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https://sputnikarabic.ae/20230517/متضررون-من-زلزال-سوريا-يرفعون-علما-روسيا-ضخما-امتنانا-لمساعدتها-1077135414.html
متضررون من زلزال سوريا يرفعون علما روسيا ضخما امتنانا لمساعدتها
متضررون من زلزال سوريا يرفعون علما روسيا ضخما امتنانا لمساعدتها
بمشاركة عدد كبير من متضرري الزلزال في سوريا، رفعت جمعية "فولغوغراد" الإقليمية لتطوير الثقافة بالاشتراك مع الجمعية الإمبراطورية المسيحية الأرثوذكسية الفلسطينية،... 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T11:14+0000
2023-05-17T11:14+0000
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وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية بأنه تم رفع العلم الروسي الذي بلغ طوله 100 متر في إطار الاحتفال بالذكرى الـ 78 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، وقد رافق ذلك تقديم شرائط القديس جورج للمشاركين في الحدث، بالإضافة لفعالية ترفيهية ودعم نفسي مع توزيع هدايا على الأطفال.وأعرب مستشار رئيس الوكالة الفيدرالية لقوميات روسيا كازبك فارنييف، عن سعادته الكبيرة بالحفاوة التي استقبل فيها أعضاء الجمعية في مركز الإيواء.وقال فارنييف لوكالة "سبوتنيك": "نحن سعداء جداً برفع العلم الروسي في مركز الإيواء بمدينة الأسد الرياضية، إلى جانب توزيع المساعدات الإنسانية".وأضاف فارنييف: "أحضرنا العلم الروسي معنا من روسيا، وهو يعني لنا الكثير. فقد لفّ منطقة دونباس، على الجيش الروسي والمواطنين هناك، واليوم نرفعه في مركز الإيواء كعربون صداقة بين روسيا وسوريا، وشكر كل من ساهم برفع العلم، والشعب السوري الذي استقبلهم بالحفاوة والترحيب".وأكد فارنييف أن الجميع سعداء بالصداقة الروسية- السورية.وأشار إلى أن "توزيع شرائط القديس جورج على المشاركين برفع العلم، لما تحمله من دلالات عظيمة لدى الشعب الروسي فهي تذكّره بشهداء الحرب العالمية الثانية".وأضاف: "نعتز بصداقة البلدين من خلال الجيشين السوري والروسي والأخوة بين الشعبين".ونوّه فارنييف بمشاركة الأطفال برفع العلم، وبحفاوة استقبالهم وفرحهم الذي عبروا عنه من خلال الهتاف بالشكر لروسيا باللغتين العربية والروسية، متمنياً أن تتحقق جميع أمنيات الأطفال الموجودين في المركز.وأضاف: "بعد ما سمعناهم يهتفون بالعربية والروسية، نتمنى أن يتعلموا اللغة الروسية ونحن نسعى مع المعنيين لمتابعة تعليمهم في روسيا من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة القادمة".وأعرب عدد من المتضررين الموجودين في مركز الإيواء في تصريح لوكالة "سبوتنيك" عن سعادتهم بالمشاركة برفع العلم الروسي، وذلك تعبيراً عن عمق علاقات الصداقة والمحبة بين الشعبين، وعن شكرهم لروسيا التي تقف دائماً إلى جانب الشعب السوري سواء في مواجهة الإرهاب، أو من خلال تقديم المساعدات منذ اليوم الأول لحدوث الزلزال.وأضاف المتضررون بأهمية المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية التي قدمتها روسيا لهم. والمساعدة في تجاوز المحنة الإنسانية التي أصابتهم جراء الزلزال.وأكدوا أن الأصدقاء الروس أثبتوا أنهم أصدقاء حقيقيون للشعب السوري من خلال دعمهم المستمر بتقديم المساعدات بأشكالها كافة، متمنين النصر لروسيا في حربها على النازية الجديدة، ودوام الأمن والازدهار للبلد الصديق.وتوجهت ابتسام صابوني مديرة مركز الإيواء بمدينة الأسد الرياضية بالشكر الكبير لروسيا قيادة وجيشاً وشعباً لوقوفها إلى جانب الشعب السوري في هذه المحنة، مؤكدة على عمق علاقات الصداقة والأخوة التي تربط البلدين.وكانت قدمت جمعية فولغوغراد الإقليمية لتطوير الثقافة بالاشتراك مع الجمعية الإمبراطورية المسيحية الأرثوذكسية الفلسطينية، أمس، شحنة تحتوي 11 طناً من المساعدات الإنسانية لتوزيعها على المتضررين جراء الزلزال.
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم العربي

متضررون من زلزال سوريا يرفعون علما روسيا ضخما امتنانا لمساعدتها

11:14 GMT 17.05.2023
© Sputnik . Monzer Saidمتضررون من زلزال سوريا يرفعون علم روسي ضخما امتنانا لمساعدتها
متضررون من زلزال سوريا يرفعون علم روسي ضخما امتنانا لمساعدتها - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
© Sputnik . Monzer Said
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حصري
بمشاركة عدد كبير من متضرري الزلزال في سوريا، رفعت جمعية "فولغوغراد" الإقليمية لتطوير الثقافة بالاشتراك مع الجمعية الإمبراطورية المسيحية الأرثوذكسية الفلسطينية، العلم الروسي، في مركز إيواء متضرري الزلزال بمدينة الأسد الرياضية في محافظة اللاذقية، تعبيراً عن شكرهم لما تقدمه روسيا من مساعدات إنسانية لتجاوز محنتهم.
وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية بأنه تم رفع العلم الروسي الذي بلغ طوله 100 متر في إطار الاحتفال بالذكرى الـ 78 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، وقد رافق ذلك تقديم شرائط القديس جورج للمشاركين في الحدث، بالإضافة لفعالية ترفيهية ودعم نفسي مع توزيع هدايا على الأطفال.
وأعرب مستشار رئيس الوكالة الفيدرالية لقوميات روسيا كازبك فارنييف، عن سعادته الكبيرة بالحفاوة التي استقبل فيها أعضاء الجمعية في مركز الإيواء.
© Sputnik . Monzer Saidمتضررون من زلزال سوريا يرفعون علم روسي ضخما امتنانا لمساعدتها
متضررون من زلزال سوريا يرفعون علم روسي ضخما امتنانا لمساعدتها - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
متضررون من زلزال سوريا يرفعون علم روسي ضخما امتنانا لمساعدتها
© Sputnik . Monzer Said
وقال فارنييف لوكالة "سبوتنيك": "نحن سعداء جداً برفع العلم الروسي في مركز الإيواء بمدينة الأسد الرياضية، إلى جانب توزيع المساعدات الإنسانية".
وأضاف فارنييف: "أحضرنا العلم الروسي معنا من روسيا، وهو يعني لنا الكثير. فقد لفّ منطقة دونباس، على الجيش الروسي والمواطنين هناك، واليوم نرفعه في مركز الإيواء كعربون صداقة بين روسيا وسوريا، وشكر كل من ساهم برفع العلم، والشعب السوري الذي استقبلهم بالحفاوة والترحيب".
وأكد فارنييف أن الجميع سعداء بالصداقة الروسية- السورية.
© Sputnik . Monzer Saidمتضررون من زلزال سوريا يرفعون علم روسي ضخما امتنانا لمساعدتها
متضررون من زلزال سوريا يرفعون علم روسي ضخما امتنانا لمساعدتها - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
متضررون من زلزال سوريا يرفعون علم روسي ضخما امتنانا لمساعدتها
© Sputnik . Monzer Said
وأشار إلى أن "توزيع شرائط القديس جورج على المشاركين برفع العلم، لما تحمله من دلالات عظيمة لدى الشعب الروسي فهي تذكّره بشهداء الحرب العالمية الثانية".
وأضاف: "نعتز بصداقة البلدين من خلال الجيشين السوري والروسي والأخوة بين الشعبين".
ونوّه فارنييف بمشاركة الأطفال برفع العلم، وبحفاوة استقبالهم وفرحهم الذي عبروا عنه من خلال الهتاف بالشكر لروسيا باللغتين العربية والروسية، متمنياً أن تتحقق جميع أمنيات الأطفال الموجودين في المركز.
© Sputnik . Monzer Saidمتضررون من زلزال سوريا يرفعون علم روسي ضخما امتنانا لمساعدتها
متضررون من زلزال سوريا يرفعون علم روسي ضخما امتنانا لمساعدتها - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
متضررون من زلزال سوريا يرفعون علم روسي ضخما امتنانا لمساعدتها
© Sputnik . Monzer Said
وأضاف: "بعد ما سمعناهم يهتفون بالعربية والروسية، نتمنى أن يتعلموا اللغة الروسية ونحن نسعى مع المعنيين لمتابعة تعليمهم في روسيا من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة القادمة".
وأعرب عدد من المتضررين الموجودين في مركز الإيواء في تصريح لوكالة "سبوتنيك" عن سعادتهم بالمشاركة برفع العلم الروسي، وذلك تعبيراً عن عمق علاقات الصداقة والمحبة بين الشعبين، وعن شكرهم لروسيا التي تقف دائماً إلى جانب الشعب السوري سواء في مواجهة الإرهاب، أو من خلال تقديم المساعدات منذ اليوم الأول لحدوث الزلزال.
© Sputnik . Monzer Saidمتضررون من زلزال سوريا يرفعون علم روسي ضخما امتنانا لمساعدتها
متضررون من زلزال سوريا يرفعون علم روسي ضخما امتنانا لمساعدتها - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
متضررون من زلزال سوريا يرفعون علم روسي ضخما امتنانا لمساعدتها
© Sputnik . Monzer Said
وأضاف المتضررون بأهمية المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية التي قدمتها روسيا لهم. والمساعدة في تجاوز المحنة الإنسانية التي أصابتهم جراء الزلزال.
وأكدوا أن الأصدقاء الروس أثبتوا أنهم أصدقاء حقيقيون للشعب السوري من خلال دعمهم المستمر بتقديم المساعدات بأشكالها كافة، متمنين النصر لروسيا في حربها على النازية الجديدة، ودوام الأمن والازدهار للبلد الصديق.
وتوجهت ابتسام صابوني مديرة مركز الإيواء بمدينة الأسد الرياضية بالشكر الكبير لروسيا قيادة وجيشاً وشعباً لوقوفها إلى جانب الشعب السوري في هذه المحنة، مؤكدة على عمق علاقات الصداقة والأخوة التي تربط البلدين.
© Sputnik . Monzer Said

