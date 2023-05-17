https://sputnikarabic.ae/20230517/قوات-الدعم-السريع-في-السودان-ترحب-بوساطة-جوبا-لإنهاء-القتال-1077151554.html

قوات الدعم السريع في السودان ترحب بوساطة جوبا لإنهاء القتال

قوات الدعم السريع في السودان ترحب بوساطة جوبا لإنهاء القتال

رحبت قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية، بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اليوم الأربعاء بجهود الوساطة التي تبذلها دولة جنوب السودان المجاورة لإنهاء... 17.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-17T19:41+0000

2023-05-17T19:41+0000

2023-05-17T19:41+0000

أخبار السودان اليوم

أخبار جنوب السودان

العالم العربي

قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/11/1076006719_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_1a5d630b174a4413c68d7c33ff69ead0.jpg

وقال يوسف عزت المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع، إنهم مستعدون لتنفيذ وقف إطلاق النار المتفق عليه بمدينة جدة الساحلية بالمملكة العربية السعودية في 11 مايو/أيار، على ما نقلت وكالة "شينخوا" الصينية.وأضاف عزت خلال مؤتمر صحفي عقده في جوبا عاصمة جنوب السودان: "نرحب بجنوب السودان، ونعلم أن الرئيس سلفاكير لديه فهم أكبر للأزمة في السودان بشكل عام، وله دور يلعبه لوقف الحرب. ونرحب بمساهمة جنوب السودان في وقف القتال وتحقيق السلام في السودان".على الرغم من توقيع الفصيلين المتحاربين في جدة على إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الطارئة وضمان الإجلاء الآمن للمدنيين، إلا أن القتال العنيف وكذلك القصف الجوي والمدفعي مستمر في العاصمة السودانية الخرطوم.وقال عزت: "اتفقنا على وقف إطلاق النار لإنهاء الصراع الذي استمر حتى الآن شهرا ويومين، ونحن في قوات الدعم السريع، علينا أن نلعب دورا في تنفيذ وقف إطلاق النار الموقع وبدء العملية السياسية".ونفى الاتهامات بأن قوات الدعم السريع تستخدم المدنيين كدروع بشرية في القتال العنيف المستمر مع الجيش السوداني منذ 15 أبريل / نيسان، مضيفًا أن قوات الدعم السريع تحمي السفارات الأجنبية وتساعد المدنيين الخارجين من الخرطوم.ودعا عزت قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، إلى احترام وقف إطلاق النار الذي بدأه الطرفان مؤخرًا بوساطة من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.من جانبه، قال قال دينغ داو دينغ، وزير الخارجية والتعاون الدولي بالوكالة في جنوب السودان، اليوم الأربعاء ، إن كير دعا الطرفين إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار.وأضاف أن جيران السودان مثل جنوب السودان ومصر وتشاد وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا وليبيا يكافحون حاليا مع التدفق الهائل للاجئين عبر حدودهم.وأوضح أن رئيس جنوب السودان يتواصل مع البرهان، ويبحث من طرفي النزاع فتح ممرات إنسانية خاصة في الخرطوم.

https://sputnikarabic.ae/20230517/الأمم-المتحدة-نتوقع-أن-يبلغ-عدد-الفارين-من-السودان-مليون-لاجئ-هذا-العام-1077129196.html

https://sputnikarabic.ae/20230517/وزير-الخارجية-الجزائري-نؤيد-جهود-السعودية-لوقف-النار-في-السودان--1077137663.html

أخبار جنوب السودان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, أخبار جنوب السودان, العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني