https://sputnikarabic.ae/20230517/لبنان-بين-محاولات-انتخاب-رئيس-للجمهورية-وتجميد-الموقف-السياسي-وتردي-الوضع-الاقتصادي--1077143122.html

لبنان بين محاولات انتخاب رئيس للجمهورية وتجميد الموقف السياسي وتردي الوضع الاقتصادي

لبنان بين محاولات انتخاب رئيس للجمهورية وتجميد الموقف السياسي وتردي الوضع الاقتصادي

يمر لبنان منذ سنوات بوضع سياسي مأزوم انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي الذي أصبح أكثر تأزما، ويجمع المراقبون للوضع اللبناني أن الحل في يد من صنع الأزمة نفسها، وهم... 17.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-17T14:30+0000

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17~5 Sputnik Interview لبنان بين استمرار محاولات انتخاب رئيس للجمهورية وتجميد الموقف السياسي وتردي الوضع الاقتصادي

لم تتمكن الطبقة السياسية من الاتفاق على خطة إنقاذ، مع غياب شبه تام للحكومة في تنفيذ الإصلاحات وانعدام التشريعات المطلوبة من قبل المجلس النيابي، الذي يعتبر هيئة انتخابية فقط في ظل الشغور الرئاسي.وقد انتهت ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وكان ينبغي انتخاب بديل له قبل مغادرته، لكن الخلافات السياسية على بديل عون لم تنته رغم مرور أكثر من سبعة أشهر، وتكررت المحاولات لانتخاب رئيس جديد، لكنها جميعا باءت بالفشل.وتشكل هذه الأوضاع جزءًا من حياة اللبناني الذي يعاني أيضًا من انهيار في الخدمات العامة مع شح في الكهرباء والمياه والأدوية الطبية، بالإضافة إلى توجه لدولرة جميع القطاعات في ظل عدم توازنها مع ارتفاع معدل الأجور.في لقاء مع "سبوتنيك"، قال مساعد الأمين العام لشؤون الانتخابات في حزب القوات اللبنانية جاد دميان، إن تكتل "الجمهورية القوية" الذي شكله الحزب هو التكتل الأكبر في المجلس النيابي الحالي، ويتشكل من حزب القوات اللبنانية بالتعاون مع بعض النواب المستقلين والكيانات الحزبية.وأضاف دميان أن حزب القوات في صعود دائم، حيث بدأ بخمسة نواب في أول انتخابات يخوضها، ووصل الآن إلى 19 نائبا في البرلمان الحالي، ويهدف تكتل الجمهورية القوية إلى الحفاظ على الكيان اللبناني وبناء دولة مؤسسات قوية. وقال دميان:مدير مركز دال للإعلام فيصل عبد الساتر قال، في "لقاء سبوتنيك": "إن الكل يتمسك بالحماية الطائفية، فعندما تقول إن حزب الله هو المسئول سيقوم الحزب ويقول لا .. أنت المسئول، واتهام حزب الله جزء من الخطاب المتواصل للسيد جعجع وحزب القوات، فهو مسئول عن الكثير من التردي، وخيار القوات اللبنانية ليس جديدا لأنه تبرير للموقف المتخندق للقوات اللبنانية".وأضاف أنه "رغم شعبية حزب القوات اللبنانية وعدده إلا أنه لم يحدث أي فارق نوعي في اللعبة السياسية، بالعكس هو انقلب على الحكومة عند الحراك الشعبي في الشارع اللبناني"، وقال إنه "يمثل المعارضة، لكن حزب الله تمسك بالحكومة وتمسك بالحريري رغم الأوجاع فهكذا يكون رجال الدولة ومن يفكرون في تحمل المسئولية عند المصاعب، المعارضة ليست سمة دائمة وخاصة في البلاد التي تتسم بالطائفية في تقسيم المناصب والمسئولية".

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