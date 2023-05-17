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https://sputnikarabic.ae/20230517/طهران-مشاركة-شركات-روسية-في-معرض-النفط--يظهر-عمق-التعاون-مع-موسكو-1077127472.html
طهران: مشاركة شركات روسية في معرض النفط يظهر عمق التعاون مع موسكو
طهران: مشاركة شركات روسية في معرض النفط يظهر عمق التعاون مع موسكو
قال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، إن مشاركة شركات روسية في معرض النفط الدولي السابع والعشرين في طهران دليل على عمق التعاون بين البلدين. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T09:08+0000
2023-05-17T09:10+0000
روسيا
إيران
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وأضاف أوجي: "حضور نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، افتتاح معرض النفط الدولي، ومشاركة شركات روسية في المعرض يظهر عمق التعاون بين إيران وروسيا".وأشار إلى أن "إيران لديها تعاون مكثف مع الشركات الروسية".ووصل نوفاك، أمس الثلاثاء، إلى إيران في زيارة تستغرق يومين، حيث التقى بوزير النفط الإيراني، مؤكدا أن قطاع النفط والغاز أحد القطاعات الرئيسية للتفاعل بين الجانبين الروسي والإيراني.وأفاد نوفاك بأن "تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النفط والغاز سيزيد، بقوة، من الاستدامة الاقتصادية لروسيا وإيران".وزار نائب رئيس الوزراء الروسي، خلال اليوم الأول من رحلته، عددًا من مصانع معدات النفط والغاز الإيرانية، فيما ناقش آفاق التعاون في قطاعي الوقود والطاقة والنقل مع نظرائه الإيرانيين.ووصف جيغانشين هذا الاجتماع بأنه خطوة كبيرة باتجاه تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بما في ذلك حقول النفط والغاز لدى البلدين.وأضاف جيغانشين: "قادة إيران وروسيا لديهم كامل الاستعداد من أجل تطوير التعاون في هذه المجالات".
https://sputnikarabic.ae/20230517/نوفاك-يتوقع-إحراز-تقدم-في-مشاريع-النفط-والغاز-الجديدة-مع-إيران-1077118674.html
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روسيا, إيران
روسيا, إيران

طهران: مشاركة شركات روسية في معرض النفط يظهر عمق التعاون مع موسكو

09:08 GMT 17.05.2023 (تم التحديث: 09:10 GMT 17.05.2023)
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
© Sputnik . Ronald Zak
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قال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، إن مشاركة شركات روسية في معرض النفط الدولي السابع والعشرين في طهران دليل على عمق التعاون بين البلدين.
وأضاف أوجي: "حضور نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، افتتاح معرض النفط الدولي، ومشاركة شركات روسية في المعرض يظهر عمق التعاون بين إيران وروسيا".
وأشار إلى أن "إيران لديها تعاون مكثف مع الشركات الروسية".

وأكد أن "إيران لديها اكتفاء ذاتي في جميع قطاعات صناعة النفط، وصادرات النفط تضاعفت رغم العقوبات".

ووصل نوفاك، أمس الثلاثاء، إلى إيران في زيارة تستغرق يومين، حيث التقى بوزير النفط الإيراني، مؤكدا أن قطاع النفط والغاز أحد القطاعات الرئيسية للتفاعل بين الجانبين الروسي والإيراني.
وأفاد نوفاك بأن "تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النفط والغاز سيزيد، بقوة، من الاستدامة الاقتصادية لروسيا وإيران".
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
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03:38 GMT
وزار نائب رئيس الوزراء الروسي، خلال اليوم الأول من رحلته، عددًا من مصانع معدات النفط والغاز الإيرانية، فيما ناقش آفاق التعاون في قطاعي الوقود والطاقة والنقل مع نظرائه الإيرانيين.

وأكد المبعوث التجاري الروسي لدى إيران، رستم جيغانشين، في كلمة أمام اجتماع أصحاب الشركات الإيرانية والروسية، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين آخذ بالنمو عاما بعد عام.

ووصف جيغانشين هذا الاجتماع بأنه خطوة كبيرة باتجاه تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بما في ذلك حقول النفط والغاز لدى البلدين.
وأضاف جيغانشين: "قادة إيران وروسيا لديهم كامل الاستعداد من أجل تطوير التعاون في هذه المجالات".
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