https://sputnikarabic.ae/20230517/لافروف-لا-يستبعد-أن-تتخلى-الولايات-المتحدة-عن-قيادة-أوكرانيا-1077132171.html

لافروف لا يستبعد أن تتخلى الولايات المتحدة عن قيادة أوكرانيا

لافروف لا يستبعد أن تتخلى الولايات المتحدة عن قيادة أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن الأزمة في أوكرانيا قد تنتهي بتخلي الولايات المتحدة عن القيادة الحالية لكييف عندما لم تعد هناك حاجة... 17.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-17T10:33+0000

2023-05-17T10:33+0000

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روسيا

أخبار أوكرانيا

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وأضاف لافروف: "تخلت الولايات المتحدة عن القيادة الأفغانية، التي اعتمدوا عليها خلال احتلال هذا البلد الذي دام عشرين عاما".وقال لافروف في مقابلة مع قناة "تسارغراد" التلفزيونية: "أتمنى أن يهتم السياسيون المعاصرون بالتاريخ وكيف تتطور العلاقات مع الهيمنة، الذي يريد أن يفرض نفسه على الجميع بهذه الصفة".وأجاب لافروف، ردا على سؤال أحد الصحفيين، بشأن ما إذا كانت الأزمة الأوكرانية يمكن أن تنتهي بهذا أيضًا: "لا أستبعد ذلك".وأضاف: "المحللون السياسين يكتبون كثيرًا عن هذا. يتوقعون أن يستمر كل هذا ما دام الأمريكيون في حاجة إليه. سيكون هؤلاء الأشخاص في السلطة طالما أنهم بحاجة إليهم".يذكر أن القوات الأمريكية أخلت قاعدتها العسكرية الرئيسية في أفغانستان في العام 2021، في إطار اتفاق مع حركة طالبان، في موقف شكل صدمة لحلفائها في هذا البلد، الذين اعتبروا أن واشنطن بهذا القرار، تخلت عنهم.

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