين.
وبحسب المعلومات التي تناقلها سرا بعض مسؤولي المخابرات الأمريكية، فإن مجموعة الدول التي تتقدمها بولندا تضم ​​المجر وليتوانيا وإستونيا ولاتفيا.
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