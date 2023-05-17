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https://sputnikarabic.ae/20230517/مستوى-الأجور-في-دول-الشرقين-الأدنى-والأوسط-1077130614.html
مستوى الأجور في دول الشرقين الأدنى والأوسط
مستوى الأجور في دول الشرقين الأدنى والأوسط
تتصدر قائمة الأجور المرتفعة في العالم كل من: سويسرا، حيث يبلغ متوسط ​​الأجر أكثر من 6000 دولار، وكذلك لوكسمبورغ وسنغافورة، بمؤشرات تبلغ نحو 5000 دولار. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T09:53+0000
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أعد فريق "سبوتنيك" رسما تخطيطيا يوضح مستوى الأجور في دول الشرقين الأدنى والأوسط من حيث التصنيف العالمي.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

مستوى الأجور في دول الشرقين الأدنى والأوسط

09:53 GMT 17.05.2023
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تتصدر قائمة الأجور المرتفعة في العالم كل من: سويسرا، حيث يبلغ متوسط ​​الأجر أكثر من 6000 دولار، وكذلك لوكسمبورغ وسنغافورة، بمؤشرات تبلغ نحو 5000 دولار.
أعد فريق "سبوتنيك" رسما تخطيطيا يوضح مستوى الأجور في دول الشرقين الأدنى والأوسط من حيث التصنيف العالمي.
مستوى الأجور في دول الشرقين الأدنى والأوسط - سبوتنيك عربي
مستوى الأجور في دول الشرقين الأدنى والأوسط - سبوتنيك عربي
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