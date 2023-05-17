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https://sputnikarabic.ae/20230517/لافروف-لا-يستبعد-أن-تتخلى-الولايات-المتحدة-عن-قيادة-أوكرانيا-1077132171.html
لافروف لا يستبعد أن تتخلى الولايات المتحدة عن قيادة أوكرانيا
لافروف لا يستبعد أن تتخلى الولايات المتحدة عن قيادة أوكرانيا
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن الأزمة في أوكرانيا قد تنتهي بتخلي الولايات المتحدة عن القيادة الحالية لكييف عندما لم تعد هناك حاجة... 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T10:33+0000
2023-05-17T10:33+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأضاف لافروف: "تخلت الولايات المتحدة عن القيادة الأفغانية، التي اعتمدوا عليها خلال احتلال هذا البلد الذي دام عشرين عاما".وقال لافروف في مقابلة مع قناة "تسارغراد" التلفزيونية: "أتمنى أن يهتم السياسيون المعاصرون بالتاريخ وكيف تتطور العلاقات مع الهيمنة، الذي يريد أن يفرض نفسه على الجميع بهذه الصفة".وأجاب لافروف، ردا على سؤال أحد الصحفيين، بشأن ما إذا كانت الأزمة الأوكرانية يمكن أن تنتهي بهذا أيضًا: "لا أستبعد ذلك".وأضاف: "المحللون السياسين يكتبون كثيرًا عن هذا. يتوقعون أن يستمر كل هذا ما دام الأمريكيون في حاجة إليه. سيكون هؤلاء الأشخاص في السلطة طالما أنهم بحاجة إليهم".يذكر أن القوات الأمريكية أخلت قاعدتها العسكرية الرئيسية في أفغانستان في العام 2021، في إطار اتفاق مع حركة طالبان، في موقف شكل صدمة لحلفائها في هذا البلد، الذين اعتبروا أن واشنطن بهذا القرار، تخلت عنهم.
https://sputnikarabic.ae/20230517/بوتين-ورئيسي-يوقعان-عبر-الفيديو-اتفاقية-مشروع-السكك-الحديدية-رشت---أستارا-1077128117.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

لافروف لا يستبعد أن تتخلى الولايات المتحدة عن قيادة أوكرانيا

10:33 GMT 17.05.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع "سبوتنيك" حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة
لقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع سبوتنيك حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن الأزمة في أوكرانيا قد تنتهي بتخلي الولايات المتحدة عن القيادة الحالية لكييف عندما لم تعد هناك حاجة إليها.
وأضاف لافروف: "تخلت الولايات المتحدة عن القيادة الأفغانية، التي اعتمدوا عليها خلال احتلال هذا البلد الذي دام عشرين عاما".
وقال لافروف في مقابلة مع قناة "تسارغراد" التلفزيونية: "أتمنى أن يهتم السياسيون المعاصرون بالتاريخ وكيف تتطور العلاقات مع الهيمنة، الذي يريد أن يفرض نفسه على الجميع بهذه الصفة".
وأجاب لافروف، ردا على سؤال أحد الصحفيين، بشأن ما إذا كانت الأزمة الأوكرانية يمكن أن تنتهي بهذا أيضًا: "لا أستبعد ذلك".
وأضاف: "المحللون السياسين يكتبون كثيرًا عن هذا. يتوقعون أن يستمر كل هذا ما دام الأمريكيون في حاجة إليه. سيكون هؤلاء الأشخاص في السلطة طالما أنهم بحاجة إليهم".
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09:22 GMT
يذكر أن القوات الأمريكية أخلت قاعدتها العسكرية الرئيسية في أفغانستان في العام 2021، في إطار اتفاق مع حركة طالبان، في موقف شكل صدمة لحلفائها في هذا البلد، الذين اعتبروا أن واشنطن بهذا القرار، تخلت عنهم.
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