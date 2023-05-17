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https://sputnikarabic.ae/20230517/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T05:18+0000
2023-05-17T05:18+0000
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اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو

05:18 GMT 17.05.2023
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يتبع
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
© Ruptly
قائمة المحتوى
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20:51 GMT 16.05.2023
الدعم السريع ينفي تعرض البعثات الدبلوماسية بالخرطوم لهجمات ويقول إنها تحت حمايته
17:54 GMT 16.05.2023
رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
دبلوماسي: البرهان لن يشارك بالقمة العربية في جدة وينوب عنه مبعوث خاص
أمس, 16:38 GMT
16:28 GMT 16.05.2023
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023 ، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
الإمارات تعلق على تعرض سفارتي الكويت والأردن في الخرطوم للاقتحام والتخريب
أمس, 15:54 GMT
16:00 GMT 16.05.2023
البرهان لن يشارك في القمة العربية بجدة وينوب عنه مبعوثه الخاص
15:26 GMT 16.05.2023
الإمارات تشدد على أهمية حماية المباني الدبلوماسية ومقرات منتسبي السفارات في السودان
15:26 GMT 16.05.2023
الإمارات تدين اقتحام مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة الكويت والسفارة الأردنية في الخرطوم
10:14 GMT 16.05.2023
نقابة أطباء السودان تعلن ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 822 شخصاً
08:39 GMT 16.05.2023
"الدعم السريع" تقول إنها أسرت 700 جندي من الجيش وقتلت العشرات في بحري
05:26 GMT 16.05.2023
الجيش السوداني ينفذ طلعات جوية وقصف متعدد في أنحاء متفرقة من العاصمة الخرطوم عن طريق طائرات الميج والمسيرات علي مواقع تمركز قوات الدعم السريع.
20:40 GMT 15.05.2023
الجيش السوداني يتهم قوات الدعم السريع باقتحام مقرات سفارات السعودية والأردن وجنوب السودان والصومال في مخالفة لحرمة البعثات الدولية
20:02 GMT 15.05.2023
الخارجية السودانية تتهم قوات الدعم السريع بالاعتداء على مقار للبعثات الدبلوماسية وتدعو المجتمع الدولي لإدانة سلوكها وتحميلها المسؤولية القانونية أمام العدالة
19:53 GMT 15.05.2023
19:53 GMT 15.05.2023
الخارجية الكويتية تعلن تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارتها في الخرطوم للاقتحام والتخريب.
16:34 GMT 15.05.2023
تجمع العاملين بقطاع النفط السوداني يناشد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالرجوع لصوت العقل وإنهاء الحرب والابتعاد عن تدمير المنشآت خاصةً النفطية.
16:34 GMT 15.05.2023
تجمع العاملين بقطاع النفط السوداني: قوات الدعم السريع سيطرت على مصفاة الخرطوم وعطلت التوزيع
14:56 GMT 15.05.2023
14:54 GMT 15.05.2023
وزارة الخارجية الأردنية تعلن تعرض مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم للاقتحام والتخريب وتعرب عن إدانتها واستنكارها لهذا الاعتداء
11:35 GMT 15.05.2023
الجيش السوداني ينفي سقوط ضحايا مدنيين في قصف مستشفى شرق النيل ويقول إن القصف استهدف قوات الدعم السريع التي "تحتل المستشفى"
10:12 GMT 15.05.2023
البرهان يصدر قرارا يقضي بإنهاء خدمة السفير عبدالمنعم عثمان محمد أحمد البيتي والسفير حيدر بدوي صادق من العمل بوزارة الخارجية
10:10 GMT 15.05.2023
البرهان يصدر قراراً بإعفاء مدير عام الشرطة ووزير الداخلية المكلف عنان حامد محمد عمر وتكليف الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين بدلاً عنه
رئيس المجلس الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
البرهان يقيل وزير الداخلية السوداني
15 مايو, 10:27 GMT
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