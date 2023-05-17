https://sputnikarabic.ae/20230517/مباحثات-مصرية-إيطالية-لتعزيز-التعاون-العسكري-1077152515.html
مباحثات مصرية إيطالية لتعزيز التعاون العسكري
مباحثات مصرية إيطالية لتعزيز التعاون العسكري
أجرى وزير الدفاع المصري محمد زكي، مباحثات في القاهرة مع نظيره الإيطالي جويدو كروسيتو، بشأن آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون العسكري بين... 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T20:45+0000
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جاء ذلك خلال لقائهما في القاهرة، اليوم الأربعاء، بحسب المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية في حسابه الرسمي بموقع فيسبوك التابع لشركة ميتا (تخضع لعقوبات روسية بسبب أنشطتها المتطرفة).وذكر البيان أن وزير الدفاع المصري التقى نظيره الإيطالي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا.وتناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات.وأشار وزير الدفاع المصري إلى توافق الرؤى لدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.من جهته، عبر وزير الدفاع الإيطالي عن حرص بلاده على دعم آفاق التعاون العسكري مع مصر خلال المرحلة المقبلة.يذكر أنه شارك في اللقاء رئيس أركان الجيش المصري أسامة عسكر، ونظيره الإيطالي جوسيبى كافو دراجوانة، وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والإيطالية.
https://sputnikarabic.ae/20230516/مباحثات-مصرية-عراقية-لتعزيز-العلاقات-الاقتصادية-والاستثمارية-1077110568.html
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مصر, أخبار مصر الآن, إيطاليا, العالم العربي, الجيش المصري
مصر, أخبار مصر الآن, إيطاليا, العالم العربي, الجيش المصري
مباحثات مصرية إيطالية لتعزيز التعاون العسكري
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أجرى وزير الدفاع المصري محمد زكي، مباحثات في القاهرة مع نظيره الإيطالي جويدو كروسيتو، بشأن آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقائهما في القاهرة، اليوم الأربعاء، بحسب المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية
في حسابه الرسمي بموقع فيسبوك التابع لشركة ميتا (تخضع لعقوبات روسية بسبب أنشطتها المتطرفة).
وذكر البيان أن وزير الدفاع المصري التقى نظيره الإيطالي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا.
وتناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري
ونقل وتبادل الخبرات.
وأشار وزير الدفاع المصري إلى توافق الرؤى لدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.
من جهته، عبر وزير الدفاع الإيطالي عن حرص بلاده على دعم آفاق التعاون العسكري مع مصر خلال المرحلة المقبلة.
يذكر أنه شارك في اللقاء رئيس أركان الجيش المصري أسامة عسكر، ونظيره الإيطالي جوسيبى كافو دراجوانة، وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والإيطالية.