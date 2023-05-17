https://sputnikarabic.ae/20230517/مستوى-الأجور-في-دول-الشرقين-الأدنى-والأوسط-1077130614.html
مستوى الأجور في دول الشرقين الأدنى والأوسط
مستوى الأجور في دول الشرقين الأدنى والأوسط
تتصدر قائمة الأجور المرتفعة في العالم كل من: سويسرا، حيث يبلغ متوسط الأجر أكثر من 6000 دولار، وكذلك لوكسمبورغ وسنغافورة، بمؤشرات تبلغ نحو 5000 دولار. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T09:53+0000
2023-05-17T09:53+0000
2023-05-17T09:53+0000
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أعد فريق "سبوتنيك" رسما تخطيطيا يوضح مستوى الأجور في دول الشرقين الأدنى والأوسط من حيث التصنيف العالمي.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
مستوى الأجور في دول الشرقين الأدنى والأوسط
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تتصدر قائمة الأجور المرتفعة في العالم كل من: سويسرا، حيث يبلغ متوسط الأجر أكثر من 6000 دولار، وكذلك لوكسمبورغ وسنغافورة، بمؤشرات تبلغ نحو 5000 دولار.
أعد فريق "سبوتنيك" رسما تخطيطيا يوضح مستوى الأجور في دول الشرقين الأدنى والأوسط من حيث التصنيف العالمي.