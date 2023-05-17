عربي
https://sputnikarabic.ae/20230517/محكمة-استئناف-فرنسية-تقضي-بسجن-الرئيس-الأسبق-نيكولا-ساركوزي-لمدة-عام-في-قضية-التنصت-1077125703.html
محكمة استئناف فرنسية تقضي بسجن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة عام في "قضية التنصت"
محكمة استئناف فرنسية تقضي بسجن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة عام في "قضية التنصت"
قضت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الأربعاء، "بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة عام في قضية التنصت على المكالمات الهاتفية". 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T08:07+0000
2023-05-17T08:07+0000
أخبار فرنسا
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101921/48/1019214823_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_324066f45b5de02ec10cab74ae1801c7.jpg
وأفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية، بأن "ساركوزي خسر طعنا على حكم صدر في 2021 بإدانته في قضية فساد واستغلال نفوذ أمام محكمة الاستئناف في باريس".وأضافت أن "المحكمة الفرنسية أيدت حكما بسجن ساركوزي 3 سنوات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ"، مؤكدة أن "الرئيس الفرنسي السابق سيضع سوارا إلكترونيا بدلا من احتجازه في السجن".وأيدت المحكمة إدانة ساركوزي في قضية فساد، كما أيدت منعا مؤقتا له من شغل وظائف عامة.وكان ساركوزي حُكم في أول مارس/ آذار في 2021، بالسجن ثلاثة أعوام منها عامان مع وقف التنفيذ لاتهامه بمحاولة رشوة قاض للحصول على معلومات سرية في تحقيق آخر بشأن تمويل حملته الانتخابية في 2007. واستأنف ساركوزي الحكم.وأدانت محكمة باريس في 2021، ساركوزي بالتمويل غير القانوني لحملة الانتخابية غير الناجحة عام 2012، وفقا لما نقله مراسل "سبوتنيك" من قاعة المحكمة.ونفى ساركوزي (68 عاما) مرارا ارتكاب أي جريمة، وقال إنه لم يكن على علم بعملية تزوير فواتير التكاليف.
https://sputnikarabic.ae/20210930/الحكم-بسجن-ساركوزي-لمدة-سنة-بعد-إدانته-بالتمويل-غير-القانوني-في-انتخابات-2012-1050298873.html
https://sputnikarabic.ae/20211102/ساركوزي-للمحكمة-لست-مضطرًا-إلى-تقديم-تقرير-عن-الطريقة-التي-مارست-بها-رئاستي-1050606918.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101921/48/1019214823_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_f33232374b2a31aaa82fdd68c11e2db8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار فرنسا , الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

محكمة استئناف فرنسية تقضي بسجن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة عام في "قضية التنصت"

08:07 GMT 17.05.2023
© Sputnik . Vladimir Astapovich / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
© Sputnik . Vladimir Astapovich
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قضت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الأربعاء، "بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة عام في قضية التنصت على المكالمات الهاتفية".
وأفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية، بأن "ساركوزي خسر طعنا على حكم صدر في 2021 بإدانته في قضية فساد واستغلال نفوذ أمام محكمة الاستئناف في باريس".
وأضافت أن "المحكمة الفرنسية أيدت حكما بسجن ساركوزي 3 سنوات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ"، مؤكدة أن "الرئيس الفرنسي السابق سيضع سوارا إلكترونيا بدلا من احتجازه في السجن".
الرئيس الفرنسي السابق وزعيم حزب الجمهوريين نيكولا ساركوزي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2021
الحكم بسجن ساركوزي لمدة سنة بعد إدانته بالتمويل غير القانوني في انتخابات 2012
30 سبتمبر 2021, 09:44 GMT
وأيدت المحكمة إدانة ساركوزي في قضية فساد، كما أيدت منعا مؤقتا له من شغل وظائف عامة.
وكان ساركوزي حُكم في أول مارس/ آذار في 2021، بالسجن ثلاثة أعوام منها عامان مع وقف التنفيذ لاتهامه بمحاولة رشوة قاض للحصول على معلومات سرية في تحقيق آخر بشأن تمويل حملته الانتخابية في 2007. واستأنف ساركوزي الحكم.
نيكولا ساركوزي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2021
ساركوزي للمحكمة: لست مضطرا إلى تقديم تقرير عن الطريقة التي مارست بها رئاستي
2 نوفمبر 2021, 15:01 GMT
وأدانت محكمة باريس في 2021، ساركوزي بالتمويل غير القانوني لحملة الانتخابية غير الناجحة عام 2012، وفقا لما نقله مراسل "سبوتنيك" من قاعة المحكمة.
ونفى ساركوزي (68 عاما) مرارا ارتكاب أي جريمة، وقال إنه لم يكن على علم بعملية تزوير فواتير التكاليف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:37 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:18 GMTАртиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала