https://sputnikarabic.ae/20230517/لبنان-بين-محاولات-انتخاب-رئيس-للجمهورية-وتجميد-الموقف-السياسي-وتردي-الوضع-الاقتصادي--1077143122.html
لبنان بين محاولات انتخاب رئيس للجمهورية وتجميد الموقف السياسي وتردي الوضع الاقتصادي
لبنان بين محاولات انتخاب رئيس للجمهورية وتجميد الموقف السياسي وتردي الوضع الاقتصادي
يمر لبنان منذ سنوات بوضع سياسي مأزوم انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي الذي أصبح أكثر تأزما، ويجمع المراقبون للوضع اللبناني أن الحل في يد من صنع الأزمة نفسها، وهم... 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T14:30+0000
2023-05-17T14:30+0000
2023-05-17T14:31+0000
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17~5 Sputnik Interview
لبنان بين استمرار محاولات انتخاب رئيس للجمهورية وتجميد الموقف السياسي وتردي الوضع الاقتصادي
لم تتمكن الطبقة السياسية من الاتفاق على خطة إنقاذ، مع غياب شبه تام للحكومة في تنفيذ الإصلاحات وانعدام التشريعات المطلوبة من قبل المجلس النيابي، الذي يعتبر هيئة انتخابية فقط في ظل الشغور الرئاسي.وقد انتهت ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وكان ينبغي انتخاب بديل له قبل مغادرته، لكن الخلافات السياسية على بديل عون لم تنته رغم مرور أكثر من سبعة أشهر، وتكررت المحاولات لانتخاب رئيس جديد، لكنها جميعا باءت بالفشل.وتشكل هذه الأوضاع جزءًا من حياة اللبناني الذي يعاني أيضًا من انهيار في الخدمات العامة مع شح في الكهرباء والمياه والأدوية الطبية، بالإضافة إلى توجه لدولرة جميع القطاعات في ظل عدم توازنها مع ارتفاع معدل الأجور.في لقاء مع "سبوتنيك"، قال مساعد الأمين العام لشؤون الانتخابات في حزب القوات اللبنانية جاد دميان، إن تكتل "الجمهورية القوية" الذي شكله الحزب هو التكتل الأكبر في المجلس النيابي الحالي، ويتشكل من حزب القوات اللبنانية بالتعاون مع بعض النواب المستقلين والكيانات الحزبية.وأضاف دميان أن حزب القوات في صعود دائم، حيث بدأ بخمسة نواب في أول انتخابات يخوضها، ووصل الآن إلى 19 نائبا في البرلمان الحالي، ويهدف تكتل الجمهورية القوية إلى الحفاظ على الكيان اللبناني وبناء دولة مؤسسات قوية. وقال دميان:مدير مركز دال للإعلام فيصل عبد الساتر قال، في "لقاء سبوتنيك": "إن الكل يتمسك بالحماية الطائفية، فعندما تقول إن حزب الله هو المسئول سيقوم الحزب ويقول لا .. أنت المسئول، واتهام حزب الله جزء من الخطاب المتواصل للسيد جعجع وحزب القوات، فهو مسئول عن الكثير من التردي، وخيار القوات اللبنانية ليس جديدا لأنه تبرير للموقف المتخندق للقوات اللبنانية".وأضاف أنه "رغم شعبية حزب القوات اللبنانية وعدده إلا أنه لم يحدث أي فارق نوعي في اللعبة السياسية، بالعكس هو انقلب على الحكومة عند الحراك الشعبي في الشارع اللبناني"، وقال إنه "يمثل المعارضة، لكن حزب الله تمسك بالحكومة وتمسك بالحريري رغم الأوجاع فهكذا يكون رجال الدولة ومن يفكرون في تحمل المسئولية عند المصاعب، المعارضة ليست سمة دائمة وخاصة في البلاد التي تتسم بالطائفية في تقسيم المناصب والمسئولية".
لبنان
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
لقاء سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, аудио
لقاء سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, аудио
لبنان بين محاولات انتخاب رئيس للجمهورية وتجميد الموقف السياسي وتردي الوضع الاقتصادي
14:30 GMT 17.05.2023 (تم التحديث: 14:31 GMT 17.05.2023) تابعنا عبر
يمر لبنان منذ سنوات بوضع سياسي مأزوم انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي الذي أصبح أكثر تأزما، ويجمع المراقبون للوضع اللبناني أن الحل في يد من صنع الأزمة نفسها، وهم النخبة السياسية التي بات التناحر والصراع السمة الغالبة عليها.
