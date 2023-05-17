https://sputnikarabic.ae/20230517/صحفي-أمريكي-يكشف-معلومات-مهمة-تتعلق-بمطالب-دول-أوروبية-من-زيلينسكي-1077126882.html

صحفي أمريكي يكشف معلومات "مهمة" تتعلق بمطالب دول أوروبية من زيلينسكي

صحفي أمريكي يكشف معلومات "مهمة" تتعلق بمطالب دول أوروبية من زيلينسكي

كشف الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، اليوم الأربعاء، في تقرير خاص له أن مجموعة من الدول تقوم بالضغط على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لإنهاء الصراع. 17.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-17T08:37+0000

2023-05-17T08:37+0000

2023-05-17T08:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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ونشر هيرش تقريرا في مجلة "Substack" كشف فيه أن مجموعة من الدول تقودها بولندا تدعو سرا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لإنهاء الصراع.وأشار هيرش في تقريره إلى أن بولندا ودولا أخرى بدأت تدعو زيلينسكي لإيجاد طريقة لإنهاء الحرب حتى لو كان ذلك من خلال إعلان الاستقالة وبدء عملية إعادة الإعمار في بلده.واستند هيرش في معلوماته إلى مصادر داخل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، التي أعلنت أن زيلينسكي لا يتحرك ومتشدد بموقفه وفي نفس الوقت بدأ بفقدان دعم جيرانه الأوروبيين.وبحسب المعلومات التي تناقلها سرا بعض مسؤولي المخابرات الأمريكية، فإن مجموعة الدول التي تتقدمها بولندا تضم ​​المجر وليتوانيا وإستونيا ولاتفيا.

https://sputnikarabic.ae/20230327/-سيمور-هيرش-غير-متفاجئ-بعدم-اعتماد-مجلس-الأمن-قرار-التحقيق-في-الهجوم-على-التيار-الشمالي-1075219671.html

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