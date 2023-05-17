https://sputnikarabic.ae/20230517/محكمة-استئناف-فرنسية-تقضي-بسجن-الرئيس-الأسبق-نيكولا-ساركوزي-لمدة-عام-في-قضية-التنصت-1077125703.html

محكمة استئناف فرنسية تقضي بسجن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة عام في "قضية التنصت"

محكمة استئناف فرنسية تقضي بسجن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة عام في "قضية التنصت"

قضت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الأربعاء، "بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة عام في قضية التنصت على المكالمات الهاتفية". 17.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-17T08:07+0000

2023-05-17T08:07+0000

2023-05-17T08:07+0000

أخبار فرنسا

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101921/48/1019214823_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_324066f45b5de02ec10cab74ae1801c7.jpg

وأفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية، بأن "ساركوزي خسر طعنا على حكم صدر في 2021 بإدانته في قضية فساد واستغلال نفوذ أمام محكمة الاستئناف في باريس".وأضافت أن "المحكمة الفرنسية أيدت حكما بسجن ساركوزي 3 سنوات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ"، مؤكدة أن "الرئيس الفرنسي السابق سيضع سوارا إلكترونيا بدلا من احتجازه في السجن".وأيدت المحكمة إدانة ساركوزي في قضية فساد، كما أيدت منعا مؤقتا له من شغل وظائف عامة.وكان ساركوزي حُكم في أول مارس/ آذار في 2021، بالسجن ثلاثة أعوام منها عامان مع وقف التنفيذ لاتهامه بمحاولة رشوة قاض للحصول على معلومات سرية في تحقيق آخر بشأن تمويل حملته الانتخابية في 2007. واستأنف ساركوزي الحكم.وأدانت محكمة باريس في 2021، ساركوزي بالتمويل غير القانوني لحملة الانتخابية غير الناجحة عام 2012، وفقا لما نقله مراسل "سبوتنيك" من قاعة المحكمة.ونفى ساركوزي (68 عاما) مرارا ارتكاب أي جريمة، وقال إنه لم يكن على علم بعملية تزوير فواتير التكاليف.

https://sputnikarabic.ae/20210930/الحكم-بسجن-ساركوزي-لمدة-سنة-بعد-إدانته-بالتمويل-غير-القانوني-في-انتخابات-2012-1050298873.html

https://sputnikarabic.ae/20211102/ساركوزي-للمحكمة-لست-مضطرًا-إلى-تقديم-تقرير-عن-الطريقة-التي-مارست-بها-رئاستي-1050606918.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فرنسا , الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم