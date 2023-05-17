https://sputnikarabic.ae/20230517/محكمة-استئناف-فرنسية-تقضي-بسجن-الرئيس-الأسبق-نيكولا-ساركوزي-لمدة-عام-في-قضية-التنصت-1077125703.html
محكمة استئناف فرنسية تقضي بسجن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة عام في "قضية التنصت"
محكمة استئناف فرنسية تقضي بسجن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة عام في "قضية التنصت"
قضت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الأربعاء، "بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة عام في قضية التنصت على المكالمات الهاتفية". 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T08:07+0000
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وأفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية، بأن "ساركوزي خسر طعنا على حكم صدر في 2021 بإدانته في قضية فساد واستغلال نفوذ أمام محكمة الاستئناف في باريس".وأضافت أن "المحكمة الفرنسية أيدت حكما بسجن ساركوزي 3 سنوات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ"، مؤكدة أن "الرئيس الفرنسي السابق سيضع سوارا إلكترونيا بدلا من احتجازه في السجن".وأيدت المحكمة إدانة ساركوزي في قضية فساد، كما أيدت منعا مؤقتا له من شغل وظائف عامة.وكان ساركوزي حُكم في أول مارس/ آذار في 2021، بالسجن ثلاثة أعوام منها عامان مع وقف التنفيذ لاتهامه بمحاولة رشوة قاض للحصول على معلومات سرية في تحقيق آخر بشأن تمويل حملته الانتخابية في 2007. واستأنف ساركوزي الحكم.وأدانت محكمة باريس في 2021، ساركوزي بالتمويل غير القانوني لحملة الانتخابية غير الناجحة عام 2012، وفقا لما نقله مراسل "سبوتنيك" من قاعة المحكمة.ونفى ساركوزي (68 عاما) مرارا ارتكاب أي جريمة، وقال إنه لم يكن على علم بعملية تزوير فواتير التكاليف.
https://sputnikarabic.ae/20210930/الحكم-بسجن-ساركوزي-لمدة-سنة-بعد-إدانته-بالتمويل-غير-القانوني-في-انتخابات-2012-1050298873.html
https://sputnikarabic.ae/20211102/ساركوزي-للمحكمة-لست-مضطرًا-إلى-تقديم-تقرير-عن-الطريقة-التي-مارست-بها-رئاستي-1050606918.html
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أخبار فرنسا , الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار فرنسا , الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
محكمة استئناف فرنسية تقضي بسجن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة عام في "قضية التنصت"
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قضت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الأربعاء، "بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة عام في قضية التنصت على المكالمات الهاتفية".
وأفادت صحيفة
"لوموند" الفرنسية، بأن "ساركوزي خسر طعنا على حكم صدر في 2021 بإدانته في قضية فساد واستغلال نفوذ أمام محكمة الاستئناف في باريس".
وأضافت أن "المحكمة الفرنسية أيدت حكما بسجن ساركوزي 3 سنوات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ"، مؤكدة أن "الرئيس الفرنسي السابق سيضع سوارا إلكترونيا بدلا من احتجازه في السجن".
30 سبتمبر 2021, 09:44 GMT
وأيدت المحكمة إدانة ساركوزي في قضية فساد، كما أيدت منعا مؤقتا له من شغل وظائف عامة.
وكان ساركوزي
حُكم في أول مارس/ آذار في 2021، بالسجن ثلاثة أعوام منها عامان مع وقف التنفيذ لاتهامه بمحاولة رشوة قاض للحصول على معلومات سرية في تحقيق آخر بشأن تمويل حملته الانتخابية في 2007. واستأنف ساركوزي الحكم.
وأدانت محكمة باريس في 2021، ساركوزي بالتمويل غير القانوني لحملة الانتخابية
غير الناجحة عام 2012، وفقا لما نقله مراسل "سبوتنيك" من قاعة المحكمة.
ونفى ساركوزي (68 عاما) مرارا ارتكاب أي جريمة، وقال إنه لم يكن على علم بعملية تزوير فواتير التكاليف.