متضررون من زلزال سوريا يرفعون علما روسيا ضخما امتنانا لمساعدتها

متضررون من زلزال سوريا يرفعون علما روسيا ضخما امتنانا لمساعدتها - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Monzer Said

متضررون من زلزال سوريا يرفعون علما روسيا ضخما امتنانا لمساعدتها

© Sputnik . Monzer Said

متضررون من زلزال سوريا يرفعون علما روسيا ضخما امتنانا لمساعدتها

متضررون من زلزال سوريا يرفعون علما روسيا ضخما امتنانا لمساعدتها - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Monzer Said

متضررون من زلزال سوريا يرفعون علما روسيا ضخما امتنانا لمساعدتها

© Sputnik . Monzer Said

متضررون من زلزال سوريا يرفعون علما روسيا ضخما امتنانا لمساعدتها

متضررون من زلزال سوريا يرفعون علما روسيا ضخما امتنانا لمساعدتها - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Monzer Said

متضررون من زلزال سوريا يرفعون علما روسيا ضخما امتنانا لمساعدتها

© Sputnik . Monzer Said

متضررون من زلزال سوريا يرفعون علما روسيا ضخما امتنانا لمساعدتها

متضررون من زلزال سوريا يرفعون علما روسيا ضخما امتنانا لمساعدتها - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Monzer Said

متضررون من زلزال سوريا يرفعون علما روسيا ضخما امتنانا لمساعدتها

© Sputnik . Monzer Said

متضررون من زلزال سوريا يرفعون علما روسيا ضخما امتنانا لمساعدتها

متضررون من زلزال سوريا يرفعون علما روسيا ضخما امتنانا لمساعدتها - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Monzer Said

متضررون من زلزال سوريا يرفعون علما روسيا ضخما امتنانا لمساعدتها

© Sputnik . Monzer Said

متضررون من زلزال سوريا يرفعون علما روسيا ضخما امتنانا لمساعدتها

متضررون من زلزال سوريا يرفعون علما روسيا ضخما امتنانا لمساعدتها - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Monzer Said

متضررون من زلزال سوريا يرفعون علما روسيا ضخما امتنانا لمساعدتها

© Sputnik . Monzer Said

متضررون من زلزال سوريا يرفعون علما روسيا ضخما امتنانا لمساعدتها

متضررون من زلزال سوريا يرفعون علما روسيا ضخما امتنانا لمساعدتها - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Monzer Said

متضررون من زلزال سوريا يرفعون علما روسيا ضخما امتنانا لمساعدتها

© Sputnik . Monzer Said

متضررون من زلزال سوريا يرفعون علما روسيا ضخما امتنانا لمساعدتها

متضررون من زلزال سوريا يرفعون علما روسيا ضخما امتنانا لمساعدتها - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Monzer Said

متضررون من زلزال سوريا يرفعون علما روسيا ضخما امتنانا لمساعدتها

1/8
© Sputnik . Monzer Said

متضررون من زلزال سوريا يرفعون علما روسيا ضخما امتنانا لمساعدتها

2/8
© Sputnik . Monzer Said

متضررون من زلزال سوريا يرفعون علما روسيا ضخما امتنانا لمساعدتها

3/8
© Sputnik . Monzer Said

متضررون من زلزال سوريا يرفعون علما روسيا ضخما امتنانا لمساعدتها

4/8
© Sputnik . Monzer Said

متضررون من زلزال سوريا يرفعون علما روسيا ضخما امتنانا لمساعدتها

5/8
© Sputnik . Monzer Said

متضررون من زلزال سوريا يرفعون علما روسيا ضخما امتنانا لمساعدتها

6/8
© Sputnik . Monzer Said

متضررون من زلزال سوريا يرفعون علما روسيا ضخما امتنانا لمساعدتها

7/8
© Sputnik . Monzer Said

متضررون من زلزال سوريا يرفعون علما روسيا ضخما امتنانا لمساعدتها

8/8
© Sputnik . Monzer Said

متضررون من زلزال سوريا يرفعون علما روسيا ضخما امتنانا لمساعدتها

وكانت قدمت جمعية فولغوغراد الإقليمية لتطوير الثقافة بالاشتراك مع الجمعية الإمبراطورية المسيحية الأرثوذكسية الفلسطينية، أمس، شحنة تحتوي 11 طناً من المساعدات الإنسانية لتوزيعها على المتضررين جراء الزلزال.
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