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https://sputnikarabic.ae/20230517/طهران-تعلن-اعتقال-الدوحة-لـ6-إيرانيين-دخلوا-المياه-الإقليمية-القطرية-1077121194.html
طهران تعلن اعتقال الدوحة لـ6 إيرانيين دخلوا المياه الإقليمية القطرية
طهران تعلن اعتقال الدوحة لـ6 إيرانيين دخلوا المياه الإقليمية القطرية
أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، عن "اعتقال 6 من رعاياها، بواسطة قوات خفر السواحل القطري، لكونهم دخلوا عن طريق الخطأ مياه هذا البلد من أجل الغوص والاستجمام". 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T07:04+0000
2023-05-17T07:04+0000
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وقال سفير إيران لدى الدوحة حميد دهقاني، عبر حسابه على تويتر، "لقد بعثنا يوم الخميس، أحد الزملاء إلى مدينة راس لفان، للقاء الرعايا الـ6 الذين اعتقلوا بواسطة خفر السواحل القطري"، مضيفا أنهم بأتم الصحة والسلامة جميعا.وأوضح أن "هؤلاء الرعايا دخلوا عن طريق الخطأ المياه الإقليمية القطرية من أجل الاستجمام والغوص"، مؤكدا أنه "يواصل الجهود بالتعاون مع المسؤولين المعنيين في هذا البلد، للإفراج عن هؤلاء المعتقلين وإعادتهم إلى إيران.وكانت إيران أعلنت في أبريل/ نيسان الماضي، أن "السلطات القطرية أفرجت عن 17 مواطنا إيرانيا كانت قد احتجزتهم لانتهاكهم المياه الإقليمية القطرية عن طريق الخطأ".وقال السفير الإيراني لدى الدوحة، حميد دهقاني، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "بجهود إيران وبمساعدة السلطات القطرية تم الإفراج عن 17 مواطنا إيرانيا انتهكوا بالخطأ المياه الإقليمية القطرية".وأضاف أن "السلطات أفرجت أيضا عن قواربهم المحتجزة، وأن المفرج عنهم توجهوا مع قواربهم إلى إيران".
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إيران, أخبار إيران, أخبار قطر اليوم, قطر, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

طهران تعلن اعتقال الدوحة لـ6 إيرانيين دخلوا المياه الإقليمية القطرية

07:04 GMT 17.05.2023
© Sputnik . Abdulkader Hajj / الدوحة، قطر
الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
© Sputnik . Abdulkader Hajj /
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أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، عن "اعتقال 6 من رعاياها، بواسطة قوات خفر السواحل القطري، لكونهم دخلوا عن طريق الخطأ مياه هذا البلد من أجل الغوص والاستجمام".
وقال سفير إيران لدى الدوحة حميد دهقاني، عبر حسابه على تويتر، "لقد بعثنا يوم الخميس، أحد الزملاء إلى مدينة راس لفان، للقاء الرعايا الـ6 الذين اعتقلوا بواسطة خفر السواحل القطري"، مضيفا أنهم بأتم الصحة والسلامة جميعا.
وأوضح أن "هؤلاء الرعايا دخلوا عن طريق الخطأ المياه الإقليمية القطرية من أجل الاستجمام والغوص"، مؤكدا أنه "يواصل الجهود بالتعاون مع المسؤولين المعنيين في هذا البلد، للإفراج عن هؤلاء المعتقلين وإعادتهم إلى إيران.
وكانت إيران أعلنت في أبريل/ نيسان الماضي، أن "السلطات القطرية أفرجت عن 17 مواطنا إيرانيا كانت قد احتجزتهم لانتهاكهم المياه الإقليمية القطرية عن طريق الخطأ".
وقال السفير الإيراني لدى الدوحة، حميد دهقاني، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "بجهود إيران وبمساعدة السلطات القطرية تم الإفراج عن 17 مواطنا إيرانيا انتهكوا بالخطأ المياه الإقليمية القطرية".
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وأضاف أن "السلطات أفرجت أيضا عن قواربهم المحتجزة، وأن المفرج عنهم توجهوا مع قواربهم إلى إيران".
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