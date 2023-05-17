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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230517/مصدر-يكشف-لـسبوتنيك-طريقة-تدمير-الجيش-الروسي-منظومة-باتريوت-في-كييف-1077119438.html
مصدر يكشف لـ"سبوتنيك" طريقة تدمير الجيش الروسي منظومة "باتريوت" في كييف
مصدر يكشف لـ"سبوتنيك" طريقة تدمير الجيش الروسي منظومة "باتريوت" في كييف
كشف مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الأربعاء، عن الطريقة التي استخدمها الجيش الروسي لتدمير منظومة الدفاع الجوية "باتريوت" في كييف. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T05:37+0000
2023-05-17T05:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال المصدر إن "عملية استهداف منظومة "باتريوت" كانت بسرعة البرق، حيث تعرض فجأة لاستهداف بصاروخ كينجال لدرجة أن المنظومة نفسها لم يكن لديها الوقت الكافي لرصد الصاروخ وحماية نفسها".كما أكد المصدر للوكالة أن سرعة صواريخ كينزال تسمح لها بالوصول إلى منشآت عسكرية على أراضي أوكرانيا في غضون دقائق، وهذا هو السبب في أن أهدافًا مثل أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" ليس لديها الوقت لتغيير موقعها. بعد إطلاق أو تحميل صواريخ جديدة في القاذفات.ولفت المصدر إلى أن هناك احتمالا كبيرا في أن تكون طائرات روسية من طراز "ميغ 31 كا" هي التي أطلقت الصاروخ الفرط صوتي لاستهداف منظومة الدفاع الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230516/شويغو-لم-نطلق-العديد-من-صواريخ-كيجنال-كما-تزعم-كييف-أنها-أسقطتها-1077114643.html
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مصدر يكشف لـ"سبوتنيك" طريقة تدمير الجيش الروسي منظومة "باتريوت" في كييف

05:37 GMT 17.05.2023
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
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كشف مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الأربعاء، عن الطريقة التي استخدمها الجيش الروسي لتدمير منظومة الدفاع الجوية "باتريوت" في كييف.
وقال المصدر إن "عملية استهداف منظومة "باتريوت" كانت بسرعة البرق، حيث تعرض فجأة لاستهداف بصاروخ كينجال لدرجة أن المنظومة نفسها لم يكن لديها الوقت الكافي لرصد الصاروخ وحماية نفسها".
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
شويغو: لم نطلق العديد من صواريخ "كيجنال" التي تزعم كييف أنها أسقطتها
أمس, 19:22 GMT
كما أكد المصدر للوكالة أن سرعة صواريخ كينزال تسمح لها بالوصول إلى منشآت عسكرية على أراضي أوكرانيا في غضون دقائق، وهذا هو السبب في أن أهدافًا مثل أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" ليس لديها الوقت لتغيير موقعها. بعد إطلاق أو تحميل صواريخ جديدة في القاذفات.
ولفت المصدر إلى أن هناك احتمالا كبيرا في أن تكون طائرات روسية من طراز "ميغ 31 كا" هي التي أطلقت الصاروخ الفرط صوتي لاستهداف منظومة الدفاع الأمريكية.
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