لم تتمكن الطبقة السياسية من الاتفاق على خطة إنقاذ، مع غياب شبه تام للحكومة في تنفيذ الإصلاحات وانعدام التشريعات المطلوبة من قبل المجلس النيابي، الذي يعتبر هيئة انتخابية فقط في ظل الشغور الرئاسي.
وقد انتهت ولاية الرئيس اللبناني
ميشال عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وكان ينبغي انتخاب بديل له قبل مغادرته، لكن الخلافات السياسية على بديل عون لم تنته رغم مرور أكثر من سبعة أشهر، وتكررت المحاولات لانتخاب رئيس جديد، لكنها جميعا باءت بالفشل.
ويصاحب هذا الجمود السياسي وعدم تكوين مؤسسات الدولة الرئيسية تردي اقتصادي هو الأكبر في تاريخ لبنان، حيث سجّل انهيارات اقتصادية وصفت بالأخطر على المستوى الدولي منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، إذ سجل سعر صرف الدولار أرقامًا خيالية لا أفق لضبطها.
وتشكل هذه الأوضاع جزءًا من حياة اللبناني الذي يعاني أيضًا من انهيار في الخدمات العامة مع شح في الكهرباء والمياه والأدوية الطبية، بالإضافة إلى توجه لدولرة جميع القطاعات في ظل عدم توازنها مع ارتفاع معدل الأجور.
في لقاء مع "سبوتنيك"، قال مساعد الأمين العام لشؤون الانتخابات في حزب القوات اللبنانية جاد دميان، إن تكتل "الجمهورية القوية" الذي شكله الحزب هو التكتل الأكبر في المجلس النيابي الحالي
، ويتشكل من حزب القوات اللبنانية بالتعاون مع بعض النواب المستقلين والكيانات الحزبية.
وأضاف دميان أن حزب القوات في صعود دائم، حيث بدأ بخمسة نواب في أول انتخابات يخوضها، ووصل الآن إلى 19 نائبا في البرلمان الحالي، ويهدف تكتل الجمهورية القوية إلى الحفاظ على الكيان اللبناني وبناء دولة مؤسسات قوية. وقال دميان:
يعاني لبنان منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، من العديد من المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية بسبب المجموعة الحاكمة (حكمت من عام 2016)، بسبب تحالف "حزب الله" وحركة أمل والتيار الوطني الحر، وهو ما أدى إلى تفاقم الأوضاع ووضع لبنان في عزلة داخلية وخارجية، وبالتالي نطالب بفض الارتباط بين المافيا والميليشيا التي أدت إلى النتائج الكارثية ضد مؤسسات الدولة اللبناني، لذلك لا بد من اختيار شخصية سياسية لمنصب رئيس الجمهورية تكون مختلفة وبعيدة عن هذا المحور، ليكون هناك رئيس يبني مؤسسات الدولة من جديد ويعيد لبنان إلى محور العربي والدولي.
مدير مركز دال للإعلام فيصل عبد الساتر قال، في "لقاء سبوتنيك": "إن الكل يتمسك بالحماية الطائفية، فعندما تقول إن حزب الله هو
المسئول سيقوم الحزب ويقول لا .. أنت المسئول، واتهام حزب الله جزء من الخطاب المتواصل للسيد جعجع وحزب القوات، فهو مسئول عن الكثير من التردي، وخيار القوات اللبنانية ليس جديدا لأنه تبرير للموقف المتخندق للقوات اللبنانية".
وأضاف أنه "رغم شعبية حزب القوات اللبنانية وعدده إلا أنه لم يحدث أي فارق نوعي في اللعبة السياسية، بالعكس هو انقلب على الحكومة عند الحراك الشعبي في الشارع اللبناني"، وقال إنه "يمثل المعارضة، لكن حزب الله تمسك بالحكومة وتمسك بالحريري رغم الأوجاع فهكذا يكون رجال الدولة ومن يفكرون في تحمل المسئولية عند المصاعب، المعارضة ليست سمة دائمة وخاصة في البلاد التي تتسم بالطائفية في تقسيم المناصب والمسئولية".