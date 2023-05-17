تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو

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قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
20:51 GMT 16.05.2023
الدعم السريع ينفي تعرض البعثات الدبلوماسية بالخرطوم لهجمات ويقول إنها تحت حمايته
17:54 GMT 16.05.2023
16:28 GMT 16.05.2023
16:00 GMT 16.05.2023
البرهان لن يشارك في القمة العربية بجدة وينوب عنه مبعوثه الخاص
15:26 GMT 16.05.2023
الإمارات تشدد على أهمية حماية المباني الدبلوماسية ومقرات منتسبي السفارات في السودان
15:26 GMT 16.05.2023
الإمارات تدين اقتحام مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة الكويت والسفارة الأردنية في الخرطوم
10:14 GMT 16.05.2023
نقابة أطباء السودان تعلن ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 822 شخصاً
08:39 GMT 16.05.2023
"الدعم السريع" تقول إنها أسرت 700 جندي من الجيش وقتلت العشرات في بحري
05:26 GMT 16.05.2023
الجيش السوداني ينفذ طلعات جوية وقصف متعدد في أنحاء متفرقة من العاصمة الخرطوم عن طريق طائرات الميج والمسيرات علي مواقع تمركز قوات الدعم السريع.
20:40 GMT 15.05.2023
الجيش السوداني يتهم قوات الدعم السريع باقتحام مقرات سفارات السعودية والأردن وجنوب السودان والصومال في مخالفة لحرمة البعثات الدولية
20:02 GMT 15.05.2023
الخارجية السودانية تتهم قوات الدعم السريع بالاعتداء على مقار للبعثات الدبلوماسية وتدعو المجتمع الدولي لإدانة سلوكها وتحميلها المسؤولية القانونية أمام العدالة
19:53 GMT 15.05.2023
19:53 GMT 15.05.2023
الخارجية الكويتية تعلن تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارتها في الخرطوم للاقتحام والتخريب.
16:34 GMT 15.05.2023
تجمع العاملين بقطاع النفط السوداني يناشد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالرجوع لصوت العقل وإنهاء الحرب والابتعاد عن تدمير المنشآت خاصةً النفطية.
16:34 GMT 15.05.2023
تجمع العاملين بقطاع النفط السوداني: قوات الدعم السريع سيطرت على مصفاة الخرطوم وعطلت التوزيع
14:56 GMT 15.05.2023
14:54 GMT 15.05.2023
وزارة الخارجية الأردنية تعلن تعرض مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم للاقتحام والتخريب وتعرب عن إدانتها واستنكارها لهذا الاعتداء
11:35 GMT 15.05.2023
الجيش السوداني ينفي سقوط ضحايا مدنيين في قصف مستشفى شرق النيل ويقول إن القصف استهدف قوات الدعم السريع التي "تحتل المستشفى"
10:12 GMT 15.05.2023
البرهان يصدر قرارا يقضي بإنهاء خدمة السفير عبدالمنعم عثمان محمد أحمد البيتي والسفير حيدر بدوي صادق من العمل بوزارة الخارجية
10:10 GMT 15.05.2023
البرهان يصدر قراراً بإعفاء مدير عام الشرطة ووزير الداخلية المكلف عنان حامد محمد عمر وتكليف الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين بدلاً عنه